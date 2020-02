¿Privilegiados o acosados?

Si se echa un repaso a cualquier medio de comunicación encontraremos que todos nos dan soluciones y consejos para hacernos la vida más fácil. Es cierto que en la mayoría de los casos se centran en lo material y que todos los que tienden a desasnarnos se limitan a ponernos al día sobre las ofertas y las demandas al aire de las modas.

En la actualidad, como tapaderas de otras necesidades más perentorias nos han puesto a la croqueta como meta irrenunciable de la humanidad. ¿Quiere ejemplos? Ahí van, leídos en titulares: 'La mejor croqueta del mundo está en Toledo'. 'Siete recetas de croquetas fáciles de preparar'. 'Receta de temporada: croquetas de brócoli'. 'Cinco claves para conseguir la croqueta perfecta'. '¡Una croqueta en mi hamburguesa! Dónde comer en Madrid estas delicias'. 'La croqueta congelada se reinventa con espirulina, guaraná o gin-tonic' (¡!). 'Las croquetas y el sensual juego de la bechamel'. ¿Se da cuenta? Es el mundo de la croqueta, la dictadura de la croqueta, el imperio de la croqueta y si, además, se sigue al pie de la letra normas como esta: 'Consejos para freír y obtener fritos crujientes y sin exceso de grasas', para qué más. Bastaría este ejemplo para cuestionarse lo que en el título de pregunta.

Pues hay más. Están empeñados en que perdamos el pelo de la dehesa y que nos civilicemos de una puñetera vez. Por ejemplo: 'Por qué hay que tomar vinagre antes de las comidas', eh, ¿Por qué? ¿Y qué me dice del 'Insospechado vegetal que mejora los guisos, caldos y sofritos'? ¿Y de 'Las 10 cosas que aumentan tu atractivo y te hacen brillar'?

La verdad es que no podemos quejarnos del mimo con que nos cuidan; llegan hasta lo insospechado. Mire si no: 'La temperatura perfecta a la que debes servir la sopa'. 'Cuatro consejos para mejorar tu salud durante todo el año'. 'El desastroso error que cometes cada mañana y que arruina tu café'… Pero entre tanto consejo hay dos que a un servidor les ha llegado al alma: 'Súbete el ánimo en la vuelta a la oficina con este nuevo set de pintalabios'. 'Set depilador de cejas para hombres'. Qué quiere, se me abre el corazón; no estoy acostumbrado a tanta ternura.

No sé si nos miman o nos acosan. Fíjese en este que puede llevarnos hasta las lágrimas de agradecimiento: 'Las mejores lijadoras eléctricas multiusos para hacer reformas en el hogar'. O sea que todo está medido para que nos sintamos culpables -miserables más bien- cuando nos quejamos por cualquier nimiedad. Acaso la noble intención no sea sino lo que en psicología se llama sociodrama, una técnica que pretende obtener una radiografía grupal para observar las distintas relaciones entre sujetos que conforman un grupo y los lazos de influencia que existen en el mismo. Lo cual, traducido al lenguaje políticamente correcto significa un acoso por exceso de cariño.

O no. A lo mejor es que nos toman por carajotes integrales, que será lo más probable.