“Gibraltar tiene elementos muy literarios para una novela”

El escritor y periodista gaditano Jerónimo Andreu ha vuelto a Gibraltar, a los espías, a las tramas subterráneas de un personaje complejo: Joseph Sanchez. Por segunda vez se mete en la piel del agente llanito en El sueño del cíclope (Siruela), una novela muy recomendable de un subgénero que cotiza el alza en el mundo de la novela negra. Este domingo protagoniza una tertulia en la Feria del Libro de Cádiz junto a Benito Olmo.

–¿Por qué decide situar la acción de sus novelas en el Campo de Gibraltar?

–En este caso El sueño del cíclope es la segunda parte de otra que escribí en 2018, En el vientre de la Roca, que es independiente, pero que tiene al mismo protagonista. En esta retomo todo su universo. Inicialmente me interesé por Gibraltar porque en esa época estaba cubriendo reportajes sobre cómo iba a afectar el Bréxit y me di cuenta que tenía mucho potencial. Normalmente los de Cádiz vamos a Gibraltar a pasar el día, a comprar algo y ya está, pero, como esa vez me quedé un poco más, tuve oportunidad de ver todas las peculiaridades gibraltareñas y entendí que tenía elementos muy literarios para una novela negra. Desde los rollos societarios, al mundo político, y me pareció que también era un sitio bonito para ubicar un personaje que vivía en permanente conflicto.

–Es sorprendente la cantidad de gaditanos que no han estado nunca en Gibraltar teniéndolo tan cerca.

–Pues es muy chulo, porque aparte de las fotos típicas, de las cabinas telefónicas y la arquitectura diferente, enseguida ves que es un ambiente que no tiene nada que ver con el resto de Andalucía, pero que tampoco es británico, es muy peculiar.

–Vivimos un auge de la novela de espionaje, con autores como Mick Herron, Charles Cumming o Daniel Silva como grandes exponentes.

–Sí, hay una revisión de todo este género, porque el espionaje ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Ya no estamos en los planteamientos de la Guerra Fría, aunque ahora con los rusos estamos volviendo a todo este rollo, pero es verdad que el espionaje se había convertido en una cosa más difusa, más difícil de seguir. Ahora está la cuestión corporativa, porque una parte muy importante de los objetivos se centran en los intereses de las empresas de un determinado país. Ha habido autores que han hecho muchos esfuerzos por explicarlo, Cumming por ejemplo, que tiene unas novelas de espías muy chulas, y se ha incentivado el interés. Con estos libros te acercas a un universo que sigue siendo muy interesante, pero era difícil de enganchar a la gente con esas historias.

–¿Cómo nace Joseph Sanchez? ¿Se lo inventa, se basa en alguien para moldearlo?

–Me lo invento de la forma que no hay que hacer estas cosas. No me baso tanto en una persona real como en un conflicto. Me imaginé que era como una metáfora de Gibraltar, de la Roca, que está ahí aislado con sus peculiaridades, le cuesta comunicarse con el mundo, está un poco desgarrado… Quería una persona que tuviera todos esos ingredientes. A partir de esa base le fui añadiendo elementos para hacerlo humano, que no fuera sólo un arquetipo.

–Pues le ha salido un poco atormentado el hombre.

–Sí, se siente mal por todo lo que ha hecho, responsable incluso de las personas que ha encarcelado. Incluso de las cosas buenas, en lo dramático. Le cuesta mucho aceptarse, liberarse, incluso cuando hace cosas positivas le resulta complicado aceptar las consecuencias negativas, porque es un personaje muy moral. Está muy marcado por cómo quería hacer las cosas, pero todos sabemos que cada decisión que tomamos genera un conflicto.

“Los libros de espionaje siguen siendo muy interesantes, y más en el momento actual”

–Durante su etapa de reportero ha recorrido toda Europa. ¿Preveía que estallara una guerra del calibre de la que libran Rusia y Ucrania?

