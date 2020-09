Una agenda repleta de días señalados, billetes de avión, dinero (por qué no decirlo), nuevos destinos, la ilusión por seguir creciendo, una forma de vida... Todo, absolutamente todo, se lo llevó la pandemia. Los artistas se vieron con un presente perdido, pagando las deudas del pasado y con un futuro incierto por delante (“hasta pensamos en cambiar el nombre del proyecto y ponerle así, Futuro incierto”). Así se vieron. Así, y con un espectáculo montado a medias, se vio la bailaora María Moreno (Cádiz, 1986) hasta que recibió la llamada de Antonio Zoido: la Bienal seguía adelante. “Y ahí me agarré con todas mis fuerzas, a seguir con ese proyecto tan bonito que estábamos preparando, a recuperar la ilusión y a volcarme en él con mis cinco sentidos, como nunca, porque, yo que soy muy positiva, le encontré la parte buena a esta situación y es que nunca iba a encontrar tanto tiempo para centrarme en una propuesta... Es esta relación tan complicada que tenemos con el flamenco, ¿verdad? Nos quejamos de que es un mundo difícil y, sin embargo, no podemos vivir sin él... A mí, al menos, este proyecto me ha salvado”, se abre en canal la gaditana (al igual que cuando sus tacones echan a volar) que este viernes 18 de septiembre estrena en el Teatro Central, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla, More (no) More.

Una propuesta que la ha salvado en muchos sentidos. El principal, en ayudarla a seguir manteniendo intacto su mantra –“mi baile es un reto conmigo misma”– que se alimenta “del aprendizaje de cada proyecto, que me lleva a otro y ese a otro, siempre sacando algo nuevo para intentar crecer”, explica la creadora que con More (no) more sigue espoleando esa nutritiva cadena que tiene como uno de los eslabones principales al montaje inmediatamente anterior.

“Con De la concepción (Giraldillo a la Artista Revelación en la anterior Bienal) yo sentí que había crecido mucho profesionalmente y esa experiencia, junto con la apetencia de hacer otra cosa diferente hicieron que pronto ya tuviera en la cabeza este proyecto. Sabía lo que quería hacer”. El nuevo reto era “salir de la zona de confort” para trabajar con otros jóvenes creativos andaluces de otras disciplinas, surgiendo, de esta forma, su colaboración con el director y dramaturgo Rafael R. Villalobos y el diseñador Palomo Spain. “El trabajo de Palomo en la moda es excepcional y lo de Rafael es una locura, está haciendo cosas muy potentes en la ópera, ahora, de hecho, estrena temporada en el Maestranza y ponerme en sus manos, como director de escena de este espectáculo ha sido maravilloso. Que sí, que siempre se dice eso de que es maravilloso trabajar con alguien, pero unas veces es más verdad que otra”, ríe la artista que confía “plenamente” en el poder de su generación, “que lo ha tenido difícil” pero que están sacando adelante “propuestas muy creativas”.

La suya, este More (no) More –un juego de palabras con su apellido–, incide en ese feliz matrimonio entre la raíz y la contemporaneidad que se dan cita en el cuerpo y la cabeza de María Moreno. “Es un espectáculo flamenco con tintes autobiográficos, creo que eso no puedo evitarlo, pero sin narrativa. Trabajado por escena y palos y donde la estética está trabajada de una manera muy potente. Es, simplemente, mi manera de entender el baile, tal y como lo veo ahora mismo y siendo una bailaora flamenca de su generación, a la que le atraen cosas de su generación pero sin ser una bailarina contemporánea, porque no lo soy”, defiende la artista que en estará acompañada sobre el escenario por las guitarras de Óscar Lago y Juan Requena, el cante de Pepe de Pura e Ismael de la Rosa y la percusión por Roberto Jaén, “que también tiene una presencia muy especial en este espectáculo, él es como yo, muy camaleónico”.

Con el gaditano ejecutará “un número de percusión que es una pedazo de locura donde queremos representar todo el estrés que hay detrás de un proyecto como éste” desvela Moreno a la que tambén veremos bailar “una bulería antigua, muy bonita y muy poco escuchada de Pansequito”, por taranta, por soléa y hasta “una pieza única que el maestro Rafael Riqueni ha compuesto para este espectáculo”, agradece la bailora que, precisamente, con el guitarrista sevillano y con otro maestro pero de su disciplina, Antonio Canales, inauguró la presente Bienal de Sevilla con un flashmob un tanto diferente debido a las medidas de seguridad contra la Covid-19.

Pero la presencia de Moreno en la Bienal de la pandemia no sólo ha sido doble sino que el próximo 25 de septiembre se convertirá en triple ya que estará presentando Yo bailo, un libro del que es coautora junto a la fotodocumentalista Susana Girón. La fotógrafa estuvo siguiendo a María con De la concepción durante un año y el resultado son fotografías “muy naturalistas” que muestran “todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de un proyecto”. Imágenes a las que la bailaora pone palabras con sus textos “ que no son los de una escritora pero sí que son sinceros, transparentes, tanto que no he sido capaz de leerlos una vez editados porque sé que cuento cosas de las que me voy a arrepentir”, ríe.