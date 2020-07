Con su venia, don fernando

Hasta ahora he sido una persona semi prudente, gaditano de nacimiento, socio del Cádiz, accionista, y ahora por razones que no vienen al caso, presidente de la Federación de Peñas del Cádiz, nunca me imaginé en una de estas, soy lector habitual del Diario y de sus artículos, antes en papel, y ahora en electrónico, a lo que nos ha llevado la nueva normalidad, esa que dicen. veo que últimamente, o se acaban los temas, o hay que buscar una nueva forma de provocar a los lectores, por lo visto a usted, Cádiz se le viene pequeño, los últimos temas tocados, sin extenderme, apartamentos turísticos, decadencia de Cádiz, los soviets?, gran tema para una enciclopedia en papel del siglo pasado, los comunistas? LGTB, la subnormalidad, palabra feísima si tienes a algún familiar afectado, donde textualmente dice usted… "A mí que nadie me ofrezca un codo porque me entran ganas de darle un codazo como panadero Díaz", o la alucinante "qué pesada es la gente con mascaritas… chocarse los codos es de nardas". Entre otras perlas, pero bueno a usted le dieron la venia...

Pero buscando provocaciones, ayer tocó a mi gente, a mis peñistas, a los que tacha de mamarrachos, sí, a esos nacidos en Cádiz, o no, allá ellos, que deciden ponerse una camiseta de su Cádiz, no como otros, que se pasean por Cádiz con una sudadera del Atlético de Madrid, fotos hay donde se presume de tal guisa, y además volver a provocar mezclando temas Xerez Cádiz, en vez de limar asperezas y vivir como hermanos que fuimos siempre.

No hay más orgullo para un cadista que lucir los colores de su Cádiz, le esté estrecha o sensiblemente apretada, lo cual realce su curvilínea panza cadista, bien conseguida a través de tantas derrotas y victorias semana a semana.

Elegancia es lucir esa camiseta de tu padre de hace años descolorida, donde apenas se aprecie el nombre del jugador en la espalda, el cual lavado tras lavado, se fue perdiendo en los tendederos de nuestras azoteas.

Horterismo es ser de Cádiz y hacerse una foto con un grande, con la sudadera del Atlético de Madrid, pirata y chunga, y acusar al resto de hortera, bueno, para a eso usted le dieron la venia.

Orgullo es vivir este momento, tan duro que nadie nos imaginábamos, no tener momento para lucir tu camiseta en el estadio, por eso estamos locos por ponérnosla aunque sea para pasear al perro.

Elegancia es estar orgulloso de que tu gente de Cádiz esté disfrutando de este momento, en las condiciones que estamos, y que estemos buscando el máximo de excusas para lucir nuestro cadismo sea en camiseta o en mascarillas, bueno según usted, los nardas que las usen.

De verdad, no le conozco, pero lamentablemente le he dado este minutito de gloria, por su curriculum, no necesario, pero bueno, hay más problemas en Cádiz que meterse con nuestra ilusión de pasear con nuestra camiseta puesta, de hecho montaremos una campaña, hoy, de todo esto se aprende, que diga #lohorteranosenegocia #LHNSN.

Nos vemos ojalá, en la fuente en unos días, usted con su camiseta del Atlético y yo con mi ajustada del Cádiz y en Carranza el próximo año, usted con su sudadera del Atlético de Madrid. Déjenos disfrutar que ya nos toca, y con nuestra camiseta amarilla de cualquier año puesta, lo hortera no quita lo cadista.

Perdón por haber usado un ratito su venia, esa de que tanto alardea.