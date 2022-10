¡Que vienen las elecciones!

Podría uno pensar que de repente todos los astros se han aliado en favor de Cádiz. Cualquier iluso podría estar de enhorabuena, convencido de que esta vez sí las cosas van a salir adelante con la facilidad con la que cuatro administraciones se pusieron de acuerdo en un proyecto que llevaba años bloqueado en una reunión de menos de dos horas. Hay quien puede considerar que después de siete años de aterrizaje y ponerse al día, al fin el equipo de gobierno ha puesto la directa en la gestión efectiva de la ciudad. Pero entonces uno mira el calendario y cae en la cuenta del por qué de tantas noticias y tantos anuncios a bombo y platillo en estos últimos días. Vienen las elecciones municipales, y se abre la barra libre.

De repente ya no hay problema para financiar los 44 millones de euros de Valcárcel, los mismos que antes eran imposible de asumir; y es tan fácil financiarlo, que las obras se licitarán a primeros de 2023 y la facultad abrirá en 2026. Y por arte de magia, el mismo Ayuntamiento que lleva siete años intentando sacar a licitación un concurso público para contratar el nuevo servicio de autobuses y que vinculaba los nuevos vehículos a la adjudicación de ese contrato, de modo que la empresa concesionaria fuera la que adquiriera los autobuses, compra seis autobuses que ha incorporado al servicio (previa foto del alcalde y el concejal correspondiente, claro). El nuevo contrato sigue sin tramitarse, el servicio sigue en las mismas condiciones… pero ya hay seis híbridos circulando.

El período preelectoral, en un otoño en el que los grandes partidos anunciarán a sus candidatos a la Alcaldía, se respira en el ambiente. Por eso en cuestión de 48 horas el mismo Ayuntamiento anuncia nuevas ayudas para el comercio y ayudas varias (hasta los 2,5 millones de euros) para frenar el subidón de las facturas de Eléctrica de Cádiz del que el alcalde y el concejal de Hacienda no dejan de hacer aspavientos para repeler responsabilidades; como los niños que entonan el “yo no he sido” pese a las evidencias de su autoría, que ni Alba del Campo y sus ocurrencias es ajena a Kichi como las decisiones en el seno de la compañía eléctrica atribuibles a la oposición ni a la herencia recibida en 2015.

Así las cosas, en la misma semana el Ayuntamiento ha empezado a sacudirse todos esos dineros que desde 2015 viene insistiendo el alcalde que no tenían. Tanto hablar de deuda para aflojar la cartera en cuatro días y confirmar los 5 millones de Valcárcel, los dos millones y medio para Eléctrica, comprar seis autobuses y ¡lo que haga falta! Que mayo ya está aquí. Lástima que Cointer y el Tribunal de Contratación no hayan permitido rematar la semana de comparecencias y éxitos al haber quedado nuevamente suspendido el contrato de la limpieza, cuya tramitación ya huele peor que la propia ciudad.

Tan electoral está la cosa en este octubre, que el Ayuntamiento contrario a la Navidad y preocupado por el Medio Ambiente y la eficiencia energética anuncia que encenderá el alumbrado extraordinario el 2 de diciembre cuando la Junta de Andalucía quería que hasta el día 8 no se activara una sola bombilla navideña en toda la comunidad. Hasta el alcalde ha olvidado su discurso contra el 12 de octubre y mandató que la bandera de España ondeara ese día (ese día nada más, que luego se ha sustituido rápidamente) en la Plaza de Sevilla; aunque se le olvidó ordenar a sus concejales que fueran prudentes, a juzgar por la salida de tono de la concejala de Cultura (“nada que celebrar y mucho que avergonzarnos”, publicó la historiadora del arte que apoyaba su argumento en el pasodoble de una comparsa).

Así, de la noche a la mañana, hemos pasado de la ruina al dispendio, del no al sí, de la laicidad a adelantar el alumbrado navideño a toda Andalucía, de la colonización a la bandera de España… Barra libre, que vienen las elecciones.