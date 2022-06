El Sr. Po vuelve con nuevas aventuras y enseñanzas

Todo lo que escribe Javier Gómez del Valle tiene un corazón que late en la realidad. El Sr. Po, ese oso con cualidades humanas que vino a poner patas arriba la vida de una niña llamada Encontrada, también. Un personaje, el protagonista de Las aventuras y desventuras del Sr. Po, que ahora regresa a la vida en un segundo volumen de sus andanzas, Las nuevas aventuras del Sr. Po, un libro que se presenta mañana en el Real Club Náutico de Cádiz.

“Efectivamente, el primer libro tiene, digamos dos orígenes de verdad, el primero es que lo hice como una manera de colaborar con Down Cádiz y como una promesa a una prima mía Down. Yo suelo colaborar con la asociación pero quería hacer algo más y como escribir pues no se me daba mal pensé en hacer un cuento y que los beneficios fueran para ellos. Y el segundo es el protagonista, el Señor Po, que es un guiño a un osito del mismo nombre que tenía cuando pequeño mi hijo mayor, que a todo le decía Po y así bautizó a su oso”, contextualiza el creador de estos libros con vocación de saga y que volverá a beneficiar a Down Cádiz con un euro de cada libro vendido.

De esta forma, el Señor Po, Encontrada, su abuela y muchos de sus amigos regresan a las estanterías acompañados, eso sí, de nuevos personajes y tramas que “siempre conducen a una enseñanza”. Y, cómo no, con un pie en experiencias que ha vivido o visto de cerca su autor. “En esta ocasión, este libro tiene mucho que ver con una cosa que me pasó hace un tiempo. Paseando a mis perros conocí un día a una señora que salía a pasear a su hijo que estaba enfermo, bastante enfermo y en silla de ruedas, que me reconoció como el autor del Señor Po y me dijo que le había gustado mucho. Y la verdad que eso me animó y, de hecho, es uno de los nuevos personajes del libro, Lucas el niño del corazón cansado”, explica Gómez del Valle.

La infancia de la abuela de Encontrada en Granada, la partida de la familia hacia Cádiz, el por qué el nombre de Encontrada... Todo esto se explicará en Las nuevas aventuras del Sr. Po que es “la continuación perfecta del primero porque se cierran de alguna manera todas las puertas que dejamos abiertas en el primero”, explica su autor que, además, está muy contento con su nueva editorial QBook que ha materializado una que se puede encontrar en Quorum, Jaime, María Zambrano y Plastilina.