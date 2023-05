Impulsa El Puerto, empresa municipal que se supone está precisamente para lo que anuncia su epígrafe, ese que supuestamente le debe dar sentido a la actividad de la compañía. El objeto social de la misma dice que consiste en promover e impulsar el desarrollo económico y urbanístico de El Puerto de Santa María, así como prestar asesoramiento de todo tipo a los proyectos de iniciativas de promoción de empleo y a las empresas en general.

Ya resulta curioso que bicheando uno en la web corporativa de nuestro Ayuntamiento, intentando saber algo más sobre esa sociedad nacida hace tres décadas, te vienes a dar cuenta que la información que aparece está totalmente desfasada en tiempo y forma. Los miembros que aparecen del Consejo de Administración son los que ocuparon esos cargos en el gobierno anterior al actual. Y si queremos ahondar un poco más y enterarnos de sus temas financieros a fecha de hoy, el chasco es morrocotudo, ya que los últimos que nos muestran son de principios de la década pasada. Está claro que por aquí no te vas a enterar de nada.

Aun así, insisto, y me avengo a visitar la propia web de la sociedad pensando que quizás ahí pueda aclararme un poco más. Y sí que aparecen las actas, los extractos de los acuerdos del Consejo de Administración, aunque los últimos Presupuestos publicados son los de 2018, las Cuentas Anuales las de 2021, y la relación del personal parece que está actualizada aunque me quedo con la duda. No tengo claro si los altos cargos siguen siendo los mismos que se indican, pero bueno.

Y créanme si les digo que lo verdaderamente exótico, fuera de lugar y casi del género burlesco es que al abrir el portal http://www.impulsaelpuerto.com/index/ , te des de bruces con éste despropósito: Impulsa Aparca es una empresa participada al 50% por Impulsa El Puerto y la gestora de fondos Jessica GED CAPITAL para la construcción y explotación, en régimen de abono, venta y rotación, de un aparcamiento subterráneo en la zona conocida como Pozos Dulces, en la ribera del Río Guadalete. El aparcamiento se construye bajo un solar de 10.147 m2 y tendrá una capacidad de 489 plazas distribuidas en dos plantas.

Y así todo.