El grupo Planeta respalda la cuarta novela de la gaditana Rosario Tey

Rosario Tey (Cádiz, 1980) tiene nueva novela en las librerías. Consecuencias de un huracán es la cuarta obra de esta escritora gaditana de literatura romántica que, en esta ocasión, ha encontrado el respaldo de Esencia, el sello para el género rosa del grupo Planeta. La novela, que se ha presentado hace unos días en la Universidad de Cádiz, está ambientada en la capital gaditana como las anteriores obras de la autora, y es, en palabras de Rosario Tey “una comedia romántica”.

La editorial avanza en su web la sinopsis de la novela, el punto de partida de los nuevos amores ideados por Tey: “Irene ha encontrado un nuevo trabajo. Siente que ese puesto de recepcionista en una clínica de fisioterapia la sitúa en el camino correcto. Ver a su compañero Carlos trabajar a diario con gente afectada por graves lesiones la hace comprender que ser fisioterapeuta es cuanto quiere, y se ha propuesto conseguirlo. El único inconveniente hasta el momento es Víctor, su jefe, con quien no ha tenido un comienzo cómodo. Ni siquiera corriente. Se han besado, y eso lo complica todo, así como la existencia en la vida de Víctor de una mujer llamada Bárbara. Irene desconoce que Víctor intenta recomponerse de las secuelas de una catástrofe. Víctor desconoce que el verdadero huracán está a punto de arrasarlo”.

Este es, pues, el arranque, el argumento de esta novela con la que Rosario Tey ha logrado llamar la atención del grupo Planeta. En verdad que lo hizo hace unos años con sus anteriores novelas, libros que sacó adelante por sí misma, salvo el primero que se publicó mediante una pequeña editorial de la provincia, y que llevaron por título Ríndete, Carolina, ¡Estoy en apuros! y ¿Quién eres, Cristina?.

Afirma la escritora que no es necesario haber leído sus primeras novelas para adentrarse en las páginas de su nueva obra, porque se trata de “novelas independientes” que se pueden leer “en cualquier orden” , aunque es verdad que hay coincidencia de personajes entre ellas, sobre todo de personajes secundarios.

Consecuencias de un huracán es, en palabras de Rosario Tey, “una comedia romántica” que, como sus otros trabajos, está ambientada en su ciudad natal: “Todos mis lectores saben que adoro Cádiz y el escenario es Cádiz, igual que en mis otras novelas anteriores; aunque yo llevo a mis personajes viajando por varios sitios, a mí me encanta situar la novela en Cádiz. Creo que esta novela es muy, muy gaditana, tiene bastante humor, y eso creo que forma parte de mi personalidad. Soy una persona de bastante humor y eso influye”.

Un Cádiz, además, reconocible, que no se esconde detrás de ningún escenario disfrazado y con personajes que tampoco pueden negar su procedencia: “Un Cádiz totalmente reconocible, no hay duda. Aunque muchos lugares que salen son también producto de mi imaginación, básicamente el escenario principal es Cádiz, y se nota en cada renglón. Y sí, también son gaditanos los protagonistas, aunque los hay de otras procedencias. Pero los personajes principales son también de Cádiz, y eso vuelve a influir e su carácter y su humor”.

Además, Rosario Tey lleva a gala, porque así lo ha comprobado en la relación con sus lectores a través de las redes sociales, que hay personas que han decidido venir a Cádiz después de haber leído sus novelas. “Eso produce una gran satisfacción, la verdad”, explica Tey.

Y después de tres novelas autopublicadas, de presentaciones trabajadas también personalmente, esta escritora gaditana ha dado el salto editorial con el apoyo de Planeta a través de Esencia, su sello de novela romántica: “Me siento muy afortunada de que Planeta haya decidido publicarme. Lo estoy notando muchísimo, me ha abierto a los lectores. Autopublicándome veía que llegaba un momento en el que me sentía muy limitada, y con la editorial es un paso bastante importante. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, escribiendo lo mejor que pueda y seguir haciendo mi parte de promoción hasta donde yo pueda”.

Ese contacto con los lectores le está resultando a Rosario Tey una experiencia “muy gratificante”. Era así antes, con presentaciones más íntimas, y ahora cuando la Universidad acogió la última presentación, donde contó con la colaboración de Daniel Heredia, el periodista y escritor gaditano que es también la persona en quien Tey pone su confianza a la hora de corregir sus novelas recién terminadas.

Es en esos encuentros con los lectores donde Rosario Tey ratifica que su literatura transcurre por buena senda, cuando siente que está hablando de nuevo con sus propios personajes como cuando les dio vida o como cuando diseñó sus caminos de ficción. “Sobre todo –explica la autora– cuando los lectores te lo cuentan con la misma ilusión con la que tú lo has escrito. En mi caso, como es una comedia, hay escenas que son muy divertidas, y me lo dicen y coinciden con lo que yo sentía cuando lo estaba escribiendo. Al fin y al cabo, el encuentro con los lectores es el mejor premio que tiene un escritor”.

Lectora empedernida de novela negra, que ríe cuando desvela que lee novela negra y escribe género rosa, Rosario Tey tiene ya una próxima novela en mente y no se plantea, por el momento, asaltar otro género literario de manera abierta aunque, advierte, su siguiente trabajo será “una comedia negra, voy a mezclar un poco. No descarto escribir otro género, pero me considero una escritora en fase de aprendizaje y tengo que seguir mejorando muchísimo”.