Maite González, concejala de Cádiz: "El problema que me he encontrado en Cultura es la falta de personal"

Concejala en la oposición durante la anterior Corporación municipal de Cádiz, Maite González se aupó al cargo de concejala de Cultura tras la victoria del Partido Popular en las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Además, es teniente de alcalde del área de Personal y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, cargo que debe compatibilizar con una delegación, la de Cultura, que asegura que le apasiona y sobre la que reflexiona en esta entrevista en torno a lo que se ha encontrado en ella y, también, sobre el futuro de las grandes citas culturales de Cádiz que depende de la gestión municipal.

–¿Cómo encontró la Delegación Municipal de Cultura?

–El problema fundamental es la falta de personal. Es de lo más llamativo; lo que hemos tenido que bregar, por ejemplo, con la organización del FIT. Ha sido complejo. Otro tema importante relacionado con la falta de personal ha sido la Casa del Carnaval, que también estaba en Cultura: no tener personal, ponerlo en marcha, darle los contenidos... ha sido difícil. He visto que los técnicos y técnicas que hay trabajan mucho en todos los departamentos: museo, archivo, teatros, biblioteca, la propia Fundación Municipal de Cultura... Lo que sí es cierto es que faltaba darles cariño y detenerse en las cositas que se iban organizando.

–¿Esta falta de personal de la que habla será corregida?

–Sí, estamos en ello en los presupuestos y en la plantilla del propio Ayuntamiento. Lo estamos trabajando desde hace tiempo porque ha sido el problema fundamental con el que nos hemos encontrado, en general, en todo el Ayuntamiento.

–¿Es más prioritario ese personal de base que la figura del director de la Delegación Municipal de Cultura?

–No hemos previsto que haya un director de toda la delegación. Las distintas áreas funcionan muy bien, igual que la Fundación que tiene una coordinación y una gerencia. La verdad es que trabajamos muy bien. Cada una de estas grandes patas funciona bien. El puesto de director de Cultura no es ahora mismo una prioridad.Creo que lo prioritario, además del tema de personal, es atender el estado en el que se encuentran los museos. El Museo del Títere, por ejemplo, está dejado, abandonado; la parte de abajo tendría que tener muchos contenidos.

–Es muy grande.

–Es muy grande, pero como proyecto interesante está la compañía de títeres de La Tía Norica. Ahí hay mucho de donde rascar y colaborar para dar contenido al Títere. Y está también el tema del mantenimiento: pintura, conservación... Y hay que darle una vuelta, actualizarlo desde el punto de vista de la información táctil, que el visitante se pueda informar en pantallas de la historia y el contenido.

–Igual pasaría en los otros museos, como el Litográfico.

–El Litográfico me parece una maravilla. Cuando lo he conocido con los técnicos... Se le tiene que explotar; junto al torreón, con su puesta a punto, el Títere y el Litográfico puede ser un triángulo maravilloso para la ciudad desde el punto de vista cultural y para los visitantes.

Y luego está el Museo de las Cortes, que también necesita una reorganización y una actualización, y que haya coordinación con el Centro de Interpretación del Doce. Estas cosas ya irán en los próximos presupuestos. Creo que la cultura debe estar muy unida con el patrimonio histórico, que está abandonado en cuanto a mantenimiento y conservación; como los guardacantones, el propio monumento de la plaza de España... Hay que hacer determinadas actuaciones.

–Usted compatibiliza el cargo de concejala de Cultura con otras responsabilidades municipales importantes, y es verdad que hace tiempo que Cultura no va sola como concejalía. ¿Le hubiera gustado más exclusividad para la cultura o cree que esta situación no le va a influir?

–Pues me hubiera encantado exclusividad para la cultura porque me encanta (ríe)...

–Casi fue una petición.

–Fue una petición. Le pedí a Bruno, por favor, que donde me pusiera y, además, Cultura. Llevo Personal, Hacienda y Patrimonio, y me viene muy bien porque está todo muy conectado. Tener estas cosas me está permitiendo tener una perspectiva global de todo lo que hay.

