Recién llegada de Barcelona, camino de Cádiz, donde este jueves 22 de octubre presenta su libro Yo bailo, la gaditana María Moreno celebra la “inmensa alegría” de un nuevo éxito en la Bienal de Sevilla. Un nuevo giraldillo, esta vez al Momento Mágico por el arranque de su soleá en More (no) More, que se viene a sumar al premio Revelación que conquistó en la pasada edición del evento flamenco más señero del mundo.

“Puede sonar a tópico, lo sé, pero es la verdad. Me da una alegría enorme, inmensa, que dentro de un festival tan importante, tan repleto de momentos mágicos firmados por artistas de un altísimo nivel, hayan querido premiarnos a nosotros. Cuando me enteré di un grito y todo al director”, ríe la artista que no ha sido la única gaditana en ser reconocida en esta edición donde el flautista sanluqueño Diego Villegas ha sido distinguido con el Giraldillo a Mejor Instrumentista y el cantaor jerezano David Lagos como parte del espectáculo ¡Fandango! del bailaor David Coria, Giraldillo al Mejor Espectáculo de la Bienal.

“Justo cuando terminé de bailar, dije es el bolo más bonito que he hecho nunca. Mira que fue un estreno, que era la primera vez que se veía More (no) more, y en los estrenos siempre hay que lidiar con los nervios. Pero qué va, tenía una emoción todo el tiempo relacionada con el simple hecho de estar allí, de haber sacado la propuesta adelante, una emoción de agradecimiento, de sentirme agradecida porque me había dado ese sitio en la Bienal para estrenar en un momento tan especial y tan duro que estamos viviendo con la pandemia”, rememora María Moreno de quien el jurado especializado de la Bienal destaca “la densidad expresiva en la lenta subida de sus brazos y la profundidad del juego tiempo-espacio flamencos” de la soleá del último espectáculo de la artista.

“Para mí la soleá es un palo que lo tengo como muy mío. Será porque es un sentimiento que lo tengo muy reciente, que es un sentimiento muy verdadero... Es un momento mágico del espectáculo, sí, pero también, pienso, que desde que se abren cortinas, con esa primera imagen en la que estoy subida en una montaña de sillas, pues es un viaje de emociones muy fuerte. Creo que es un espectáculo mágico, diferente y muy yo, donde yo me siento mucho”, escribe la artista que corona con esta distinción su potente paso por esta edición de la Bienal donde no sólo estrenó More (no) More sino que también abrió el festival con un flashmob con Antonio Canales y el guitarrista Rafael Riqueni, Giraldillo Ciudad de Sevilla, y presentó el libro de fotografías Yo bailo, que firma con Susana Girón.

Una edición donde mantiene viva la llama que prendió en los aficionados durante su paso por Sevilla hace dos años. “El primer Giraldillo, el Revelación , fue maravilloso. Soy consciente, y lo fui en ese momento, de que era un premio muy especial que me iba a impulsar y a ayudar mucho en mi carrera si seguía trabajando duro, claro”, reconoce la creadora que piensa que el premio de este año, aunque más modesto, contribuirá también “a que el público tenga ganas de acercarse” a la propuesta pues “como tuvimos menos público del habitual por las medidas de seguridad” por la Covid, el reclamo de Momento Mágico “puede que anime a la gente a venir al teatro cuando vayamos programando para vivir esta experiencia que es More (no) More.

Cita en la Fundación Cajasol de Cádiz

La bailaora gaditana estará esta tarde de jueves, a partir de las 20.00 horas, en la Fundación Cajasol, en la plaza de San Antonio, para presentar Yo bailo, un libro de fotografías que firma con la fotoperiodista Susana Girón y que también se puso de largo en la Bienal. “Estamos muy contentas con las presentaciones que estamos haciendo. El público se lo pasa muy bien y capta toda la verdad que hay dentro de este trabajo”, explica María Moreno.

Esta presentación se enmarca en el programa de actividades alrededor de la exposición Poderío, que la diseñadora Tere Torres y la fotógrafa Beatriz Hidalgo cuelgan en la sede gaditana de Cajasol. Una muestra que tiene como protagonistas a 15 mujeres flamencas, entre ellas la propia María Moreno. “A mí es que me encanta todo lo que hace Tere, me parece una pedazo de artista y el vestido que me hizo para la exposición es maravilloso”, agradece Moreno que está también “loca” por que la próxima vez que vuelva “ya tenga cerrada una fecha en el Falla”.