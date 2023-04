¡Anda qué suerte! Justo cuando me estaba sentando para escribir este Alambique que le iba a dedicar a las listas de candidatos de los partidos en las próximas elecciones municipales, va y me salta una notificación en Facebook que acapara toda mi atención. Vialucis el próximo sábado organizado por el Consejo de Hermandades.

Y no es que no me alegre de recibir dicha noticia, ya que las noticias bonitas siempre son bien recibidas, lo que me asombra es el tiempo con que se anuncia y cómo.

Referente al tiempo con el que se anuncia, tres días de antelación, me parece algo completamente informal. Que sí, que en el calendario del Consejo del curso cofrade venía señalado, pero hacerlo oficial con esta premura de tiempo me parece una auténtica desfachatez.

Referente al cómo, cuando escribo este artículo, madrugada del martes al miércoles, la última publicación del Consejo Local de Hermandades en su perfil de Facebook es del pasado 1 de abril, Sábado de Pasión, cosa que ya da que pensar, pero para más Inri, la noticia del Vialucis la da la propia Hermandad del Carmen en sus redes sociales, cuando se trata de un acto del Consejo.

Como taurino que soy, muchas veces viendo determinadas acciones y noticias pienso que los verdaderos antitaurinos somos a veces los taurinos y con esto pienso lo mismo del mundo cofrade portuense.

Sí, los cofrades, si nosotros mismos no nos facilitamos el camino, flaco favor nos estamos haciendo.

Tenemos claro que no somos una ciudad cofrade, ¿verdad? Que aquí cuesta mucho movilizar al portuense, ¿verdad? Si ya cuestan las cosas tradicionales, imagínate las extraordinarias y a última hora.

No soy yo el poseedor de la panacea de nuestro Puerto Cofrade, pero lo que aseguro es que desde el desorden no se arregla absolutamente nada.

Lo único positivo, ver de nuevo a la Virgen del Carmen Marinera del Espíritu Santo, la que nunca tuvo que quedarse en el Convento por intereses de no sé quién y que cada 16 de julio debería volver a navegar por las aguas de nuestra Bahía y nuestro Guadalete.

Con lo bonito que hubiese sido una presentación solemne de este acto, que creo que se lo merece.