–No va a suponer dejar la cultura en un segundo plano.

–No, no, no. De hecho, mi intención es llevar la cultura a todas las áreas municipales, que sea algo interdisciplinar y, por ejemplo, compartir también con Juventud. Esto lo permite conocer el presupuesto de cada una de las delegaciones, para hacer propuestas conjuntas y que no haya departamentos estancos. Por ejemplo, ‘Cádiz, ciudad de libro’ depende de Cultura pero tiene que ser de todas las delegaciones: del Mayor, Educación, Juventud, Salud, Servicios Sociales... todo.

–Tras llegar al cargo se ha encontrado con una programación prácticamente hecha para los siguientes meses. ¿Empieza ahora el intento de dar el sello de este equipo de gobierno?

–Sí, empezamos ahora. Sobre todo con estos nuevos presupuestos que vamos a aprobar. Incluso antes ha habido algunas pinceladas, como ocurrió en la Gran Regata con la ‘Isla de las letras’ o en la Sail GP con el ‘Rincón de las artes’, con las artes escénicas y la música en un entorno tan maravilloso como la Alameda. Pero ahora empezamos con nuestros proyectos.

–Le propongo evaluar una a una las grandes citas y programaciones desde mayo y ver cómo plantean el futuro. Empecemos por la Feria del Libro, la primera gran actividad tras los comicios.

–Es cierto que hubo muchísimos visitantes en esta última edición. Es una fecha bastante buena, que invita a la gente a participar con un ambiente agradable. Nuestra idea es que siga un poco la misma línea y queremos, con independencia de eso, integrar aún más al colectivo local gaditano. Consideramos que las actividades han estado bien, y queremos ofrecer más exposiciones, música, danza, otras actividades... La mezcla de todas las artes realza la cita.

–¿Va a haber un nuevo concurso público para el coordinador de la feria?

–Estamos ahora mismo analizando por dónde van a ir los tiros. No lo tenemos decidido. Estamos evaluando la mejor forma de hacerlo.

–El FIT, que también tendría que estar casi preparado cuándo llegan al equipo de gobierno.

–Pues no. La programación del FIT no nos la encontramos hecha, sino que nos encontramos con una determinada dirección que iba a ser la que iba a llevar a cabo la programación, que nos llegó más tarde. Entramos en el mes de junio, la programación vino después y se unió con el tema de la falta de personal. Lo hemos sacado adelante con muchísimo esfuerzo, y agradezco a los técnicos y técnicas de la Fundación Municipal de Cultura y de Teatros por todo el empeño que le han puesto para sacarlo adelante. Yo he estado en estrecha relación con la directora del FIT, con Isla...

–Que tiene un año más.

–Claro. Y ahí estamos evaluando y analizando, con los técnicos pero también con los agentes locales que han participado.

–Es verdad que está el Patronato. El FIT es más complejo.

–Sí, pero realmente hay una relación estupenda con el Inaem, con la Junta, Diputación... La colaboración del Ayuntamiento en este tipo de experiencias es segura. Estamos analizando el festival para preparar ya el FIT del año que viene.

–¿Y Alcances? A diferencia del FIT, que se expande en tres semanas, se concentra en ocho días y es muy especializado. Cómo vio Alcances y esa desagradable coincidencia de actos con el South...

–Creo que Alcances tiene muchísimo potencial después de 55 años. De esa coincidencia ya hemos hablado y no va a volver a suceder. Y aunque el South sea una cosa y Alcances otra completamente distinta, hay que aprovechar la potencias, las relaciones que se tienen con esa organización y potenciar Alcances. Los ‘docuexpress’, por ejemplo, me ha parecido una iniciativa maravillosa, la cantidad de gente que presentó los cortos y que trabajó en ellos; precioso. Eran cortos y documentales de todo tipo, sobre todo muy sociales, de distintas temáticas. Y es muy importante la participación de los colegios en el festival. Me parece que es una línea en la que hay que seguir trabajando. Y las plataformas, el South... pueden ser un escaparate. Da igual que sean distintos: al final es que Alcances es Cádiz.

