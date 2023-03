Mañana lunes, 27 de marzo, Día mundial del Teatro, comienza en nuestra capital de provincia el IX Congreso Internacional de la Lengua Española y, curiosamente, no se atisba ni por asomo intención alguna de que la dramaturgia, esa que hace hablar y moverse a actrices y actores encima de las tablas de un escenario, esté presente en la programación de este Congreso que nos ha llegado de rebote desde Arequipa (Perú), debido a la convulsa situación política que vive el país andino.

Como mucho, el gremio actoral leerá y/o actuará en un recital poético reburujado en el texto Tan sabia como valerosa que quiere reconocer la visión y la creatividad femenina en la literatura española y, ya puesto, me aventuro a adivinar que en algún lugar de la programación no escrita aparecerá también algún texto salpimentado con el carnaval nuestro de todos los días, y tal que así se blanqueará en este IX CILE la no presencia de la dramaturgia como género literario.

De esto último se queja públicamente nuestro dramaturgo de cabecera, Juan García Larrondo, que en un legítimo grito de desesperanza afirma que “El problema real va más allá de cualquier excusa que se ponga. Y ese problema consiste, fundamentalmente, en que el Teatro no es considerado un género literario como los demás para las personas poco cultivadas, sino que también es ninguneado con frecuencia - lo que es aún más doloroso - por célebres instituciones literarias, academias, periodistas, poetas, críticos, escritores y por muchos profesionales de las propias Artes Escénicas y del mundo de las Letras en general.”

Cuando se supo que el Congreso venía para Cádiz casi sin tiempo para organizar nada, García Larrondo y otra persona más, propusieron ingenuamente al Área de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz la celebración de una mesa redonda relacionada con el acento gaditano en la literatura dramática andaluza contemporánea y que, como era de esperar, no fue tomada en cuenta.

Así y todo nos recuerda la actriz egipcia Samiha Ayoub en su manifiesto del Día mundial del Teatro de este 2023, que “los dramaturgos son los portadores de la antorcha de la ilustración desde la primera aparición del primer actor en el primer escenario.” Y de eso por lo visto no se han enterado aún ni en el Instituto Cervantes, ni en la Real Academia Española, ni en la Asociación de Academias de la Lengua Española que a la postre son los organizadores del evento.