Los festivales de novela negra reconocen con el III Premio Paco Camarasa al escritor gaditano Jerónimo Andreu

El escritor Jerónimo Andreu ha sido reconocido con el premio Paco Camarasa que conceden los principales festivales españoles de novela negra por la obra 'El sueño del cíclope'. Una conversación entre gaditanos, aunque ninguno de los dos resida aquí en la actualidad, comunicó el galardón al autor como explica el propio Andreu: "Juan Bolea, el director del festival Aragón Negro, que también es de Cádiz, me llamó para decirme que los organizadores de los nueve festivales habían elegido mi libro por unanimidad".

'El sueño del cíclope', publicado por la editorial Siruela, cuenta la historia de Joseph Sanchez, un personaje complejo que ha sido fichado por los servicios de inteligencia ingleses debido a su buen conocimiento de los bajos fondos del Campo de Gibraltar. El protagonista, medio español y medio británico, nació en una obra anterior ('En el vientre de la roca', editorial Salamandra), aunque sus lecturas se pueden hacer de modo independiente.

Andreu está satisfecho por el premio anunciado "porque te da mucha visibilidad". Además de una caricatura de Paco Camarasa, consiste en la invitación a los nueve festivales literarios durante 2023. "Son los más grandes a nivel nacional de novela negra y eso ayuda a que el libro siga vivo por más tiempo", explica Jerónimo, que se va haciendo a la idea de protagonizar mesas redondas y actos entorno a la novela premiada. "No soy muy dado a estos eventos pero ya he ido a alguno de estos festivales, los conozco y ellos ya me conocen, así que será más fácil", argumenta.

La primera de esas nueve paradas aseguradas para la gira que a Jerónimo Andreu y su protagonista Joseph Sanchez le esperan para el nuevo año será la de Pamplona. Además de la Pamplona Negra, los festivales que le han premiado son Granada Noir, Las Casas Ahorcadas de Cuenca, Getafe Negro, Semana Negra de Gijón, BCNegra, el Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca, Valencia Negra y Aragón Negro.

El Premio Paco Camarasa es "muy especializado", relata Andreu, "la gente que sigue este tipo de festivales se fían de los especialistas que los llevan, te da presencia en foros sobre este tipo de libros" de modo que este reconocimiento es un como si te lo dieran "críticos especialistas". El galardón, que va por su tercera edición, está enfocado a escritores menores de 45 años que no tengan muchas obras publicadas para ponerles el foco e impulsar su trayectoria. En palabras del escritor gaditano, "el sector del libro es cruel porque de estar en la mesa de novedades en las librerías, una vez que entra otra remesa tu libro se queda fuera y ni lo guardan". De modo que los festivales y este premio son nuevas oportunidades para que aparezcan nuevas reseñas, se hable de él y siga estando entre los intereses de las librerías.

"La vida de las novelas es impredecible, igual pasa algo un año después por cualquier cosa y vuelve a ganar relevancia, porque te hacen una entrevista, porque compran los derechos para hacer una versión, de modo que los festivales son una bala más que tiene el libro para seguir vivo y seguir saliendo en conversaciones".

Jerónimo Andreu cuenta que tiene material para hacer una tercera edición de las andanzas de Joseph Sanchez, pero que no es su prioridad actual. "Quiero hacer otras cosas que me interesan ahora más", así que habrá que esperar para resolver un misterio más de los que rodean a Andreu antes de conocer si sus intereses lo mantienen en el sector de la obras de intriga.