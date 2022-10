Regina José Galindo, del Thyssen-Bornemisza de Madrid al FIT de Cádiz

Con algunos de sus trabajos en las colecciones del Pompidou, Pricenton Universtity, Fondazione Teseco (Pisa), Fondazione Galleria Civica (Trento), el MMKA (Budapest) o el Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica, entre otros, la creadora Regina José Galindo (Guatemala, 1974) participa esta semana al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) al que llega tras presentar un nuevo trabajo este miércoles en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Se trata de una artista visual especializada en performance art que siente una especial preocupación por explorar las implicaciones éticas universales de las injusticias sociales, relacionadas con discriminaciones raciales, de género y otros abusos implicados en las desiguales relaciones de poder que asolan nuestro presente.

De esta forma, la artista guatemalteca ha ideado especialmente una pieza para el festival gaditano en la que trabaja con una serie de inmigrantes lationamericanos residentes en la ciudad. Con ellos construye una pieza site-specific Con tu propio espejo te quemaré los ojos, que se podrá ver este sábado y domingo, 22 y 23 de octubre, a las 17.00 horas en la Punta de San Felipe y que está producida por el propio festival, que este año ha redoblado sus esfuerzos en el apoyo a la creación.

Esta creación, de unos quince minutos de duración y que está abierta a todos los espectadores, es una acción poética sobre la historia colonial. De ella también dará cuenta la creadora en su Conversación con Pablo Martínez dentro del ciclo Conversaciones transoceánicas (domingo 23, 13.30 horas en el ECCO), uno de los programas paralelos del festival.

Y de la denuncia colonial al rechazo a la violencia machista. Y es que Regina José Galindo llegará a Cádiz tras participar este miércoles 19 de octubre en el ciclo Visión y Presencia, un ciclo de performance donde participan artistas mujeres, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

En ese contexto, la creadora presentará la performance Nuestra mayor venganza será estar vivas, una acción grupal que denuncia los feminicidios en España en 2022, que ha sido elegida para cerrar el ciclo de este centro cultural que se retomará en 2023.

Actualmente, en el centro La Nueva Fábrica de Antigua Guatemala (Sacatepequez, Guatemala) se puede ver hasta el 26 de noviembre la exposición Grito, una revisión de Regina José Galindo con casi 40 piezas, realizadas y concebidas por la artista guatemalteca desde 1997 hasta el presente año que se inauguró el pasado 26 de junio.

La artista visual Regina José Galindo es una de las pioneras y más importantes artistas de performance de Latinoamérica. Su trabajo, por lo general con un fuerte contenido político y crítico, está comprometido con la historia de su país (Guatemala) y la denuncia de la violencia, el machismo, el abuso de poder y la represión de los Estados.

No en vano, Galindo corresponde a la generación de posguerra, aquella que vivió el genocidio en Guatemala, por lo que a finales de los años noventa y con una recién firma de paz, inició su trabajo. Desde entonces, sus propuestas han ocupado el espacio público por medio de su cuerpo y su narrativa en constante resistencia a lo largo de todo el país.

Ha participado en la Bienal de Venecia en cuatro ocasiones, llevándose el León de Oro en 2005 en la categoría de artista joven por su trabajo ¿Quién puede borrar las huellas?, en la 29th Biennial of Graphic Arts of Ljubljana, donde en 2011 conquistó el Gran Premio, en la Bienal de Pontevedra 2010, en la 17 Bienal de Sydney, en la V edición de Inquieta Imagen (MADCO de Costa Rica), donde se llevó el Primer Premio, en la II Bienal de Moscú o en la III Bienal de Lima, entre otras citas.

En 2011 recibe el Premio Príncipe Claus por parte de los Países Bajos por su capacidad de transformar la ira personal y la injusticia en poderosos actos públicos que demandan una respuesta que interrumpa la ignorancia y la complacencia para acercarnos a la experiencia de los demás. Y un año antes se llevó el Primer premio en Juannio Guatemala.

Además, Galindo es también una poeta. En 1998 recibió el Premio Unico de Poesía por la Fundación Mirna Mack y sus textos forman parte de varias antologías y revistas.