–En la anterior guerra de Ucrania estuve bastante tiempo. Al principio un mes en Donetsk cuando lo sitiaron y luego fui alguna vez más. Sí que sabía cuál era la dinámica, incluso había conocido estas guerrillas que montan los oligarcas rusos, sabía que la amenaza rusa era real, pero desde luego lo que no preveía nadie era que se decidieran a intervenir hasta ese punto. Yo no soy analista, soy reportero, pero cada vez que me preguntaban siempre decía que no habría esa invasión, pensaba que no iban a tomar la iniciativa.

–También ha trabajado en Méjico. ¿Cree posible que la frontera Sur de Europa llegue a un nivel parecido de crueldad y terror a la que separa este país de los EEUU?

–Quiero pensar que no. Sí que los narcos de aquí pueden inspirarse en los cárteles mejicanos en técnicas comerciales para rentabilizar transporte y venta de la droga, a través de la televisión sobre todo, porque no creo que haya un contacto directo entre ellos. Puede haber una inspiración, pero en cuanto a la violencia afortunadamente me parece difícil trasladar la situación a España. Primero porque en esta zona el Estado es mucho más fuerte, porque el nivel de corrupción que hay en Méjico es alucinante;los policías cobran cuatro duros, y por muchos problemas que tengamos aquí, que son gordos, afortunadamente no estamos hablando del grado de pobreza o desigualdad que hay en Méjico.

–Profesionalmente, ahora mismo, aparte de escribir ¿a qué se dedica?

–Trabajo en una productora de podcast que se llama Sonora, sacamos la aplicación la semana que viene, y lo que hago son podcast documentales, hago series. Tenemos productos fantásticos como XRey, que la hace otro periodista de Cádiz, que es Álvaro de Cózar, buen amigo, trabajamos juntos. Yo he llevado a cabo una investigación en EEUU, en un fuerte donde están matando soldados todo el rato.

–Estamos en pleno auge de los podcast.

–Sí. Yo he hecho toda la vida prensa escrita, pero cada vez está más difícil hacer las cosas con tiempo, profundizar, y es verdad que ahora mismo los podcast están de moda, no sabemos si esto funcionará o será una burbuja, pero es verdad que hay una buena inversión y posibilidades de hacer cosas chulas. Hay trabajos para los que hemos estado un año investigando. Eso, ahora mismo, en periodismo es difícil.

–¿Viene a Cádiz a menudo?

–Sí, mi madre vive en Cádiz, tengo una niña pequeña y procuro ir tres o cuatro veces al año. Menos de lo que me gustaría en cualquier caso.

–¿Habrá nuevas aventuras de Joseph Sanchez?

–Tenía claro que iba a haber dos seguro, porque veía que con una sola novela, si quería meter todas las cosas que tenía en mente sobre Joseph, iba a gripar, porque no iba a poder tener acción, ni desarrollarla. El tercero es posible. Me gustaría centrarme más en las aventuras del marido de Angela, de la alemana, que es como un mundo muy evocador, con el tráfico de drogas en los 60, me gustaría relacionar un poco a Joseph con ese personaje al que metió en la cárcel.

–¿Qué es lo que más le gusta de la novela negra?

–A mí me gusta más que la novela policiaca la de espías, y también un poco la gracia de Gibraltar es que me permitía acercarme a ese mundo sin que quedara ridículo, porque hablar del MI6 en Londres se iba a ver raro, pero ese enganche lo tenía aquí. Me gusta Le Carré, Cumming, que te he dicho antes, y luego cosas que no son completamente novela negra pero que están muy inspiradas.

–¿Hay una burbuja de novela negra que puede estallar en cualquier momento?

–Hay mucho mercado, y los escritores aprovechamos los huecos que nos deja. Es verdad que hay gente que consume este tipo de literatura y es más sencillo salir por esa ventana, por eso se alimenta el boom, si ves que la gente se lo puede leer y que hacer una novela más literaria es más difícil pues tiras por este camino.