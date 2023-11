Es El Puerto una ciudad que desde tiempo inmemorial se halla inmersa en múltiples impedimentos y obstáculos para acometer cualquier emprendimiento sea de la razón que sea. Y no lo digo yo que algo de proceso vital llevo ya recorrido, sino que con solo adentrarte en las hemerotecas locales puedes constatar que para que algo fructifique en nuestra ciudad, como cantaba Gardel, veinte años no es nada. Y he aquí lo que considero un claro inconveniente para el normal funcionamiento de cualquier urbe, incluida la nuestra.

Conste que pienso, o al menos quiero pensar que nadie, ni cargo político, ni funcionario ni laboral van a demorar por el simple hecho de hacer la puñeta, ninguna acción, firma o planificación con el único fin de fastidiar al oponente. Sería de género dudenco pringarse en ello porque a quien verdaderamente fastidia es a la propia ciudad en la que vives, en la que vivimos todos. Estoy convencido que ningún lector o lectora va a reconocer haber sido testigo de algo parecido porque la categoría empírica de los que manejan el cotarro y de sus antagonistas, siempre estará fuera de toda duda. Pero claro, el inconveniente es que sabemos todos que la realidad es bien otra.

También sabemos lo relativamente efímeros que, salvo contadas excepciones, suelen ser los cargos públicos que elegimos cada cuatro años para que dirijan nuestros destinos más cercanos en el tiempo. El inconveniente viene cuando los ‘elegidos’ piensan que sus cargos se perpetuarán de por vida quedando grabados a fuego lento en las páginas de la wikipedia. Ahí es donde empieza el ninguneo, la prepotencia y la mala educación. No se detienen nunca a echar esa miradita necesaria al pasado reciente y comprobar dónde se ubican ahora los que vivieron esas ínfulas ya sin retorno alguno.

Ayer sábado pudimos disfrutar en el Teatro Municipal la adaptación teatral del éxito del cine protagonizada, igual que en la gran pantalla, por la actriz Kiti Mánver. ‘El inconveniente’, que así se llama la obra, trata de cómo deshacerse de una vieja que vive en un piso que interesa a unos jóvenes. ¡Tan de actualidad...! Y que te hace reflexionar y te pone en tu sitio por el modo de vida que algunos quieren que llevemos en El Puerto.