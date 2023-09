El país retoma la rutina diaria después de un periodo vacacional en el que se han batido todos los récords. La hostelería ha hecho su propio agosto aunque los trabajadores no hayan logrado participar de esas ganancias extraordinarias, una veces por la subida de la luz, otras por la subida de los combustibles, otras por la guerra de Ucrania y ahora por la sequía. Pero siempre, los fenómenos atmosféricos y extraordinarios recaen sobre los hombros de los mismos. Pero no se preocupen, en este país nunca sabemos quién o quiénes se llevan las ganancias.

Pero el periodo vacacional no ha servido para que nuestros gobernantes recapaciten. Empieza un nuevo periodo político con las mismas incertidumbres que terminó el anterior. Y a la vuelta del divertimento vacacional nos devuelve a la realidad diaria con sus problemas. Uno de estos problemas, y de gran importancia, es el deterioro de la Sanidad Pública andaluza.

Los Colegios de Médicos de Andalucía denuncian que la sanidad andaluza, a estas alturas del año, por una mala gestión, se ha quedado sin dinero para poder seguir contratando. Mientras la Consejería de Salud continúa derivando pacientes a la sanidad privada. No sabemos si es por la mala gestión, que lo es, o por la falta de inversión sanitaria, que también. La realidad es que los ciudadanos, a pesar de todo, seguimos manteniendo la confianza en la Sanidad Pública y en sus profesionales. Los ayuntamientos no tienen competencias sobre estos servicios, sanidad y educación, pero los ciudadanos a quienes le pedimos soluciones son a nuestros gobiernos más cercanos. En San Fernando la Sanidad Pública está deteriorándose a marchas forzadas. No es de recibo la demora que acumulan los Centros de Salud. Demora cero era la prioridad cuando se transformó la sanidad. Ahora la demora contiene cifras vergonzantes y sobre todo alarmantes. Tengo un amigo que pidió cita para su médico de familia en su Centro de Salud el día 2 de septiembre y le dieron para el día 29. Estamos hablando de cerca de un mes para ver a su médico. Y a esto le sumamos lo que puede venir. Cunado logre la odisea de contactar con su médico, la analítica correspondiente le podrá tardar como muy pronto unos quince días. Y luego para ver el resultado pues otra larga espera. En definitiva estamos hablando de una demora, para saber que patología puede tener, cercana a los tres meses. Y esto si no tiene que verlo un especialista. Una cita médica telefónica para renovar la medicación está tardando unos quince días. Esto es una barbaridad, esto colapsa los servicios de urgencias primarias y hospitalarias. La sanidad privada en España atiende a uno de cada cuatro españoles. Estamos comprobando como en nuestras ciudades se están instalando centro sanitarios privados. 11,6 millones de personas pagan un seguro privado en España. No estoy en contra de los privado, pero sí de que estos servicios aumenten por la dejadez intencionada de los gobiernos.

Y Seguimos insistiendo, San Fernando es la ciudad Constitucional.