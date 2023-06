Se acabaron las elecciones, bienvenidas las elecciones. Este país se pasa la vida metida en campaña electorales. Comentaba, en la radio local de mi ciudad, en la noche electoral que con los resultados dados la vida política del país iba a ser infumable. Desde el día siguiente de las últimas elecciones generales, la oposición estaba pidiendo nuevos comicios bajo la justificación de que el gobierno salido de las urnas era ilegítimo. Ahora se quejan de que el presidente Sánchez, el único que tiene la potestad de convocar, haya adelantado la fecha electoral. Dicen que España se encontrará de vacaciones por esas fechas, eso quiere decir que el país no está tan mal como vienen diciendo desde hace años.

En San Fernando los resultados han sido lo esperado. Los isleños han mostrado su total confianza en una alcaldesa que ha entendido la transversalidad de la ciudad y que tiene una foto muy clara de lo que quiere y necesita esta ciudad. Se ha cumplido lo de que las elecciones las pierde el que gobierna y no las gana la oposición. A esto le añadimos la espectacular campaña, diseñada por López Gil, que han hecho los socialistas, los resultados estaban claro. Quiero decir los socialistas, aunque la palabra socialistas y PSOE, se ha escuchado muy poco durante la fiesta electoral de este partido.

Pero ya ha pasado el tiempo de anunciar y prometer y ahora hay que empezar a diseñar el trabajo a realizar. Yo creo que la ciudad no puede vivir solo de fiestas, aunque le vaya bien. Hay otras cosas que necesitan de más atención, como ejemplo la cultura, porque un responsable de cultura no puede estar dedicado cuatro años solamente a programar la temporada de teatro. La ciudad debe apostar por un selectivo desarrollo cultural y exponer al público todo el patrimonio histórico cultural que posee. Esto también forma parte de una gran ciudad, adjetivo que emplea mucho la alcaldesa. Es importante que el responsable de la agenda cultural haya viajado por el mundo y ver lo que se puede trasladar a la ciudad. La cultura mueve mucho dinero y el turismo es cada vez es más selectivo, por consiguiente San Fernando necesita de herramientas atractivas que le de ese plus de ciudad importante, que queremos, en el calendario cultural y llame a la puerta de los empresarios hoteleros. Todo va en un mismo paquete. Miren ustedes decimos que somos una ciudad Constitucional, pero solamente le dedicamos un día en el calendario para recordar que un 24 de septiembre, La Isla fue una parte importante en el mundo y una adelantada en pregonar la libertad. No tenemos nada en la ciudad, solamente algunos edificios que están totalmente cambiados, que recuerde esta gesta histórica. Hay por España museos que recuerdan hechos menos relevantes de la historia que crear una Constitución. Y, probablemente tendremos en la ciudad la Conferencia Mundial de Libertad de Imprenta. Un escaparate de primera magnitud que la ciudad no puede desaprovechar. ¿Y qué tenemos en la ciudad que recuerde que aquí se hizo la Ley de Libertad de Imprenta en el sistema constitucional de 1812? Pues lamentablemente, nada de nada. Por cierto, en los programas electorales de los distintos partidos no venía nada de sobre esto.