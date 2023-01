Entrevista al ladrón de los 200.000 euros correspondientes a la recaudación de los meses de verano de los aparcamientos municipales (entre otros), que se encontraban en casa de un socio de la empresa que los gestiona.



Dicen que fue un robo sin violencia. Hombre, claro, yo no soy violento. ¿Conocía usted a la persona que custodiaba tal cantidad de dinero en su propio domicilio? Qué va, para nada; pero si lo conociera no se lo podría afirmar, ya me entiende. ¿Había alguien en la casa cuando entró? Yo no vi a nadie, la verdad, y soy supersigiloso. Quiere decir que quizás había alguien pero no le vio. Exacto; cuando entro en casa ajena, voy duchado sin colonia y sin desodorante, y por supuesto, no voy cantando para llamar la atención. O sea, que no tuvo que disfrazarse de papá Noel ni nada por el estilo. Para nada, soy más de Paul Newman.



¿Cómo sabía que guardaba 200.000 euros en la caja fuerte? Nadie tiene una caja fuerte vacía en su casa; si la tiene es por algo, ¿no? Pero eso no significa que hubiera 200.000 euros; podría haber un collar y algo de calderilla, por ejemplo. Es que olía desde la calle, como cuando se hace un puchero, y yo soy profesional de esto. Y, ¿cómo hizo: se llevó la caja fuerte a hombros o la abrió in situ con gran destreza y guardó el dinero en una mochila de deporte? Como comprenderá, no puedo responder a esa pregunta; sería como si un mago le explicara sus trucos de magia. ¿Sabía que ese dinero es, en parte, de todos los portuenses? Ya no lo es; ahora es mío. ¿Y para qué lo quiere? Aún no lo sé, pero seguramente le dé una parte a la persona que lo custodiaba, por los daños y perjuicios ocasionados; el pobre se va a comer un gran marrón. Es usted muy buena persona. Ya, eso me dicen cuando invito una ronda en la marisquería después de cada bolo.



¿Puedo preguntar su nombre, para añadirlo a la entrevista? Ponga “señor Hacienda”, me gusta pasar desapercibido. Qué cínico. Jajaja. Jajaja.