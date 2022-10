Programación completa del 37º Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT)

Más de una treintena de representaciones de 18 espectáculos -4 de ellos, con la producción de la cita gaditana- integran la 37 edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) que se celebra entre el 15 y el 30 de octubre. La programación completa está aquí:

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

21.30. Inauguración oficial: Margem, de Víctor Hugo Pontes, en el Gran Teatro Falla.

Margem está inspirada en la emblemática novela Capitanes de la arena, del brasileño Jorge Amado, que sirve como hilo conductor al creador portugués para preguntarse (preguntarnos) cómo son los jóvenes de hoy en día, cómo viven, qué les preocupa y quiénes y cómo llegan a los lugares de marginación, y, en general, cómo se construyen los márgenes sociales, esos que generalmente no vemos. Para ello han trabajado con adolescentes provenientes de Oporto y Lisboa que han aportado también elementos biográficos y experienciales. Los doce jóvenes que conforman el elenco (a los que se unirán ocho niños de la ciudad de Cádiz) derrochan vitalidad y frescura en el escenario. Victor Hugo Pontes (Guimarães, 1978) es coreógrafo, director de escena, performer, escenógrafo y docente. Vive y trabaja habitualmente en Oporto.+ Conversación con Victor Hugo Pontes y Tiziano Cruz dentro del ciclo Conversaciones transoceánicas, el domingo 16, a las 13:30h, en el ECCO

17.00. Veracruz, de Largatijas Tiradas al Sol, en la Sala Central Lechera.

Veracruz, nos estamos deforestando o cómo extrañar Xalapa es el título completo de esta conferencia performativa de Luisa Pardo que forma parte del proyecto La democracia en México, del colectivo Lagartijas tiradas al sol. En ella, a partir de los trágicos hechos del asesinato de la gestora cultural Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinosa en 2015, Luisa aborda cuestiones sobre el entramado político, la represión de la libertad de expresión y la violencia en ese estado mexicano, basándose en entrevistas, investigación de material de archivo y memoria personal.

Lagartijas tiradas al sol es un colectivo referente en la creación escénica de México. Preocupados y comprometidos con la historia y la realidad social de su país, han conformado un lenguaje propio en el que generalmente intervienen elementos autobiográficos y documentales. Habituales en los circuitos europeos más relevantes, es esta la primera vez que se presentan en el FIT de Cádiz.

18.30. Soliloquio. Tiziano Cruz, desde la plaza de San Juan de Dios al Teatro del Títere. Entrada libre. Estreno en España.

Tiziano Cruz es originario de un pueblo de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Chile y Bolivia. Desde ese lugar, de población predominantemente originaria, ha sido creada esta obra, cuyo título completo es Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared). La pieza consta de dos partes: una creación site-specific (que ocupará y recorrerá el espacio público), realizada con la participación de miembros de comunidades migrantes residentes en Cádiz y una conferencia performativa con contenidos autobiográficos. El conjunto de la obra propone una reflexión, entre otras cosas, sobre la estigmatización de los cuerpos racializados, la aporofobia, la heterocentralidad y, en general, las prácticas de poder de las sociedades dominantes. Fue una de las revelaciones del FIBA, Festival Internacional de Buenos Aires.

de 17.00 a 20.00 horas. Taller de dramaturgia : Escribir ficciones con la realidad, de Marco Canale, en el Baluarte de la Candelaria.

Exposición Mistura #1 de Marina Guzzo en el ECCO

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

18.00. Soliloquio. Tiziano Cruz , desde la plaza de San Juan de Dios al Teatro del Títere. Entrada libre. Estreno en España .

, desde la plaza de San Juan de Dios al Teatro del Títere. Entrada libre. . 20.30. Veracruz, de Largatijas Tiradas al Sol , en la Sala Central Lechera.

, en la Sala Central Lechera. Exposición Mistura#1 de Marina Guzzo en el ECCO.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

20.00 horas. Proyección de Noh, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone. En el Teatro del Títere La Tía Norica. Encuentro con Marco Canale tras el visionado.

