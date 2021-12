Por favor, lea estos titulares aparecidos en prensa y diga si no encuentra analogías con el título de esta columna de hoy: "Meghan revela que Enrique sufría recriminaciones constantes de la familia real". "Britney Spears recupera su libertad tras más de 13 años bajo tutela legal". "Paris Hilton se casa a los 40 años tras tres intentos fallidos". "La alfombra roja de los premios GO Hombres del Año". "Sánchez vaticina que España estará 'aún mejor' el próximo año". "El PP avisa a Sánchez: el 'tic-tac' de la cuenta atrás ya ha comenzado". "Carmen Borrego, emocionada, desvela la última promesa que le hizo a Mila Ximénez". "Tu gato controla tus movimientos sin que lo sepas, revela un nuevo estudio". Interesante, ¿verdad? ¿Y no le parece que todo esto no es sino una falta de respeto hacia los millones de personas que agonizan cada día con su futuro hipotecado? ¿No es bicarbonato contra el hambre?

Mientras tanto España se hunde, mejor, la hunden los responsables de sacarla a flote, esa manada de políticos incompetentes que se empeñan en teñir a la sociedad con sus exclusivos colores, y digo colores, ni siquiera ideologías, porque carecen de ellas. Colores: Azul, rojo, violeta, verde, amarillo… banderas que les permiten acceder a un poder efímero pero pernicioso, condenado a la pobreza endémica, alpargatas para todos, socialismo soñado. Comunismo real.

El resultado se está viendo: en el exterior por la pérdida de peso político y económico, en el interior porque hasta el idioma molesta, capaz incluso de levantar barreras para atacar la integridad nacional, sentenciada por separatistas y terroristas descarados/declarados. Y, claro, surge la pregunta: ¿Merece la pena seguir denunciando toda la mierda de un individuo que atenta contra sus propios socios de partido con tal de permanecer (ÉL) en el poder? Sí, merece mientras le consientan seguir prostituyendo todas las instituciones y ser extorsionado por cualquiera, que es lo que viene haciendo gracias a su vanidad y a creer que puede engañar a todos, contando con la oposición. Sí, la oposición, eso digo, porque esta no ejerce como tal, mientras pierde el tiempo en personalismos y en enfrentamientos internos que a nadie interesa.

Pero, bueno, ahí sigue ese fantoche, ventajista donde los haya, incapaz de rectificar lo que predica aunque sepa que nadie lo cree, y sin dignidad para plantearse siquiera la ruina que ya ha provocado y las consecuencias que tendrán a corto, medio y a largo plazo. Verlo ya produce náuseas. Mientras en las portadas de los medios sigan destacando titulares como los que señalo al principio; o sea, recetas de bicarbonato contra el hambre.