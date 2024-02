Vivir bajo la penumbra de la noche está bien si uno lo elige voluntariamente para descansar mínimamente de la frecuente contaminación lumínica en la que estamos inmersos. Pero eso es una cosa, y otra bien distinta es que cada cierto tiempo alguna comercializadora de la luz, nos ponga la cara colorada por no pagar a su debido tiempo las facturas emitidas por el consumo eléctrico de determinados edificios municipales. Ellos tienen la potestad de apagarnos las bombillas cuando les venga bien, persiguiendo con ello el legítimo fin de que nuestro Ayuntamiento suelte la guita más pronto que tarde.

Dejarnos a oscuras es el cobrador del frac que esta gente utiliza para apremiar a los morosos a que salden su deuda acumulada. Es sabido que a principios de este mes de febrero el Registro municipal recibió hasta 29 avisos de cortes de suministro de luz al Ayuntamiento de El Puerto. Y claro, uno se sorprende de semejante actitud maula por parte de nuestro ejecutivo local, cuando al día siguiente de recibir estos ‘avisos de corte de suministro’ se pregona por prensa escrita, radio y televisión, que El Puerto a finiquitado ese Plan de Ajuste tan socorrido para decir que no a según qué cosas, y que se ha logrado liberar a los porteños de la deuda histórica que acopiaba nuestro Consistorio. Pero ¿y la deuda corriente, la del día a día, la de andar por casa? ¿qué pasa con ella?

Esto de no pagar los recibos de la luz tendrían que explicarlo con meridiana claridad para que los ciudadanos de a pie sepamos de primera mano qué tipo de gestores son los que manejan nuestros dineros. Digo yo que alguien será el responsable, y hasta me pregunto ¿por qué no se han utilizado los 68 millones de superávit tan pregonados para pagar esas deudas?

Hace poco tuvimos conocimiento de que se perdió una subvención europea para financiar el 80% de la segunda pasarela sobre el río Guadalete. También se perdieron poco antes las subvenciones para el transporte público y las ayudas para planes de empleo. ¿Quién va a ser el primero que levante la mano entonando el mea culpa? Cuando las cosas se hacen bien se agradece y se pregona, y cuando no, nos quedamos a oscuras.

