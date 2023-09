La reunión mantenida por los responsables municipales de Cádiz y San Fernando ha tenido más eco entre los comentaristas mediáticos que entre la ciudadanía. Evidentemente cada uno interpreta dicho encuentro dependiendo de los sentimientos de atracción o rechazo, que siempre ha existido entre las dos poblaciones debido a los localismos existentes en esta provincia. Pero la realidad es que las dos ciudades están abocadas a entenderse.

A lo largo de la historia el istmo entre Cádiz y San Fernando ha separado más que ha unido. La rivalidad evidente, futbolística, identitaria, de trabajo, de economía e incluso de política, entre las dos ciudades marcó un sentimiento de rechazo entre la capital y la ciudad isleña. La llegada del Puente Carranza contribuyó todavía más a marcar esa sensación de aislamiento entre las dos ciudades.

Pero a pesar de estos sentimientos encontrados, existe la realidad de que las dos ciudades han estado más cercana que lo que da a entender la autovía. Fíjense ustedes, Río Arillo siempre ha estado ocupado por empresarios y salineros de San Fernando, Torregorda, ocupada por la Marina, era usada como playa de recreo por los ciudadanos, militares e hijos faltaría más, de La Isla. Y la playa de Cortadura era la playa de los isleños cuando todavía no existía Camposoto abierta al público. Luego entonces, ¿dónde empezaban y terminaban los límites de ambas ciudades? Las dos ciudades han estado más cercanas de lo que la historia y la leyenda nos quieren hacer creer.

Hoy la rivalidad ha dejado paso el entendimiento entre ambos territorios. El encorsetamiento del término municipal gaditano ha provocado el éxodo de sus habitantes hacia las ciudades más cercana y La Isla es una de ellas. También el trabajo de muchos isleños en la capital provoca un intercambio de intereses entre los dos pueblo. Hoy podemos decir que hay más motivos para unirnos que para distanciarnos. Cádiz y San Fernando están obligados a entenderse por el bien de sus ciudadanos. Dicen un experto urbanista que las ciudades no terminan nunca.

Por eso la idea que la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, le propuso al alcalde de Cádiz fue aceptada por este. No hay proyecto, no hay acuerdo, solo hay una idea muy importante para empezar a trabajar el acercamiento entre las dos ciudades que se necesitan La idea de la alcaldesa, la señora Cavada, es más de sentimiento identitario que urbanístico. Quizás su cargo en la FEMP le ha dado esa visión de que las ciudades no pueden tener límites. Recuerdo e insisto que somo la ciudad Constitucional.