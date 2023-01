No hace mucho escribí en esta misma columna sobre los avatares que había sufrido por una atención sanitaria deficiente. Lamentablemente, la situación ha seguido. Me volvieron a derivar al hospital de Villamartín, privado y concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que no pudieron hacerme las pruebas necesarias porque mi centro de salud está en El Puerto; y me pidieron que me trasladara a un centro de salud de la sierra. En vez de adaptar la atención hospitalaria a los ciudadanos, pretenden lo contrario.

Como la cosa se complicó, nueva intervención, pero esta vez fui a urgencias al Hospital de Puerto Real, donde recibí una atención sobresaliente. Me prescribieron una revisión a las dos semanas por las doctoras que me habían operado, pero ¡me dieron cita en el hospital de El Puerto, privado concertado, de la misma empresa que el de Villamartín! Pretendían que me revisaran la operación unos doctores que desconocen mi historial médico y no tienen acceso a las pruebas diagnósticas a que me han sometido. Ante mi reclamación, me dieron cita en el centro de especialidades de El Carmen, en El Puerto, atendido por el personal del hospital de Puerto Real.

Es más, por otra dolencia -cosas de la edad- mi médico de familia solicitó que me atendiera un especialista en Puerto Real, ¡y me llaman de nuevo del hospital de El Puerto para darme cita! Nuevo cabreo, nueva reclamación, y por fin he conseguido que me remitan la demanda de atención médica a Puerto Real. Eso sí, con la advertencia de que tardaría más que si voy al hospital privado, un auténtico chantaje que reciben muchos pacientes.

Harto ya de que me deriven contra mi voluntad a la sanidad privada, he interpuesto la correspondiente denuncia al SAS y al Defensor del Pueblo, pues se están conculcando mis derechos, y el de miles de ciudadanos, reconocidos en la Carta de Derechos de la Ciudadanía de la Consejería de Salud y Consumo, que incluye el derecho a elegir médico especialista, recibir atención por el mismo especialista durante un proceso, y a elegir hospital.

Hace falta más personal sanitario y más hospitales, pero la Junta de Andalucía se dedica a bajar impuestos a los más potentados. Así, vamos mal. No pienso votar ni a quien baja impuestos ni a quien privatiza la sanidad.