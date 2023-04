El Cádiz ha conseguido (mejor dicho, le han conseguido) convertirse en trascendental, en divino. Ha conseguido que haya vida después de la muerte. ¿O mejor debería decir que hay muerte después de la vida? Sí, mejor así, porque cuando el partido parece muerto, entre que no sabemos matarlo y que la prolongación da para ver media película de Ben Hur en Telecinco, con anuncios incluidos, la vida se encarga de volver a ser cruel con los amarillos.

La prolongación en Almería a algunos les pareció correcta (el penalti de Momo sí que lo fue) pero en otros partidos hay más patadas que un casting de Chuck Norris y con tres minutitos va que chuta, oiga. A ver hoy, porque ya uno no esta tranquilo. Yo ya tengo tal psicosis que a pesar de que ganemos hoy por 1-0 temo que nos puedan pitar un penalti en contra el Miércoles Santo. Es época de milagros. Terror, porque el partido de hoy en el Nuevo Mirandilla es de esos partidos claves, esos que hay que ganar. Rival directo (quien lo hubiera dicho al empezar la liga) y hay que ganar como sea. Con todo en contra, eso sí. Sanciones, bajas y el VAR y los árbitros como los forajidos de pistola rápida en la lejano Oeste. Pero bueno, aquí estamos acostumbrados a pelear. Se puede ganar. Nos ha venido mal (a priori) el cambio de entrenador porque con Sampaoli el Sevilla estaba muerto. Con Mendilibar habrá que verlo. Pero se puede ganar, claro que se puede.

Lo que no me gustaría ver de nuevo son esas imágenes trogloditas de antaño, con los alrededores del estadio convertidos en campo de batalla. El partido de la temporada pasada en el Pizjuán fue un ejemplo de buen rollo. Ojalá aquí sea lo mismo. Lo dije ayer en mi cuenta de Twitter y lo mantengo ahora. Vamos a dejarnos de los famosos "Puta Sevilla" o "Puta Cádiz" y vamos a demostrar todos que estamos juntos frente a la porquería en la que se ha convertido la liga. Nosotros sufriendo injusticias y errores clamorosos, el Sevilla con parte del estadio cerrado por sanción por unos hechos ¡¡¡del 2017!!!. el Betis con Canales sancionado por cuatro partidos por un comentario sobre el árbitro en enero (estamos en abril, oiga) y tras haber estado el futbolista lesionado se le sanciona ahora. Ya vale, hombre, ya está bien. Y mientras en Madrid y Barcelona se dicen barbaridades y aquí no pasa nada.

¿Significa esto que esta tarde nos demos besos los cadistas y sevillistas y que nosotros nos alegremos de la victoria del Sevilla, que le hace falta? Pues claro que no. Ojalá le podamos meter 5 al Sevilla. Y ellos pensarán lo mismo. Pero ya está. Lo contrario es lo que quieren. Que el fútbol andaluz se tire piedras, que queme coches, que haya heridos, para que no se hable de las barbaridades que están haciendo en los despachos y las salas VAR. Hoy debe haber pasión, mucha, pero sobre todo respeto, y clamor contra lo que nos están haciendo a todos. Hoy tenemos una oportunidad de oro para mostrarle a toda España como estamos de quemados los andaluces. No lo estropeemos, por favor. A ganar.