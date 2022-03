En estos días de uñas y dientes y balas y misiles y tanques que aplastan a un coche con civiles dentro, cabezas cortadas (figuradamente), imputaciones graves y dimisiones y ceses, etc., parece una frivolidad hablar de fútbol. Incluso aunque sea del Glorioso, que es lo más en esto.

Porque hay que ser muy hijo de putin para invadir un país con todo un ejército, un inconmensurable ejército, en pleno siglo XXI, e incluso amedrentarnos a todos con ese "tengo más arsenal atómico que tú, ea, así que no me cabrees, Biden". Es que son como niños. Eso sólo lo puede urdir un sátrapa, cuyo padre se llamó o se llama Putin, lo que implica que será toda su vida un hijo de putin, Y sus hijos, asimismo, serán unos hijos de putin, Vaya apellido tan chungo, titi. Como pa vivir en la Calle Botica. No vea el cachondeo que se podría formar en mi barrio con ese apedillito. "Dame un cigarrito, hijo de putin" o "qué pedazo de hijo de putin eres, picha". En fin, pa que le voy a contar a un gadita el cachondeo que se produciría a cada momento.

Porque hay que ser muy hijo de putin para formar lo que ha formao er nota. El supermercado estaba al otro día de la invasión vacío. El vals de las telarañas era aquello. Pónganles música de Shostakovich, ya puestos.

Es verdad que está tela de chungo que se te plante la OTAN con su amenaza en tu misma frontera (lo mismo que pensó el ligón der Kennedy cuando Fidel se los intentó apostar a cien kilómetros de Miami); pero las cosas se hablan, hombre, por Dios y por los clavos de Cristo, que especificaba mi santo padre. Que todavía tengamos que usar las armas para expresar un deseo o una necesidad o una protesta. ¿Para qué existe la ONU? Pa na, me diría otro del Piojito, pa na. Y en gran parte llevaría razón. Pero mejor un mundo con ONU que sin ella.

El otro temita que ensombrece el raquítico punto del Glorioso en la bella Granada es la trifulca del pepé. Vaya espectáculo edificante. Y eso que mira que estamos acostumbrados ya a todo, ¿verdad? El Teo a la guillotina; la guapetona, auspiciada por Miguel Ángel Rodríguez y viendo lo que se le podía venir encima que decide "esto, antes de que me estalle en las manos hay que lanzarlo como un misil del hijoputin", lo hace estallar y se produce la paradoja de que el que iba a sacar la cochambre a la luz, se encuentra con que la lleva ya puesta de smoking, la cochambre, digo, y se le echan encima los lobos de Caperucita no Roja y de Casado se pasa a divorciado. El gallego, horror, otro gallego no, porfa, que ya se ve en la Moncloa, dejando en el tintero su paseíto en barca con el narco absolutamente desconocido. Y la guapetona palante. Viva España, joé.

El pálpito amarillo se frotó las manos cuando el Graná se quedó con una decena, pero qué va, ni así. Y mira que era fácil marcar yendo solo hacia la portería contraria, ¿verdad, Negredito mío?, que cada día estás más torpe, hijo. Quisiste regatear al portero, con lo fácil que hubiere sido elevar un metro por encima del goalkeeper… En fin que no le metemos un gol ni al arcoirirs de Noé, que sería grandísimo, dicen.