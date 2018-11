La Sanidad es, junto a la Justicia y la Educación, una de las tres principales patas de la democracia española, por eso nos duele tanto que vaya tan mal (como las otras dos, pero vamos). Y me mira y escupe: "No seas tan reaccionario, nuestra sanidad es cremita". Claro, si uno ataca lo propio, lo gubernamental, es el enemigo, bloqueable en redes sociales. ¿La sanidad andaluza? La joya de la corona pero dicho como si fueras Martes o Trece: el ro-bobo de la jo-joya. "¿Insinúas que nos roban?". Dios me libre de evidenciar lo obvio (ya me han bloqueado otra vez). Hablamos de listas de espera eternas, de que no te deriven al especialista así me (nos) maten, de médicos despachando pacientes cada tres minutos, de enfermos sin camas, de pintura desvaída. ¿La jo-joya? ¿Por qué me dicen que no hay cita disponible para urología de aquí a mi fallecimiento pero en el hospital concertado la tengo en un mes? (Misterios para no morir).

"Doce, ¿me escuchas?, doce -o quizá quince, o puede que mil- hospitales nuevos, del paquete, centros sanitarios a pique de florecer como setas (con chantarela) en diciembre, se prevé su construcción en el próximo cuatrienio". Claro, claro: cuatrienio milenio. ¿Y el de Vejer? "Tú eres un disidente, ¿me oyes?, muy disidente, y así te lo digo, que tienes menos gracia que el Peíto sin el Risitas. Sí, sí: di-si-den-te". No, respondo, la culpa no es de Pepe Ortiz, ni de la Diputación Provincial de Cádiz, ni de los convenios sin firmar: la culpa es nuestra (de tuya y mía, no sé si me explico). Nuestra del verbo "nosotros". El domingo a las 22.00 horas te diré por qué.

Y mira que la sanidad en huelga será fundamental este domingo electoral de diciembre porque va a haber overbooking de enfermos. "¿Y los médicos y los enfermeros y los celadores por qué no hacen huelga a la japonesa? ¡Qué trabajen más horas!". Tú no eres más tonto porque Dios dijo basta, contesta, esquinado, el que reparte naipes. Tonto no, bo-bo, añado. Y la rima toda para ti, que te la regalo. "Ni que fuera yo Pascual… Duarte" y sonríe con sonrisa bo-ba. Hay que reconocerlo: ha tenido gracia, aún sin el Peíto. ¿Overbooking es anglicismo o neologismo? Eso tiene que ver con los aviones, no con los bypasses. Entiendo, entiendo. Dicho lo cual, ¿entonces la sanidad andaluza es la jo-joya de la coro-rona? "Yo de la corona y el campechano no quiero ni oír hablar, nosotros somos azañistas, o sea, republicanos ilustrados". Más te valía ser azadista, picha, o espiochista, salta. "Ya salieron los chirigoteros", contesta. ¿Huelga?, yo llevo solo un año esperando cita pero la novia del hermano de mi vecina de arriba tiene solicitada la ley de Dependencia de su suegra por parte de madre y no le llega. A este paso la vieja espiocha. "Se dice espicha", reconviene. Ya salió el espiochista, picha, ya salió. "Chirigota, chirigota". Y al calor del órdago a la grande apuran el chiquito y salen a desperdiciar su voto como buenos andaluces.