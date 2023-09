La pela es la pela, oiga. Que ahora que los catalanes van a tener tanto peso en esa España de la que quieren salir, la preocupación por los billetes debe ser para todos y debe estar muy presente. No al despilfarro, que ahora presumimos de remanente como aquellos ‘agarraos’ de otro tiempo que nunca compraban ropa, ni comían fuera de casa, ni viajaban ni gastaban en nada y tenían las cuentas corrientes hasta las trancas de pesetas. El dinero es una preocupación, también para los políticos, que a veces juegan a tasadores de lo caro y barato para defender sus ideas o posicionar sus pensamientos, ya sean sinceros o populistas.

Los sueldos de los concejales se ponen en el candelero por los propios concejales. La liberación parcial de unos es criticada por quien tiene más liberados de la cuenta entre los suyos. Las inversiones se convierten en despilfarros cuando las hace el de enfrente y en motores para la ciudad si las ejecuta uno mismo. Y el dinero que se destina mes a mes a cada grupo municipal… nada, de eso ninguno se queja o protesta, que los partidos se tienen que financiar.

En esto del dinero ha puesto el acento estos días el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que sigue anunciando a bombo y platillo a qué destina parte de su sueldo y a qué entidad decide personal y libremente destinar una parte de su sueldo; algo así como viene a hacer buena parte de la ciudadanía con entidades, ongs, familiares y demás ayudas que se realizan periódicamente sin que nadie coja un altavoz y torpedee con dónde van sus euros. Porque al fin y al cabo, los de David de la Cruz son ingresos suyos -que no ha rechazado- que destina a lo que él decide.

Eso de anunciar públicamente a qué entidad destina una ayuda mensual de su bolsillo recuerda a aquel que cambia un billete por monedas (de poco importe, para que hubiera más monedas) antes de entrar en misa para que el fiel pueblo sentado en los bancos pudiera oír nítidamente su aportación al cepillo; que ya saben que si suelta un billete en la bandeja pasa desapercibido porque nadie lo oye.

Al mismo tiempo que ha comunicado a la ciudad qué ha hecho con ese dinero que le sobra, o del que él decide prescindir de su nómina mensual en el Ayuntamiento, De la Cruz ha puesto el acento en los precios de la Regata; en concreto, en el de las consumiciones que pueden encontrarse en el interior del Muelle. Precios que considera excesivo, indicando que un evento organizado por el Ayuntamiento “debe tener unos precios populares y, sobre todo, inclusivos”.

Debe entenderse que la propuesta del líder de Izquierda Gaditana es que el Ayuntamiento debería haber fijado unos precios máximos para cada consumición en el pliego de condiciones que el anterior gobierno dejó sin hacer y que ha habido que elaborar y licitara la carrera. Algo que sería inédito a tenor de los concursos que se publican para la barra del Falla, la carpa de Carnaval o cualquier otro evento de la ciudad, como la Sail GP. ¿No habían ido a esos eventos anteriores y habían preguntado qué valía allí una consumición? ¿No saben que quien explota la zona de hostelería de la Regata es el mismo empresario de siempre, el mismo que se hace cada año con la Carpa de Carnaval y que ha atendido las regatas anteriores?

Pagar 4 euros por medio litro de cerveza o un refresco, o 2,50 euros por un paquete de patatas puede ser o no exagerado, allá cada cual si quiere o no consumir algo en el interior del recinto portuario. Como también dependerá de cada uno si se compra una gorra de un barco, si se sube a la noria o si llega al Muelle andando o en taxi. O si no, que el Ayuntamiento lo ponga todo gratis, que entonces el éxito sí que estaría asegurado porque ya sabemos lo que gusta aquí una cola para lo que sea que no cueste dinero.