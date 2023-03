Cada día tenemos más cerca la celebración de las elecciones municipales y me da a mí que no soy el único que no tiende demasiado claro a quién votar. Veo los debates y leo las entrevistas con los candidatos y la duda sigue ahí. Leo sus notas de prensa y la duda sigue ahí. Escucho sus propuestas y la duda sigue ahí. Veo que proponen hacer lo que no han hecho o no harán nunca ni desde San Juan de Dios ni desde ninguna otra administración y la duda sigue ahí. Llegará el día y espero ir con mi voto en el bolsillo a buen recaudo o bien con la idea clara de qué papeleta coger una vez que me sitúe ya delante de la urna. No quiero payasos ni artistas ni candidatos que saben perfectamente que no estarán a la altura de lo que necesita mi ciudad. No necesita una fuente de colores, ni una ruta de selfies, ni que les hablen de desfibriladores o del futuro de la pérgola de Santa Bárbara. Cádiz necesita un tratamiento de shock urgente. Pero la duda sigue ahí.