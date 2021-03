Todavía la primavera no había alcanzado al calendario cuando todo se paró en el Teatro Falla. En el Teatro Falla, en todos los teatros, en todos los rincones de España. Los camiones del musical West Side Story llevaban días aparcados en la trasera del coliseo, el montaje estaba prácticamente listo, hasta se convocó a la prensa para un pase gráfico de montaje que inauguraba una nueva temporada de teatros tras finalizar el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas... Era marzo de 2020... Hoy, un curso después, la primavera toca por fin la plaza Fragela.

Y es que si la irrupción de la Covid-19, y su consecuente estado de alarma, se llevó la primera parte de la temporada de teatro del año, la cultura revivió en el otoño-invierno de 2020 con la reapertura de los teatros, incluidos el Gran Teatro Falla, que han visto reducidos sus aforos y han introducido diferentes medidas de seguridad sanitaria desde entonces.

Así, aunque el coliseo de la plaza Fragela ha estado activo durante el último trimestre del pasado año, es de celebrar que hoy, 5 de marzo, se vuelva a alzar el telón de una temporada que inaugura el baile de una gaditana de vocación internacional, la bailaora María Moreno.

Es More (no) More la propuesta con la que la artista llega a su ciudad en el que será la segunda representación de esta pieza estrenada en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla y por la que Moreno recibió el Giraldillo al Momento Mágico de la cita.

Un espectáculo que comenzará a las 16.30 horas donde tradición y vanguardia se dan la mano de forma natural tanto en el baile de Moreno como en el buen hacer de sus dos colaboradores en este montaje, el director de escena Rafael Villalobos y el diseñador Palomo Spain.

Además del espectáculo flamenco de María Moreno, este fin de semana el Gran Teatro Falla se prepara para recibir a otro de sus ilustres hijos, el pianista Chano Domínguez, junto a la intérprete Martirio en el homenaje conjunto que le dedican a Bola de Nieve.

A Bola de Nieve, así se titula el disco y la gira de directos, fue una de las citas que se vio afectada al inicio de la pandemia. Así, el concierto del gaditano y la onubense estaba en principio previsto para el 23 de marzo de 2020. Cancelada la temporada se trasladó al mes de noviembre, como parte del Festival de Música Española de Cádiz. Sin embargo, las restricciones horarias de los espectáculos que tuvieron lugar aquellos días provocaron que el espectáculo se volviera a cancelar. Pero, al parecer, a la tercera va la vencida y este domingo 7 de marzo los aficionados podrán disfrutar de Chano y Martirio que se reencuentran 14 años después de Acoplados.

Marzo 2021 también devolverá otra de las actuaciones aplazadas en el Falla, la del actor madrileño José Sacristán y su esperada versión de la obra de Miguel Delibes Señora de rojo sobre fondo gris, el texto que el autor vallisoletano dedicó a su esposa cuando quedó viudo, y que Sacristán llevará a escena en Cádiz los próximos 12 y 13 de marzo.

Toda vez cancelada la actuación de la Coral de la Universidad de Cádiz con Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de Haydn (27 de marzo) y la ópera Turandot (18 de marzo) –que alguna incidencia tenía que sufrir la temporada–, el mes de marzo culminará el 24 de marzo con el ciclo Teatro de Piel (que antes se celebraba con el público sobre el escenario) con No sólo duelen los golpes de Pamela Palenciano, un monólogo que pone contra las cuerdas a la violencia de género y el abuso de poder, que cuenta con la dirección de Darío Valtancoli.

Habrá Falla en marzo, sí, y en el mes de abril con la Camerata Atlántica (día 10); con Manolo Morera y Carlos Mení en Me reí, León el Musimal; con Luis Piedrahieta en Es mi palabra contra la mía (24 de abril); con la celebración por el Día de la Danza (29 de abril) y con la gala en homenaje de Alicia Alonso (30 de abril)que contará con estrellas internacionales, provenientes de relevantes compañías de Iberoamérica y la Compañía Nacional de Danza de España, todo ello dirigido por Orlando Salgado.

Habrá Falla en mayo con Yllana, Javier Ruibal, Rafael Álvarez El Brujo, Revólver, con la obra de Lola Blasco sobre Mujercitas; con The soloists of London. Y en junio con La M.O.D.A. y la obra La Coartada, con Gorka Otxoa, María Castro y Miguel Hermoso. Porque, quizás, nos hayan devuelto la primavera.