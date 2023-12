Sanlúcar: Concierto Orfeón Santa Cecilia, alma, corazón y vida

A veces, se es profeta en su tierra. Eso se hizo patente en el tradicional Concierto de Navidad que ofreció el Orfeón Santa Cecilia, en la Iglesia de San Jorge.

Fiel a al compromiso de los componentes de esta coral, dirigida con suma delicadeza por Tamara González y José Manuel Núñez, un año más llenaron de melodía, sonidos musicales y amor el templo de San Jorge, arropados por un público expectante que llenaba la iglesia.

De nuevo, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda sirvió de anfitrión, en una gélida noche. Los que tuvimos la oportunidad de acudir, salimos con menos frío mientras recorríamos de vuelta la Calle Larga y sus alrededores. Intuí en ese paseo el esplendor de la Navidad sanluqueña, la luminosidad del encendido y la disposición -frente a situaciones complicadas-, de disfrutar del día a día. Carpe Diem.

Escribir sobre el Orfeón Santa Cecilia, fundado en Sanlúcar de Barrameda en 1943, es harto complicado. Su 80 aniversario, sitúa a esta Coral Polifónica en una entidad que debiéramos cuidar, mimar y asistir. Me consta de primera mano, que la actual Alcaldesa Carmen Álvarez, tiene especial interés en recuperar la historia de Sanlúcar y para ello atenderá, como corresponde, a esta legendaria entidad sanluqueña.

Está compuesto por unas 30 voces mixtas. Su finalidad es difundir y promover la música coral, clásica y popular, con el entusiasmo y la dedicación de todos sus componentes. Su repertorio abarca desde obras de la polifonía renacentista de los siglos XV y XVI, hasta las canciones de los compositores actuales pasando los más afamados autores clásicos. Es miembro fundador de las Federaciones Gaditana, Andaluza y Española de Corales.

En estos 80 años desde su fundación, fueron directores de reconocido prestigio en el mundo de la música y de la sociedad sanluqueña el que dieron su prestancia. Comenzó por uno de sus fundadores, Luis Romero Muñoz; al que luego siguieron Manuel de Diego Lora, Antonio Marín Jiménez, Ángel Hortas, Eusebio Gascón Miñarro, J.A. Morales Rodríguez y María del Mar Galán. En la actualidad la dirección del Orfeón cuenta con los jóvenes Tamara González Quintero y José Manuel Núñez.

El Concierto de Navidad de la otra noche estuvo cargado de sentimientos. Un repertorio variado, entre clásico y original. Multicultural. Abierto al mundo.

Piezas navideñas de toda la vida como Noel, Noche de Dios, Navidades Blancas (White Christmas), Alegría en el Mundo o la primea Navidad dirigidas por Tamara González dieron paso a composiciones arregladas por el componente del coro y director José Manuel Núñez: Santa Claus llegó a la ciudad, We Wish You Merry Christmas, Gloria al Niño, Adestes Fideles o la delicada y sorprendente al oído: DO, RE, MI de Kurt Cobain, que compuso poco antes de su muerte.

Y todo ello en el incomparable e histórico marco de La Iglesia de San Jorge, que perteneció en sus orígenes a una colonia inglesa de mercaderes que se asentaron en Sanlúcar en el siglo XVI (1517). Esta se mantuvo en pié hasta 1631, fecha en que ayudados por el VIII duque de Medina Sidonia y por el Cabildo de la ciudad, se iniciaría la construcción de una nueva, quedando finalizada en torno a 1700.

Siempre entendí que para escribir algo hay que ver y oír previamente y luego contar. Tengo claro que la música es el corazón de la vida, Y eso ocurrió, la calidez y la calidad se puso de manifiesto en una noche fría, del invierno sanluqueño. Sobre ese abismo invisible entre lo que siempre se ha soñado y lo que se ha querido. Liberación sonora y cordura. Singular composición. Sincera y melódica. Paleta de colores. Poesía. Como dijera la canción: alma, corazón y vida.