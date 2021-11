Teatro Muñoz Seca. Por cuestiones varias, no entraba en este espacio escénico. Y miren que entre bambalinas sigo de cerca el trabajo intenso que, Emilio Flor, Manolo Morillo y otros chiflados de la gestualidad, los sonidos corales, la escenografía y la palabra, llevan en su carromato particular por caminos y veredas. La magia de Talía.

La otra noche, mientras unos celebraban “jaloguin”, otros llenábamos el Muñoz Seca. Y bien que apreciamos Principiantes, el texto de Raymond Carver “De qué hablamos cuando hablamos de amor”, adaptada por Juan Cavestany y dirigida por Andrés Lima. Los actores Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo, dieron “el más difícil todavía”.

Ya en casa necesitaba escribir. En el horizonte adiviné ese largo viaje de dos almas. Nunca cuajó. Hoy el quehacer de aquellos dos corazones debía cobrar sentido. Tan ineludible como justo. La razón debiera volver a su sitio, aunque no sea un palacio, sino un espacio humilde que atesora su patrimonio emocional.

Tras la obra me quedó claro que en esto del amor, todos somos principiantes. Las incompatibilidades vienen marcadas por nuestras prioridades. Por lo que hay o no hay en nosotros. Esa incapacidad de decir te quiero, de contemplar cómo se nos acaba el tiempo y no fuimos capaces de pedir perdón y ser recobrados.

La puesta en escena y las reflexiones de Javier Gutiérrez, un antes y un después. Es importante mirar atrás, indagar en nuestra memoria e intentar comprender quienes fuimos y quienes queríamos ser. A decir de Javier Cercas, aprendamos de nuestros logros, pero sobre todo de nuestros fracasos; de nuestras idas y venidas, para poder enfrentar el futuro sin miedo.

Sabemos que los desalmados aún existen. Los fantasmas siempre pulularán y formarán parte de nuestras vidas. Pero también habrá quienes estén dispuestos a luchar por lo que es justo, a perseverar en el camino correcto, a reconocer sus propios errores y a deshacer sinrazones y reparar heridas y menoscabos. Gente de condición. Cae el telón.

P.D. Mi enhorabuena, en este caso, por la gestión, a Lola Campos, edil de cultura. A pesar de las zancadillas que sufre cada día. De propios y extraños.