Dinamizadores

Cualquier trabajo o tarea se puede resolver sin más o se puede hacer muy bien. Este último parece haber sido el enfoque del Festival Internacional de Cortometrajes, TEJADAFILM, que tuvo su momento culmen el martes pasado en la Gala de entrega de premios en el Teatro Municipal P. Muñoz Seca.

Les cuento, el IES Tejada está llevando a cabo un Proyecto Erasmus+ KA229, 'ONE, DEUX, TRES: ACTION!' con un centro de Macedonia del Norte. Nadie que no haya estado en contacto con alguno de estos programas puede imaginar la cantidad de papeleo y trámites que genera, del estrés de plazos, entregas de proyectos, presupuestos, programas, justificaciones… Por eso se necesita un grupo de profesores ilusionado que no se contente con cumplir, sino que quiera hacer su trabajo de la forma más profesional y completa posible. Y el Tejada lo ha conseguido una vez más.

Apoyados y asesorados por la Asociación Cultural SHORTY WEEK, es decir, por Sergio y Mikel, otros dos grandes profesionales que tampoco saben hacer las cosas de otro modo que no sea hacerlas bien, montaron este Festival en el que nada quedó en manos de la improvisación: la difusión, la redacción de las bases, la elección del jurado, la recepción y visualización de los más de 50 cortos… y por último la Gala a la altura de cualquier acto televisivo y mucho más dinámica que algunas entregas de premios de primer nivel que no vienen al caso.

Conseguido el apoyo del Ayuntamiento, el teatro Municipal, casi lleno de adolescentes, vivió hora y media trepidante guiada por la presentación bilingüe y llena de frescura de la actriz Sonia Serrano y la colaboración musical de Julia González y Julio Gómez.

Se disfrutaron cortos hechos por y para adolescentes, llegados de Galicia, La Rioja, Zaragoza, Macedonia… Todos ellos sorprendentes por la calidad de su imagen, música, montaje, guion… Ideas originales, divertidas, poéticas, dramáticas, sociales, imaginativas. ¡Qué gozada asistir a este encuentro y qué inspirador para nuestros adolescentes! Esta es la verdadera labor educativa, la que no se conforma con lo correcto, sino que se convierte en fuerza cultural dinamizadora. Gracias por abrir puertas y mostrar caminos.