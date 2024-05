Creo que el banco es un local que ha sido autorizado por el Gobierno o por quien sea para tener dinero, que los ciudadanos le entregan y el propio para prestar con unos intereses correspondientes. Antiguamente eran ilegales y ejercían esta función un quídam o unos quídam que muchas veces eran los llamados prestamistas o peor aún los usureros. Pero afortunadamente en todo país civilizado se crearon las oficinas bancarias que ejercen debidamente la misión del trasiego de dinero, guardar, prestar hipotecar cambiar etc., etc. Todo esto muy bien, pero pasa el tiempo y el banco o los bancos hacen de su capa un sayo. Me explico: ponen un horario a su conveniencia y los clientes han de acatarlo sin decir ni pum. Por ejemplo, la llamada Caja tiene un horario, lo corriente es desde que abren a las 9 de la mañana hasta las 11 horas. Llegada esta hora se acabó lo que se daba y cualquier operación que tengas que hacer, por narices ha de ser en la máquina ad hoc que tienen a la entrada llamada cajero. De forma y manera que si llegas a las 11 y cinco minutos, la empleada o empleado te dicen que la Caja está cerrada y que te vayas al citado cajero.

La cosa teóricamente es muy fácil. Pero no todo el mundo es lo necesariamente listo para poder hacer una sencilla, al parecer, operación de caja. Hay quien no sabe, o no se fía, o se ha equivocado, o no le ofrece la debida garantía. Que no todo el mundo tiene una edad apropiada o tiene el certificado de estudios primarios o graduado escolar. O simplemente es torpe. El caso es que hay personas que prefieren el tú a tú directo que entenderse con una máquina.

Indagas por qué esa manía de los bancos y llegas a enterarte de que es porque así ahorran personal. Ellos se lo guisan y tú te lo comes. Mucha literatura y mucho decir que el paro aumenta y los que tienen y manejan el dinero son los primeros culpables. Yo no sé qué puñetas hace y dirige el Banco de España, que en teoría debe ser quien regula estas cosas. Hay provincias que han protestado porque les quitan sucursales y en la prensa cuentan que el BBVA intenta engullir al Banco Sabadell con una base operativa en Cataluña … Cada día más y más lo que les da la gana.

Y, por otra parte, lo de la maldita cita. Para todo hay que pedir cita como si fueran el Ministro de Hacienda. Cita por aquí cita por allí… Dentro de nada hay que pagar para obtener el enorme permiso de hablar con ellos. Ni que fueran el Gobernador Civil.

Pepita o Fulanito empleados del banco. Que ellos no tienen culpa, lo sé. La culpa es de los gobernantes, léase en primer lugar Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, o CNMV, que será quien ordena y manda. Y encima dicen en su propaganda que todo es “en beneficio del cliente”, ¡serán caraduras! Y, ¿dónde están los sindicatos bancarios? ¿En Cancún?

P/D. Y es de saber que el cajero no solo es ingresar dinero: es también recibir de un cheque, cambiar monedas, preguntar trámites, pagar recibos etc. Y todo eso en la máquina de entrada, aunque te hagas un lío con los números. Y si protesto…Mi menda lerenda tiene un servicio público que atiende hasta las tres de madrugada el día más festivo, como otros muchísimos colegas, cuando estamos de guardia.