Con la venia

Una no gana para disgustos últimamente. Primero, la llegada anual de estas hordas de facinerosos ordinarios con sus voces estridentes; después, este frío húmedo que se me mete en los huesos y que me impide hasta postrarme en el reclinatorio de la iglesia de San Antonio cuando el cura eleva a las alturas la Sagrada Hostia; y, ya para terminar, el señor Fernando Santiago tiene la osadía de decir que él soy yo. , escribió ayer en este diario con sus ínfulas de francoparlante. A ver criatura, y te voy a tutear porque tengo edad para ser tu madre, si tú eres yo, ¿yo soy tú? Me corto las venas con un escapulario. A mí de Santiago sólo me agrada su apellido apostólico. Bueno, y que no le gusta na al gachó. Un sieso (uy, luego rezo un avemaría). A mí no me gusta CASI nada. Les voy a dar pistas para desmentir de una vez cualquier vinculación entre ambos. Por ejemplo, mi única religión es la cristiana, no hace falta que dé más explicaciones, y este hombre sólo tiene fe en un equipo de fútbol de la ribera del Manzanares. Otrosí digo: no bebe una gota de alcohol ni cuando va de gañote vil al restaurante estrellado de ese angelito aleonado (que por cierto vaya turra la que ha cogido con este hombre), mientras que yo no perdono mi copita de Kina San Clemente en el aperitivo ni el Cacao Pico con la magdalena vespertina. Y, el remate, es un rojo que odia las procesiones y la Semana Santa. ¿Cómo puede haber alguna mente abyecta que piense que un tipo así puede ser mi alter ego? Inaudito. No se dejen engañar. Yo soy única e inimitable, y algún día contaré mi verdad. El que viva lo verá.Je suis Doña Cuaresma