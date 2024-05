El PSOE solicita que el Ayuntamiento portuense certifique que no hay riesgo de derrumbe en la barriada de La Playa

El secretario general y portavoz del PSOE de El Puerto, Ángel González, ha pedido al alcalde, Germán Beardo, que certifique mediante un informe técnico la existencia o no de riesgo de derrumbe en las viviendas de la barriada de La Playa, con motivo de la obra de construcción del tanque de tormentas que Apemsa está ejecutando en La Puntilla.

El portavoz socialista hace esta petición tras la reunión celebrada ayer en la asociación de vecinos de San Marcos, a instancias de los residentes en la zona, especialmente preocupados por los daños que ya están sufriendo las viviendas con motivo de esta obra.

La obra, adjudicada a Gyocivil, la misma empresa de Pozos Dulces, comenzó a principios de 2023 y ya tendría que estar terminada, “pero, según lo indicado por el propio gobierno local, ni siquiera está cerca de concluir”, ha lamentado González, quien explica que “la gran envergadura de los trabajos que se están realizando está causando grietas y desprendimientos de gran tamaño en las viviendas de la barriada de La Playa, donde están cayendo cascotes y se están produciendo temblores de gran magnitud en los bloques de pisos”.

Debido a ello, y para dar tranquilidad a los vecinos, a los que hasta la fecha no se les ha informado ni por parte del gobierno ni por parte de Apemsa de las características y demás detalles de la obra, y dado que no se sabe cuándo terminará, pero todo apunta a que no será este año, desde el PSOE su portavoz ha exigido "que se emita un informe técnico que certifique que no existe riesgo de derrumbe ni de daños mayores en las viviendas ni en el colegio Sagrado Corazón, donde han tenido que vallar el muro”.

Apoyo de la Flave a los vecinos

Por su parte la junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ apoya a los vecinos de la barriada de la Playa. El presidente de la entidad, José Rodríguez, recuerda que hace tres meses de la visita rutinaria de la federación a este barrio, en la que ya se reivindicó comunicación municipal con los vecinos para informar sobre cómo iban las obras y la subsanación de los problemas que estaban surgiendo, sin que se haya hecho nada al respecto.

La federación entiende que el equipo de Gobierno debería haber informado a los vecinos desde antes del comienzo de las obras, pero no ha habido ningún tipo de consideración con ellos. Por ello la Flave entiende que el equipo de Gobierno, Apemsa y la empresa Gyocivil deben comprometerse a organizar encuentros, cada mes o al trimestre, "para no solo informar para los vecinos, sino para subsanar errores".

Además, las quejas vecinales van en el sentido de que estas obras están provocando grietas y desprendimientos, no solo en las viviendas particulares, sino en la propia urbanización, lo que supone un peligro para los vecinos, especialmente para los más mayores. Así, necesitan que Apemsa realice un listado de incidencias surgidas en torno a las obras, así como acondicionar un enlace para ir registrandolas.

Rodríguez agradece el apoyo y consideración mostrada por los partidos de la oposición, que incluso solicitan la paralización de las obras hasta que se pueda ofrecer seguridad y estabilidad a los vecinos, una idea que también comparte la federación.

Por parte del equipo de Gobierno acudió la responsable de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, que explicó que ha visto las obras con técnicos y arquitectos, señalando que no hay peligro alguno, a pesar de que los vecinos afirman que las grietas en las viviendas van a más y la valla del colegio Sagrado Corazón está apuntalada, porque hay peligro de que se pueda caer. Por tanto, “el equipo de Gobierno no nos puede vender que no hay peligro, porque los vecinos son los que sienten miedo todos los días por esta en sus casas”, concluye Rodríguez.