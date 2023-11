Las imágenes siempre se quedan en la memoria. En política hay imágenes que dicen mucho más que una crónica, más que un relato, imágenes que están expuestas a diversas interpretaciones para lo malo y también para lo bueno. Pero hay imágenes icónicas que se recuerdan siempre y que sirven de ejemplos de una época. Otras duelen mucho y cuesta trabajo recordar y aceptar. Fíjense ustedes, hace unos días viendo las noticias sobre la jura de la princesa Leonor, las imágenes retrocedieron en el tiempo y sacaron a relucir el abrazo de Santiago Carrillo con el Rey Juan Carlos. Imágenes emotivas para los que recordamos la buena política de la Transición Española. Más tarde se ofrecían las imágenes de Santos Cerdán con el poco honorable Puigdemont (que diferencia con Tarradellas). Hay que centrarse en el significado de las dos imágenes, las dos se refieren a la reconciliación entre los diferentes pero una, la de Carrillo con el Rey, significaba el abrazo de la libertad, de la democracia, la de una España que empezaba unida un camino nuevo de modernidad y restauración. La otra imagen, de Cerdán y el otro, significa el triunfo de una parte minoritaria ante el estado. La amnistía reconoce que el estado se equivocó y que los independentistas tenían la razón de actuar como lo hicieron.

¿Es esta la única vía para solucionar el problema territorial que persigue a España desde hace siglos? No lo sé, pero no creo que la amnistía sea la solución, sobre todo si los ahora presuntos culpables no hacen ninguna renuncia de sus postulados. Miren, de los nacionalistas no se puede uno fiar, ya lo dijo Indalecio Prieto.

Y esto trae las consecuencias de que la política continúa enfangada. El jefe de la oposición, Feijoo, se dedica a sacar de excursión, los fines de semana, a todos los suyos con el cansino cántico de que España se rompe. Ahora con el añadido de pedir elecciones anticipadas para tener él una segunda oportunidad de ganar. No es muy democrático no reconocer que nuestro país tiene un régimen parlamentario y gana quien obtiene más respaldo. Feijoo ya tiene todo el argumentario de su oposición, España va mal, se rompe, gobierno ilegítimo, Sánchez miente y gobierna con independentista, estos independentistas que, él, estuvo suplicando que le dieran sus votos para ser investido. Aunque no lo reconozca, Feijoo se va a beneficiar de la amnistía porque ésta le deja el camino libre para obtener próximos acuerdos de gobierno con ellos. Ya dijo que Puigdemont le merece todo su respeto. Este hombre dependiendo donde se encuentre tiene un discurso distinto.

Pero a la política española le faltaba un poco más de contaminación y esto lo han puesto los miembros conservadores del interino Poder Judicial. Ya está formada la tormenta perfecta de lo que se espera de esta nueva legislatura.