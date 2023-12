Parece que, visto lo visto, o lo no visto, mejor dicho, en los partidos del Glorioso, si no fuera porque somos unos fieras en el sofá y nos quedamos con el resultado, no se ve nada, pero nada de fútbol. Siento en el alma ver cómo me gusta más el peloteo del in-victorioso Almería. O el valiente Granada, mismo. Creo que somos el equipo que peor juega (o no juega) de la división de honor, como se decía antes. Porque ¿a qué jugamos? Porque a tocar y salir con la bola, nati. Y tampoco hemos sido un equipo molesto para los contrarios, rocoso, duro, incluso antipático, tampoco, qué va. Eh, alto ahí, me señalaría Glez., que contra el Mallorca fuimos getafeando todo el partido. Y es verdad. Dado que no sabemos jugar a esto del fútbol, vamos a hacer como el Getafe, al que tan bien le ha ido dando leña a diestro y siniestro, no jugando, pero tampoco dejando jugar al “enemigo”.

En efecto, el Glorioso se propuso no dejar jugar al balear team. Y lo consiguió. Vengan agarrones, empujones, pérdidas de tiempo, patadas, codos volando, fingimiento de lesiones, etc. Hay que señalar, en honor a la verdad, que el Mallorca terminó haciendo lo mismo, getafear. Y vimos de todo menos balompié. Penoso anti espectáculo anti futbolero, donde solamente valía puntuar. Chato, obtuso en ataque, endémico mal desde hace temporadas, todos los años somos el equipo menos goleador de primera, creo recordar que el portero local no tocó ningún balón que saliera de una bota gadita. Vuelvo a lo mismo de otros artículos: ¿es que ningún delantero del Glorioso es capaz de tirar a puerta o de hacer una jugada medianamente decente? Ni indecente, ni una sola, por parte de los que salieron, los muchos delanteros que salieron. Todos menos Negredo. El único que tocó tibiamente el balón fue Guardiola, una vez o dos; pero sin abusar, vamos. Por cierto, ¿por qué no le damos un partido entero a este repeinado player? A ver si…Total, por probar. Una dupla Guardiola-Negredo. No es que tenga demasiada fe en ellos, no es que lo crea, es que necesito creerlo. En algo tengo que sostener mi esperanza. Es lo único que no ha intentado Glez todavía. Ánimo Sergio, vamos, getafea con estos dos, a ver si suena la flauta. Porque nos vamos a segunda del tirón.

No terminaré sin mencionar a Alcaraz. Cuando algún futbolista se dispone a tirar una falta a diez metros más o menos fuera del área, siempre les digo a mis hijos: “Eso, sólo Messi”. Y es cierto, pues no recuerdo a ningún Kroos, Lewandoski, Modric, Gundogán, etc. que lo haga. Sin embargo, me comí mi sentencia al ver la sublime pericia de este jugador que no siempre gusta a parte del público, que le critica que aguanta demasiado el balón y hace más lenta la salida del balón, sin ver cómo sin el catalán, seríamos peor equipo todavía, pues es el único ahora mismo que pasa, corta, no cesa de correr y pelear todos los balones. Un verdadero malecón que, delante de los centrales, les ayuda a no estar solos y ser menos vulnerable. La falta fue lo único bueno que hicieron los dos equipos, lo único de este nervioso, bronco, getafeño match.