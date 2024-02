Nos alertan de que cada vez tenemos menos capacidad de atención y retención. Que lo que nos explican se cuelga de una parte de nuestro cerebro durante unos instantes y enseguida se cae como gota de rocío. Que, cuanto más jóvenes somos, menos soportamos una película lenta de tres horas o una novela de setecientas páginas o una cola de dos horas. Y que por eso están teniendo tanto éxito los cortometrajes, los videos de tiktok, los microrrelatos y la información twitterizada.

Lo repito porque este párrafo ha sido demasiado largo. Nos alertan de que cada vez tenemos menos capacidad de atención y retención. Que lo que nos cuentan se adhiere a nuestro conocimiento como si lo pegáramos con saliva, que en seguida se desprende y cae. Que la nueva tecnología está invirtiendo el proceso evolutivo y, en varios milenios, tendremos el cráneo del tamaño de una ciruela porque para qué lo queremos si tendremos un exocerebro con microprocesadores que harán el trabajo natural del discernimiento, memoria y comprensión.

Lo repito porque el párrafo anterior ha sido demasiado largo. Nos alertan de que cada vez tenemos capacidad de atención y que la única solución es rendirse a las tecnologías futuristas, aceptarlas y resumir Guerra y Paz en tres párrafos, rodar el Señor de los Anillos en dos minutos máximo y comprar croquetas congeladas para no perder media hora buscando la receta que no logras aprenderte y otra hora en hacerlas porque, quién sabe si cuando hayas echado la cebolla ya se te ha olvidado qué viene a continuación.

Lo repito porque este último párrafo se te habrá hecho muy largo. Nos alertan de algo que ya no recuerdo, que cada vez tenemos menos atención para no sé qué y que, nos cuenten lo que nos cuenten nos va a resultar aburrido e imposible de retener. Enhorabuena si has llegado hasta aquí, eres la esperanza de la humanidad, ética y estéticamente. Bravo.