Por citar alguna de sus obras recientes más destacables ha sido la ideóloga de Las escucharon gritar y no abrieron la puerta (2017), una performance sonora en la que 41 mujeres permanecieron encerradas dentro de una pequeña habitación y gritaron durante nueve minutos continuos. Esta acción fue realizada en conmemoración al incendio ocurrido en el 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un orfanato administrado por el Estado guatemalteco en el que 56 niñas fueron encerradas deliberadamente en una habitación mientras se incendiaba, provocando la muerte de 41 de ellas.

Programación de esta semana del FIT de Cádiz

Después de su primera semana de vida, la 37 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz continúa a partir de este miércoles 19 de octubre con diferentes propuestas y protagonistas, entre ellas, Regina José Galindo, la bailarina malagueña Luz Arcas, Janaina Leite, la obra para el público infantil que trae Cláudia Gaiolas y el creador Alberto Cortés, entre otros.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

20.00 horas. Proyección de Noh, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone. En el Teatro del Títere La Tía Norica. Encuentro con Marco Canale tras el visionado.

Marco Canale estará presente en Cádiz durante el FIT 2022 impartiendo una serie de talleres como preparación del proyecto La velocidad de la luz, con vistas a su presentación en la siguiente edición del festival. Este proyecto, que ya ha sido realizado en Buenos Aires, Hannover, Nyon Val D’Anniviers (Suiza) y Tokio, va al encuentro de personas mayores de cada ciudad, de distintos contextos sociales, para crear juntos una obra escénica sobre el lugar en el que viven, sus memorias, sus vidas, sus tradiciones, sus creencias y sueños. Como adelanto del proyecto, presentamos este año el largometraje de ficción titulado NOH, filmado en Tokio, basado en la propia historia de la obra teatral allí creada y en el que intervienen los mismos actores que actuaban en escena. La película fue estrenada el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibió la Mención especial del jurado al mejor largometraje argentino, el Premio a la mejor edición y una Mención al mejor sonido.

JUEVES 20 DE OCTUBRE

20.00 horas. Todas las santas, de Luz Arcas, Egly Larreynaga y Alicia Chong. En la Sala Central Lechera. Estreno absoluto.

Todas las santas es un proyecto de colaboración entre la coreógrafa y directora malagueña Luz Arcas (La Phármaco), la actriz y directora salvadoreña Egly Larreynaga (Teatro del Azoro y La Cachada Teatro) y la actriz salvadoreña residente en España Alicia Chong (Teatro del Azoro). Ellas tres se conocieron en varias estancias de trabajo de Luz Arcas en El Salvador entre 2019 y 2021 y sintieron una fuerte afinidad artística y admiración recíproca por el trabajo de cada una, de donde nació el deseo de trabajar juntas. Para esta creación, coproducción del FIT 2022, han compartido, durante muchos meses de correspondencia, reflexiones en torno a tres ejes temáticos: cómo nos marca el hecho de pertenecer a un país (la patria como cuerpo colectivo generador de las identidades individuales); el amor como búsqueda vital; y el arte como vocación y necesidad espiritual, estética y política. Aunque se trata de un estreno absoluto, sabemos que la obra viaja de la instalación audiovisual al teatro testimonial, de la danza al documento histórico, en un ritual donde arderán, como santas o mártires, las dos potentes actrices, hijas de la reciente guerra civil, madres y artistas supervivientes en un país marcado históricamente por la violencia.

+ Conversación con Luz Arcas, Egly Larreynaga y Alicia Chong, dentro del ciclo Conversaciones transoceánicas, el sábado 22, a las 13:30h, en el ECCO.+Presentación del libro Pensé que bailar me salvaría, de Luz Arcas (Ed. Continta Me Tienes), el domingo 23, a las 12:00h, en el ECCO.

VIERNES 21 DE OCTUBRE

18.30 horas. Todas las santas, de Luz Arcas, Egly Larreynaga y Alicia Chong . En la Sala Central Lechera. Estreno absoluto .

. En la Sala Central Lechera. . 20.30 horas. Stabat mater, de Janaina Leite. Teatro del Títere La Tía Norica.