Marco Canale estará presente en Cádiz durante el FIT 2022 impartiendo una serie de talleres como preparación del proyecto La velocidad de la luz, con vistas a su presentación en la siguiente edición del festival. Este proyecto, que ya ha sido realizado en Buenos Aires, Hannover, Nyon Val D’Anniviers (Suiza) y Tokio, va al encuentro de personas mayores de cada ciudad, de distintos contextos sociales, para crear juntos una obra escénica sobre el lugar en el que viven, sus memorias, sus vidas, sus tradiciones, sus creencias y sueños. Como adelanto del proyecto, presentamos este año el largometraje de ficción titulado NOH, filmado en Tokio, basado en la propia historia de la obra teatral allí creada y en el que intervienen los mismos actores que actuaban en escena. La película fue estrenada el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibió la Mención especial del jurado al mejor largometraje argentino, el Premio a la mejor edición y una Mención al mejor sonido.

Exposición Mistura#1 de Marina Guzzo en el ECCO.

JUEVES 20 DE OCTUBRE

20.00 horas. Todas las santas, de Luz Arcas, Egly Larreynaga y Alicia Chong. En la Sala Central Lechera. Estreno absoluto.

Todas las santas es un proyecto de colaboración entre la coreógrafa y directora malagueña Luz Arcas (La Phármaco), la actriz y directora salvadoreña Egly Larreynaga (Teatro del Azoro y La Cachada Teatro) y la actriz salvadoreña residente en España Alicia Chong (Teatro del Azoro). Ellas tres se conocieron en varias estancias de trabajo de Luz Arcas en El Salvador entre 2019 y 2021 y sintieron una fuerte afinidad artística y admiración recíproca por el trabajo de cada una, de donde nació el deseo de trabajar juntas. Para esta creación, coproducción del FIT 2022, han compartido, durante muchos meses de correspondencia, reflexiones en torno a tres ejes temáticos: cómo nos marca el hecho de pertenecer a un país (la patria como cuerpo colectivo generador de las identidades individuales); el amor como búsqueda vital; y el arte como vocación y necesidad espiritual, estética y política. Aunque se trata de un estreno absoluto, sabemos que la obra viaja de la instalación audiovisual al teatro testimonial, de la danza al documento histórico, en un ritual donde arderán, como santas o mártires, las dos potentes actrices, hijas de la reciente guerra civil, madres y artistas supervivientes en un país marcado históricamente por la violencia.

+ Conversación con Luz Arcas, Egly Larreynaga y Alicia Chong, dentro del ciclo Conversaciones transoceánicas, el sábado 22, a las 13:30h, en el ECCO.+Presentación del libro Pensé que bailar me salvaría, de Luz Arcas (Ed. Continta Me Tienes), el domingo 23, a las 12:00h, en el ECCO.

Exposición Mistura#1 de Marina Guzzo en el ECCO.

VIERNES 21 DE OCTUBRE

18.30 horas. Todas las santas, de Luz Arcas, Egly Larreynaga y Alicia Chong . En la Sala Central Lechera. Estreno absoluto .

. En la Sala Central Lechera. . 20.30 horas. Stabat mater, de Janaina Leite. Teatro del Títere La Tía Norica.

La artista brasileña Janaina Leite presenta una performance en la que intervienen también su madre y un actor de la industria pornográfica. Basada en el ensayo homónimo de la filósofa y psicoanalista Julia Kristeva, la performance indaga en las representaciones de lo femenino, la maternidad y la sexualidad en Occidente, así como en los orígenes del acuerdo histórico entre lo masculino y lo femenino.

Janaina Leite, un referente dentro del teatro documental y autobiográfico en Brasil, obtuvo con esta obra el Premio Schell de Dramaturgia en 2019. Presentada en varias temporadas en São Paulo, fue elegida como el mejor espectáculo del año por los críticos de dos de los más importantes diarios de la ciudad.

