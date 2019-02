"Cumpleaños infeliz, S.A. Payasos a domicilio"

No les hablo de la Chirigota de Vera Luque. Hablo de un cumpleaños que debería ser feliz y hay quien se ha encargado de amargarlo. Canal Sur cumple tres décadas de compromiso con el Carnaval de Cádiz. Antes que nada, sí, soy agente doble. Carnavalero y trabajador de esa casa. Y si alguien piensa que estoy obligado a defenderla por contrato se equivoca. Jamás defiendo a algo en lo que no creo. Lo que creo que se está siendo tremendamente injusto con Canal Sur y sobre todo con su gente. Gente que ama a esta fiesta y a esta ciudad. Que en bastante ocasiones han antepuesto su trabajo a su familia para engrandecer esta fiesta. ¿Que Canal sur ha obtenido beneficio en forma de audiencia con el Carnaval? (en lo económico ya les digo que como mínimo empata). Pues claro. Lo mismo que los autores nos hemos beneficiado de su difusión. Aquí hemos ganado todos. Y como autor y trabajador doy fe de que jamás se han entrometido en premios ni en órdenes de actuación ni en organización del concurso. Al revés, siempre cuidando de que no haya suspicacias. ¿Saben por qué no fueron Los Palomos Aguja de Oro del 97? Porque el Yuyu concursaba y trabajaba en esa casa y nadie quería que se pensara mal. ¿Saben por qué un servidor no ha hecho televisión en Carnaval, ni radio más a menudo desde el Falla? Porque el Yuyu concursaba y trabajaba en esa casa y se pensaba que podía considerarse como un trato de favor a su chirigota con tanta presencia. Y los presentadores pueden no gustarnos, claro que sí. Y pueden verles falta de gracia, claro que sí. ¿Pero saben por qué se recurre al tono distendido y "gracioso"? Porque en esta casa no habrá encontrado jamás una crítica a nadie, por malo que haya sido lo que ha pasado por las tablas. ¿Qué Canal Sur se habrá equivocado? Pues probablemente muchas veces. Como todos. Como también todos los autores hemos hecho cosas malas (algunas verdaderamente vergonzosas) y pese a ello hemos tenido nuestro hueco en esa casa que ahora está de moda tirar por tierra. Hueco que tiene, también en forma de entrevista, incluso el que acaba de mandarlos a la Venta del Nabo hace diez minutos en una copla televisada para todo el universo. Así que fíjense si tienen sed de venganza estos profesionales. La crítica siempre ha tenido sitio en Carnaval, claro que sí. Y Canal Sur no debe ser menos. Pero de ahí a caer en el insulto va un abismo. Porque es injusto. Muy injusto.

Los profesionales de Canal Sur, con Manolo Casal, Modesto Barragán y Juan Valentín al frente de un gran equipo, se han dejado el pellejo por poner al Carnaval de Cádiz en el sitio que se merecía y por defenderlo, algunas veces incluso luchando contra la visión de la propia empresa. Lo del Carnaval con Canal Sur es como esa familia de recursos económicos escasos que por motivos laborales necesita y/o agradece el apoyo de los abuelos para quedarse y criar a los niños y cuando tienen dinero, y les sobra, contratan a una criada y llaman a los abuelos "viejos de mierda". Y no, no es justo.

Así que, tanto por mi parte carnavalera como profesional, Feliz Cumpleaños y que cumplas muchos más. Sobre como acabará este debate, me quedo con una frase del gran Charles Chaplin: "El tiempo es el mejor de los guionistas. Siempre sabe encontrar el final adecuado".