Queridos cofrades, amantes de los pasos, vendedores de pipas y hosteleros del centro, lo siento. Reconozco que se me ha ido la mano. No sabía yo que tenía tal poder. Durante toda la cuaresma, me sentaba delante de la web de la red Hidrosur, refrescando a cada hora. Mientras cargaba la actualización de los datos, cerraba fuerte los ojos, canalizaba mis energías a través de mis dedos, entonaba un cántico ancestral que ustedes probablemente no se saben y luego miraba las cifras. Me provocaba angustia ver que, décima a décima, nos estábamos quedando sin agua en los pantanos de la provincia. Claro, así vamos, venga a surtir a los cultivos modernos e invasivos de aguacates, mangos y superolivos, y nosotros aquí, vislumbrando un verano de recortes en el suministro, cubos, baldes y palanganas para pasar la madrugada y comprando garrafas de agua plastificada con olor a pasillo de hospital. Cada día que pasaba, mi ritual aumentaba en potencia hasta que, de pronto, llegaron los resultados.

La angustia ante la sequía que nos amenaza no es poca cosa. Desde mi ignorancia, deduje que si no disminuimos el consumo, que sería algo ideal y utópico (no sé qué es más caro, si construir desaladoras o volver a los cultivos tradicionales de secano), la única solución a corto y medio plazo era que lloviese a mansalva. A lo bestia. Durante meses si hacía falta. En fin, como lo ha hecho esta semana santa. Cualquiera diría que no he sido el único que ha rezado durante la cuaresma, pero dudo que las oraciones del universo cristiano católico (sumado al mundo musulmán, inmerso en su ramadán) estuvieran encaminadas en pedir a las fuerzas sobrehumanas y celestiales que hicieran por jarrear agua justo en estos días.

Vale, me he pasado tres pueblos y no era mi intención fastidiar. Por ello, haré acto de contrición, dejaré de mirar la web de la red Hidrosur con tanto fervor –a riesgo de sufrir cierto síndrome de abstinencia- y procuraré retomar mis rituales una vez pase la Feria. No se preocupen.

--conexioncastillito.wordpress.com