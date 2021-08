Los Archivos de Indias y Medina Sidonia se unen para 'fabricar el mundo'

Cuentan los documentos históricos que, tras salir de Sevilla, llegó a Sanlúcar la expedición que entre 1519 y 1522 logró realizar la primera vuelta al mundo. Una gran gesta aunque para Manuel Álvarez, comisario de la exposición La fábrica del mundo, que muestra cómo avanzó la representación e imagen del planeta como consecuencia de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, “lo verdaderamente heroico es que después de estar un mes en esta tierra, estos hombres se fueran de aquí”.

Con este guiño a la ciudad en la que se levanta desde hace siglos el Palacio de los Guzmanes –la casa de esos Capitanes Generales del Mar Océano y de las costas de Andalucía, que eran los Duques de Medina Sidonia en el siglo XVI– celebraba el técnico del Archivo General de Indias la llegada de este conjunto de mapas y documentos que se podrán ver en el imponente hogar de la plaza Condes de Niebla hasta el próximo 30 de octubre.

Una muestra que, si bien está organizada por el gran archivo hispalense, en Sanlúcar se alimenta de algunos (nueve en concreto) documentos procedentes del Archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia con lo que se demuestra la conveniencia de abundar en “este tipo de colaboraciones entre archivos públicos y privados que siempre dan unos resultados muy interesantes”, tal y como señalaba Esther Cruces, la directora del Archivo de Indias.

Cruces, además, hizo las veces de representante del Gobierno de España en la inauguración de la que es la primera itinerancia (“cómo no, este primer viaje tenía que ser a Sanlúcar”) de una exposición organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, la Dirección General de Bellas Artes, la Subdirección General de Archivos Estatales y la Fundación Casa Medina Sidonia. De hecho, los anfitriones –el duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo, y la presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, Liliane Dahlman– también protagonizaron la puesta de largo de la muestra a la que no faltó el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora.

Autoridades que junto al comisario de la muestra y su ayudante, Íñigo Terry, dieron buena cuenta de la importancia de este medio centenar de piezas entre las que se encuentran tanto facsímiles de los documentos que estuvieron expuestos en el Archivo General de Indias del 21 de octubre de 2020 al 30 de mayo de este año (con 25.000 visitantes) como originales procedentes del Archivo de la Fundación.

Así, esta nueva versión que se puede ver en Sanlúcar permite apreciar la relevancia de la Casa Ducal y de la propia ciudad de Sanlúcar respecto al comercio, la defensa de las costas, la preparación de armadas y el control de mercancías y pasajeros en esta Era de los Descubrimientos.

“Además, estamos ante una glosa de la aportación que España ha hecho al mundo, pese a que ahora muchos estén negando, lamentablemente, este papel”, precisaba el XXII Duque de Medina Sidonia que también quiso reconocer el papel de la Corona de este país pues “aunque seamos republicanos no podemos negar la importancia de la aportación de los Reyes Católicos, que posibilitaron el Descubrimiento, de Carlos I, que financió y organizó la primera Circunnavegación, y de Felipe II y de Felipe III, que intentó solucionar un problema que le había hecho mucho daño a España, como la medida de la longitud, que no se solucionaría hasta finales del siglo XVIII”, enumeraba el noble que, además, hizo un somero repaso por el espíritu de las cuatro partes en las que se divide la muestra (Plus Ultra, El primer abrazo al Mundo, El compás y el mar y Todo tiene un límite).

Dahlman, por su parte, insistió en “la importancia” de “la unión de un Archivo como el de Indias con el Archivo de Medina Sidonia” y de la comunicación de “una institución señorial y otra institución de la monarquía castellana” para el avance en el conocimiento y la difusión de ambos legados. “Ustedes podrán ver cómo estos documentos de uno y otro archivo se complementan a través de la Historia gracias a este recorrido que parte del mapa de Ptolomeo hasta los mapas del siglo XVIII y que muestran cómo el mundo se ha ido fabricando, tal y como indica el atrayente título de la exposición”, resumía la presidente del Archivo y viuda de la anterior duquesa, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, cuya figura quiso recordar y ensalzar debido a su reconocida e ingente labor en el mantenimiento y puesta en valor del Archivo Ducal de Medina Sidonia.

La fábrica del mundo se puede visitar, con límite de aforo, los martes y miércoles a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas.