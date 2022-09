Más de una treintena de representaciones integran el 37º FIT de Cádiz que apuesta por apoyar la creación

Un año más, Cádiz se despliega como puente entre Europa, Latinoamérica y África a través de los lenguajes teatrales contemporáneos con una nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) que continúa ahondando en las líneas programáticas que desde hace tres años dibujaron sus actuales directores, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun y que no son otras que la exploración tanto formal como de contenido de las diferentes realidades y problemáticas sociales y de la propia escena a uno y otro lado del Atlántico.

Un objetivo al que este año, en la 37 edición del festival, no sólo se pretende llegar con la exhibición de más de una treintena de representaciones, y demás propuestas como talleres, presentaciones de libros, encuentros profesionales y proyecciones, sino con un "apoyo decidido" a la creación. Y es que el FIT está implicado este año en cuatro espectáculos bien en su coproducción o posibilitando residencias artísticas o labores de acompañamiento.

Así lo han anunciado la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, y los codirectores de la cita, al término de la reunión (telemática) del Patronato del FIT donde se han aprobado tanto el presupuesto como la programación de esta edición que se celebra del 15 al 30 de octubre con la participación "de diez países diferentes", tal y como ha adelantado Aguilar.

Oyarzun continuaba con los números del FIT que nos remiten a "33 representaciones, 18 espectáculos, 2 proyecciones, 4 talleres, 2 encuentros profesionales, 2 presentaciones de libros, 5 conversatorios, una videoinstalación, una pieza laboratorio y 6 residencias artísticas" que suponen "13 estrenos en España y 4 estrenos absolutos (los que cuentan con la producción del FIT)" que se aglutinarán, sobre todo, "en los fines de semana". "La programación se desarrollará de miércoles a domingo, dejando el miércoles reservado para las proyecciones y a partir del jueves tendrán lugar las representaciones", ha explicado el codirector.

La idea, como ha apuntado unos minutos antes Aguilar, es concentrar la programación "en los últimos tres fines de semana de octubre" con "dos o tres propuestas cada día" para que la ciudadanía pueda disfrutar del festival y "convertir a Cádiz en punto de encuentro entre la ciudadanía, visitantes y el propio festival y también para los propios artistas".

Una programación que atiende, como ha dicho la codirectora, "a la evolución" que en estos años se ha producido "en las prácticas escénicas y en las políticas culturales del ámbito iberoamericano y las comunidades artísticas cada vez más porosas", buscando "una resignificación" del FIT en este nuevo contexto de diversidad cultural.

Para ellos, obras y propuestas que miran "a la memoria, la identidad, la historia colonial, la marginalidad, la diversidad sexual, que analizan la calidad democrática o la peligrosa legitimidad de la violencia", enumera Aguilar, son abrazadas por una nueva edición del FIT que también busca la complicidad de otros grandes festivales de la ciudad, es decir, logra nuevos socios como Alcances (a punto de inaugurarse) y Cádiz en Danza con los que comparte un par de iniciativas en su programación.

Una programación que, como ha detallado la concejala de Cultura, cuenta este año con 484.426 euros (ligeramente superior a los 477.000 del pasado año) sostenidos principalmente por los 187.285 euros de la Fundación Municipal de Cultura (que mantiene la subida de 30.000 euros con los que apoyaba el nuevo giro del festival el pasado año) y los 170.000 del Inaem, y donde la Junta de Andalucía (a cuyo delegado de Cultura Cazalilla reprende su ausencia en la presentación del programa a los medios) baja su aportación de los 23.500 euros de 2021 a 20.000 euros para esta edición.

Además, Cazalilla anunció una suma de 18.041 euros más proveniente de otras delegaciones del Ayuntamiento, además de cifrar la participación de otros colaboradores y patrocinadores del FIT como la Agencia Española de Cooperación de Desarrollo, la Universidad de Cádiz, la Fundación Provincial de Cultura de Diputación de Cádiz, la Fundación Unicaja, Eléctrica de Cádiz, y la Dirección General del Ministerio de Cultura del Gobierno de Portugal y su Consulado en Sevilla (dos socios que el festival ganó el pasado año y que continúan su apuesta con Cádiz).

Algunas propuestas destacadas

Entre los espectáculos y actividades que este año integran el 37 Festival Iberoamericano de Teatro, Miguel Oyarzun puso el acento en algunas de las propuestas que ejemplifican las líneas generales sobre las que camina la actual dirección del veterano encuentro teatral.

Así, el codirector ha destacado la inauguración en el Teatro Falla con la obra Margem del portugués Víctor Hugo Pontes, "una pieza que reflexiona sobre qué significa ser joven hoy" y donde participan 13 jóvenes adolescentes de Oporto y Lisboa y 8 de Cádiz.

También ha hablado de la presencia especial de Chile con tres piezas "que se complementan" ofreciendo "un retrato de cómo está la sociedad chilena hoy a través de las problemáticas del extractivismo, el estallido social y la violencia y la calidad democrática". Se trata de ¿Cómo convertirse en piedra?, de Manuela Infante, "la primera artista chilena invitada a la Bienal de Venecia en 2019", recuerda Oyarzun; Reminiscencia, de Malicho Vaca Valenzuela, "una pieza que trata de la realidad de hoy pero también de las cicatrices del pasado con el telón de fondo del amor entre sus abuelos"; y cerrando el festival Oasis de la impunidad de La Re-sentida, una compañía que participó en el FIT en 2019 "y que nos dejó a todos conmocionados".

Otra propuesta que se podrá ver en el Gran Teatro Falla recomendada por los directores del festival es Petróleo, de la compañía Piel de Lava y que será estreno en España. "Esta obra ha estado en cartel durante tres años en Buenos Aires en la calle Corrientes llenando semanalmente", prescribe sobre una comedia contemporánea "que creemos que va a conectar muy bien con el público de Cádiz".

Oyarzun señala también la presencia de Brasil, después de su ausencia por la pandemia, con tres propuestas de tres mujeres: "Renata Carvalho, que presenta Manifiesto trasnspofágico, y también un mediometraje en la Tía Norica con su autobriografía; Janaina Leite, un referente del teatro documental brasileño, con uno de los espectáculos señalados como mejor propuesta de 2019, Stabat mater; y la videoinstalación Mistura #1 de Marina Guzzo, que se podrá ver desde este 29 de septiembre en el ECCO en colaboración con Alcances".

Dentro de la programación nacional, el codirector destaca un especial cuidado con la escena "andaluza y con el territorio local". Así, el FIT coproduce Todas las Santas, de la malagueña Luz Arcas con las actrices salvadoreñas Egly Larreynaga y Alicia Chong; y recomienda especialmente ("quedaos con este nombre") One night at the golden bar, la nueva pieza del malagueño Alberto Cortés, al que ya pudimos ver con su pieza anterior, El ardor, en Cádiz en Danza. Además, entra en la programación el nuevo proyecto de Jesús Bienvenido, El rámper, que ha sido guiado y acompañado por los creadores Shaday Larios y Jomi Oligor con los que el gaditano participó el pasado año en el proyecto situado Los mapas vivos.

Otros trabajos situados en el territorio, además del inaugural Margem, que se verán en el FIT de este año son Soliloquio de Tiziano Cruz -compuesta en dos partes, un recorrido desde San Juan de Dios al Títere y la representación en teatro en sí misma-; y Con tu propio espejo te quemaré los ojos, de la guatemalteca Regina José Galindo, "una de las artistas de performance más importante de Iberoamérica con obra en el Moma en la Tate", que realizará una pieza en la Punta de San Felipe. Ambas piezas contarán con personas y colectivos locales pero, además, suma Miguel Oyarzun, el inicio de un nuevo proyecto que se llama La velocidad de la luz de Marco Canale que durante este año va a estar colaborando con personas mayores del barrio de Puntales para realizar una pieza que se presentará en 2023.

No quiso culminar el codirector el repaso a la programación sin olvidar las tres representaciones que se harán para escolares en horario matinal y obras para los más pequeños fuera del horario escolar como Antiprincesas-Frida Khalo, de la portuguesa Cláudia Gaiolas en el Castillo de Santa Catalina. "Y desde 2021 seguimos el proyecto de Perceptómetros con Cádiz en Danza, con presencia de los colegios y con una pieza aquí en el ECCO", apostilla.

Las entradas para los espectáculos del 37 FIT se ponen a la venta este miércoles 28 de septiembre por los canales habituales.

El cartel

La codirectora del FIT, Isla Aguilar, ha recordado que "como una parte más" de su proyecto curatorial, pretenden que las imágenes para los carteles del festival sean realizados por mujeres artistas. Así, si el pasado año el honor recayó en la peruana Daniela Ortiz, las imágenes de este año de la pieza anunciadora han sido realizadas por la cordobesa (de Argentina) Elisa Canello.

"Para esta serie, la artista se inspira en la antigua tradición española de postales bordadas. Elisa encontró en una filatelia unas postales españolas bordadas y decidió hacer sus propias intervenciones sobre postales antiguas de ciudades europeas. A partir de esa tradición, y con el objetivo de incorporar motivos por capas, la artista superpone capas de sentido en relación con la historia colonial y patriarcal (hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón), además también teniendo en cuenta la diversidad de temáticas de obras que integran este festival", resuma Aguilar sobre las postales que recogen muchas de las claves de esta edición.