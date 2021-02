“Como un segundo estreno”. Con la misma emoción, los mismos nervios, las mismas ganas. Así vive la bailaora María Moreno su inminente paso por el Gran Teatro Falla donde este viernes 5 de marzo a las 16.30 horas inaugura temporada con su More (no) More. “Si pisar un escenario ahora, con el momento tan complicado que estamos pasando los artistas, es algo emocionante, súmale hacerlo en el Falla, en casa, y abriendo temporada. Una maravilla”, decide la gaditana.

Un requiebro del destino –tan esquivo para el mundo de la cultura en directo en la era Covid– que ha movido sus hilos para que la última creación de la intérprete se pueda ver en el Falla en la que será su segunda función tras el estreno la Bienal de Flamenco de Sevilla en septiembre del pasado año. Así, en este último mes, Moreno ha estado trabajando con su equipo para volver a poner a punto la propuesta aunque, asegura, “ha sido un espectáculo tan trabajado antes de su estreno que poco hay que ajustar..., o eso es lo que me dicen los músicos”, ríe la joven que a principios de mes revisó en Madrid el vídeo del estreno con el director de escena de More (no) More, Rafael R. Villalobos, (“odio verme en los vídeos”, confiesa) para, toda vez detectados los detalles “sobre todo a nivel de tiempos teatrales”, regresar a Sevilla para ensayar con Roberto Jaén, Ismael de la Rosa Bola, Oscar Lago y Juan Requena de cara a la función en Cádiz.

“Además, como Pepe de Pura no puede venir tengo la suerte de que José Valencia, que hace tiempo que ya no hace para el baile sino que está en su propio camino, ha aceptado a participar y se pega un taranto precioso que, a nivel coreográfico, podríamos decir que es la pieza más moderna de More (no) More y donde juego mucho con esa falda inmensa que llevo”, explica su creadora que nos adelanta cómo será el desarrollo de una propuesta en la que Moreno incide en ese feliz matrimonio entre la raíz y la contemporaneidad y donde ha querido colaborar con otros dos jóvenes creadores andaluces, el citado director de escena Rafael R. Villalobos y el diseñador Palomo Spain que le firma un vestuario “espectacular”.

Si no espectacular sí como “la más bonita”, es para la artista la imagen con la que se inaugura su último espectáculo. “Una pila de sillas y yo estoy arriba sentada”, avanza Moreno que bailará una bulería “muy antigua, del siglo XIX” que hacía en nuestro tiempo Pansequito. “Yo quería una bulería que me gustara pero que no fuera sonada así que durante el confinamiento me puse a investigar y di con ella. Me encanta porque me trae muchos recuerdos de haberla trabajado en ese periodo tan complicado que vivimos todos... Y cuando me veo en escena, sabiendo y recordando esos momentos, me digo, venga, ahora, a por todas”, rememora la bailaora para la que trabajar More (no) More de cara a la Bienal de Sevilla fue toda “una salvación” en esa época tan dura por la que pasamos todos los ciudadanos de este país, sobre todo, en el mes de marzo del pasado año.

Una Bienal que también fue inaugurada por la gaditana con el bailaor Antonio Canales y el maestro Rafael Riqueni que también participa en este More (no) More con la composición de un tema, María, que es el que sonará tras la escena inicial. “Después nos metemos en el taranto, al que le sigue una pieza musical de cante por tientos a capella muy bonita y de ahí paso al número de las guitarras que visualmente es que me parece precioso”, recomienda.

De hecho, un fragmento de esa escena pudo ser disfrutado por los telespectadores de Música para mis oídos, de Canal Sur, que hace unas semanas vieron a María Moreno bailar en el bello escenario que ofrece la salina marisma de Cetina, en Puerto Real. “Me encantó lo que hicimos pero es que además estoy enganchadísima al programa por todo lo que nos propone a nivel musical, visual y artístico, es que son un equipazo”, reconoce la artista sobre la televisiva propuesta dirigida por el gaditano Juan José Ponce.

“A continuación –prosigue la artista– nos vamos a un número muy divertido, que es un número de percusión que es el que me hago con Robe y con El Bolita, que son dos genios que me siguen en todos los juegos del mundo; de hecho, creo que son las dos personas que me he encontrado que más me siguen el juego”, ríe sobre un número “muy teatral”, “muy trabajado con Rafa”, donde la artista se presenta “en estado puro”, “soy totalmente yo”, asegura sobre la escena en la que quiere mostrar “todo ese auténtico lío con el que llego a los ensayos, siempre con el móvil, cargada de tiestos, en veinte mil cosas, que si tengo que ensayar con ellos, que si ahora tengo una entrevista, que si tenemos que prepararlo todo porque al otro día nos vamos...” Una locura “muy divertida” que culmina con “un gran caos” que para el cantaor: María, baila.

Será entonces cuando los gaditanos puedan ver por qué justo la escena que sigue fue distinguida con el Giraldillo a Momento Mágico de la última Bienal, un premio que se suma al Giraldillo a la Artista Revelación que Moreno consiguió en la anterior edición de la cita hispalense.

“Es el momento de la soleá”, un palo que la bailaora ha querido retomar porque todavía se siente “plena” en el estilo. “Todavía siento que a la soleá le puedo seguir sacando jugo y no quería privarme de volver a bailarla en este montaje aunque la llevara en el anterior espectáculo. Además aquí la hago desde un punto totalmente distinto. Sólo a guitarra y cante, como en un tablao, algo arriesgado, lo sé en un escenario de 12x10 pero a mí me gusta esa adrenalina, ponerme en una tesitura complicada y no relajarme nunca”, decide Moreno que se despedirá con una tanda de cuplés por bulerías..., “y lo que surja”.

Tras el espectáculo, María Moreno continuará con la ronda de presentaciones de su libro Yo bailo, realizado con la fotógrafa Susana Girón, sobre el que también está trabajando “pues me lo han pedido de París, para llevarlo a escena en lugares diferentes” con lo que “ahí estoy dándole vueltas”, dice, “en una cabaña que me han dejado en una reserva natural que hay en Sevilla que ahora con la situación que tenemos está cerrada”. Además, adelanta, la artista está haciendo ya “trabajo de mesa” sobre el que será su próximo espectáculo, “de cara a 2022”.