La artista brasileña Janaina Leite presenta una performance en la que intervienen también su madre y un actor de la industria pornográfica. Basada en el ensayo homónimo de la filósofa y psicoanalista Julia Kristeva, la performance indaga en las representaciones de lo femenino, la maternidad y la sexualidad en Occidente, así como en los orígenes del acuerdo histórico entre lo masculino y lo femenino.

Janaina Leite, un referente dentro del teatro documental y autobiográfico en Brasil, obtuvo con esta obra el Premio Schell de Dramaturgia en 2019. Presentada en varias temporadas en São Paulo, fue elegida como el mejor espectáculo del año por los críticos de dos de los más importantes diarios de la ciudad.

+ Encuentro con Janaina Leite después de la función, moderado por Carla Estefan, productora creativa de Metro Gestão Cultural.+ En el marco del FIT, Janaina Leite imparte el taller ‘Dramaturgias híbridas y performativas: El potencial del documento como dispositivo de creación dramatúrgica’.

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

17.00 horas. Con tu propio espejo te quemaré los ojos. Regina José Galindo. Punta San Felipe. Creación site-specific para el FIT 2022

Regina José Galindo es una de las pioneras y más importantes artistas de performance de Latinoamérica. Su trabajo, por lo general con un fuerte contenido político y crítico, está comprometido con la historia de su país (Guatemala) y la denuncia de la violencia, el machismo, el abuso de poder y la represión de los Estados. En 2005 ganó el León de Oro en la categoría de artista joven en la 51 Bienal de Venecia. Algunas de sus obras forman parte de las colecciones de museos como el Guggenheim o el MOMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París o la Tate Gallery de Londres.Para el FIT 2022 propone, como creación site-specific, una acción poética en la Punta de San Felipe en la que utilizará espejos expuestos a los rayos del sol y para la que contará con la colaboración de migrantes de origen latinoamericano residentes en la ciudad.

17.00 horas. Antiprincesas Frida Khalo. Cláudia Gaiolas. Castillo de Santa Catalina

Espectáculo dirigido al público infantil.

19.00 horas. One night at the golden bar, de Alberto Cortés. Sala Central Lechera

Alberto Cortés, formado también en Historia del Arte, es uno de los creadores más sorprendentes de las nuevas generaciones de artistas escénicos españoles. Con un lenguaje y una investigación muy propia, su trabajo, en el que involucra texto y movimiento, se destaca por una gran libertad creativa, con una cuidada carga teórica y poética. One night at the golden bar fue presentada como obra en proceso en la pasada edición del Festival de Otoño de Madrid. La pieza anterior del malagueño, El Ardor, pudo verse este año en Cádiz, en el marco del Festival Cádiz en Danza.

+ Presentación del libro Los montes son tuyos, de Alberto Cortés (Ed. Continta Me Tienes), el domingo 23, a las 12:00h, en el ECCO.

20.30. Petróleo de Piel de Lava. Gran Teatro Falla

Yacimiento petrolero en la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un tráiler y, a sólo unos metros de allí, extraen petróleo de un pozo casi vacío. Arriba, el tiempo libre se cubre de polvo, de mitos oscuros de la zona, de desafíos físicos. Abajo, la piedra se fractura para extraer la última gota, lo poco que queda. En un tono de comedia contemporánea, los cuatro personajes masculinos de la obra son interpretados por las cuatro actrices del grupo porteño Piel de Lava. La estrecha convivencia entre los obreros, aislados y soportando duras condiciones de trabajo, es el marco que le sirve al colectivo para indagar en la construcción (y deconstrucción) de los estereotipos masculinos y de las identidades de género. Lo hacen con humor y sagacidad, en un verdadero tour de force interpretativo en el que sacan a relucir toda su potencia actoral y su vis cómica.

Taller ‘Dramaturgias híbridas y performativas: El potencial del documento como dispositivo de creación dramatúrgica’ a cargo de Janaina Leite.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

17.00 horas. Con tu propio espejo te quemaré los ojos. Regina José Galindo . Punta San Felipe. Creación site-specific para el FIT 2022

17.00 horas. Antiprincesas Frida Khalo. Cláudia Gaiolas . Castillo de Santa Catalina

19.00 horas. One night at the golden bar, de Alberto Cortés . Sala Central Lechera

. Sala Central Lechera 20.30 horas. Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico, de La Columna Durruti. Teatro del Títere