+ Encuentro con Janaina Leite después de la función, moderado por Carla Estefan, productora creativa de Metro Gestão Cultural.+ En el marco del FIT, Janaina Leite imparte el taller ‘Dramaturgias híbridas y performativas: El potencial del documento como dispositivo de creación dramatúrgica’.

Exposición Mistura#1 de Marina Guzzo en el ECCO.

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

17.00 horas. Con tu propio espejo te quemaré los ojos. Regina José Galindo. Punta San Felipe. Creación site-specific para el FIT 2022

Regina José Galindo es una de las pioneras y más importantes artistas de performance de Latinoamérica. Su trabajo, por lo general con un fuerte contenido político y crítico, está comprometido con la historia de su país (Guatemala) y la denuncia de la violencia, el machismo, el abuso de poder y la represión de los Estados. En 2005 ganó el León de Oro en la categoría de artista joven en la 51 Bienal de Venecia. Algunas de sus obras forman parte de las colecciones de museos como el Guggenheim o el MOMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París o la Tate Gallery de Londres.Para el FIT 2022 propone, como creación site-specific, una acción poética en la Punta de San Felipe en la que utilizará espejos expuestos a los rayos del sol y para la que contará con la colaboración de migrantes de origen latinoamericano residentes en la ciudad.

17.00 horas. Antiprincesas Frida Khalo. Cláudia Gaiolas. Castillo de Santa Catalina

Espectáculo dirigido al público infantil.

19.00 horas. One night at the golden bar, de Alberto Cortés. Sala Central Lechera

Alberto Cortés, formado también en Historia del Arte, es uno de los creadores más sorprendentes de las nuevas generaciones de artistas escénicos españoles. Con un lenguaje y una investigación muy propia, su trabajo, en el que involucra texto y movimiento, se destaca por una gran libertad creativa, con una cuidada carga teórica y poética. One night at the golden bar fue presentada como obra en proceso en la pasada edición del Festival de Otoño de Madrid. La pieza anterior del malagueño, El Ardor, pudo verse este año en Cádiz, en el marco del Festival Cádiz en Danza.

+ Presentación del libro Los montes son tuyos, de Alberto Cortés (Ed. Continta Me Tienes), el domingo 23, a las 12:00h, en el ECCO.

20.30. Petróleo de Piel de Lava. Gran Teatro Falla

Yacimiento petrolero en la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un tráiler y, a sólo unos metros de allí, extraen petróleo de un pozo casi vacío. Arriba, el tiempo libre se cubre de polvo, de mitos oscuros de la zona, de desafíos físicos. Abajo, la piedra se fractura para extraer la última gota, lo poco que queda.En un tono de comedia contemporánea, los cuatro personajes masculinos de la obra son interpretados por las cuatro actrices del grupo porteño Piel de Lava. La estrecha convivencia entre los obreros, aislados y soportando duras condiciones de trabajo, es el marco que le sirve al colectivo para indagar en la construcción (y deconstrucción) de los estereotipos masculinos y de las identidades de género. Lo hacen con humor y sagacidad, en un verdadero tour de force interpretativo en el que sacan a relucir toda su potencia actoral y su vis cómica.

Taller ‘Dramaturgias híbridas y performativas: El potencial del documento como dispositivo de creación dramatúrgica’ a cargo de Janaina Leite.

‘Dramaturgias híbridas y performativas: El potencial del documento como dispositivo de creación dramatúrgica’ a cargo de Janaina Leite. Exposición Mistura#1 de Marina Guzzo en el ECCO.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

17.00 horas. Con tu propio espejo te quemaré los ojos. Regina José Galindo . Punta San Felipe. Creación site-specific para el FIT 2022

. Punta San Felipe. Creación site-specific para el FIT 2022 17.00 horas. Antiprincesas Frida Khalo. Cláudia Gaiolas . Castillo de Santa Catalina

. Castillo de Santa Catalina 19.00 horas. One night at the golden bar, de Alberto Cortés . Sala Central Lechera

. Sala Central Lechera 20.30 horas. Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico, de La Columna Durruti. Teatro del Títere