–La programación del Falla también estaba muy diseñada, incluso algún espectáculo de 2024, que en este campo se hacen las cosas con muchísimo adelanto.

–Sí, sí, exactamente.

–¿Por dónde irá la programación del Falla?

–Se está trabajando tanto en el Falla como en La Tía Norica y la Central Lechera. A la Lechera hay que darle un empujón al acondicionamiento. Ha habido alguna remodelación, pero necesita más. Pronto presentaremos la próxima programación de los Teatros de Cádiz. Yo me siento todas las semanas con ellos para ver cómo va todo, y tenemos incluso cosas para la segunda temporada de 2024.

–¿Habrá continuidad en la programación del Falla?

–Sí, hombre. Vamos a meter nuestra impronta también. No sólo ahí. También se va a producir una remodelación en el Baluarte de Candelaria, donde queremos hacer una cosa más..., que no sea un cajón de sastre.

–¿Abierto y especializado?

–Va a ser un sitio abierto, pero por ejemplo en verano queremos hacer unos festivales más completos. Queremos darle contenidos propios, no lo que vaya entrando o se vaya solicitando.

–El flamenco funciona muy bien allí.

–Se puede tener una programación en la que se pueda ir mezclando, pero queremos decidir nosotros lo que va a ir. Hasta ahora se solicitaba el Baluarte y se metía lo que entraba.

–Santa Catalina, con sus conciertos de verano, mantiene una cierta línea.

–Sí, y a mí me gusta. Queremos que en el Baluarte haya un criterio y con espectáculos que decidamos desde la delegación.

–¿Cómo ha visto el Festival de Música Española Manuel de Falla, con ese cambio tan radical? Es de la Junta, pero hay colaboración municipal.

–A mí me parece bien la innovación con nuevas músicas y estilos de música española, lo apoyo, pero apostaría por tener más presencia de las orquestas clásicas, con independencia de meter otras cosas. Me encantó, por ejemplo, el espectáculo de la Orquesta Bética y los títeres con la obra de Falla. Una maravilla.

–La figura de Falla, por cierto, hay que seguir reivindicándola.

–Claro que sí. Tenemos previsto para el año que viene darle más peso a la figura de Falla, que a veces parece que no era de Cádiz. Tenemos que ponerlo en su sitio y, sobre todo, divulgar la figura de Falla entre los colegios, que se sepa que Falla era nuestro. Y a ver si también podemos incluirlo en las visitas teatralizadas.

–El flamenco. Qué plan hay.

–Sobre todo queremos dar un nuevo enfoque al Centro de la Merced, que tenía una finalidad, un objetivo, y creemos que no está lo suficientemente aprovechado. Desde el punto de vista escénico, de material, de producción hay que darle una vuelta e incluso meter en los presupuestos de este año. No hace falta una cosa extraordinaria, pero sí darle una vuelta porque además también nos lo reclaman. Una de las claves será trabajar con la Cátedra de Flamencología, con Guillermo Boto y los distintos artistas, que hay muchos y muy buenos. Queremos cuidar mucho al flamenco y sobre todo a nuestros flamencos. Y también estamos trabajando el tema del flamenco con la delegación de Turismo, para que Cádiz sea también un reclamo para el turismo flamenco.

–¿Qué futuro tienen las bibliotecas de barrio, que parecen desatendidas?

–El tema fundamental es el del personal. Ahí estamos con el tema de la plantilla. Hay alguna biblioteca que no está ni en la RPT municipal (relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento). Y el aire acondicionado en la de Adolfo Suárez lo hemos tenido que poner porque no se les hacía caso...

–Son bibliotecas que deben cumplir una función de cercanía al barrio.

–Muy cercanas, claro... Pero el personal estaba muy limitado y no se pueden hacer todas las actividades que se quieren hacer. A la biblioteca va mucha gente y hay que darles apoyo. Tiene que ser un centro más vivo y hacer actividades.

–Las artes plásticas son evidentemente algo muy especial para la concejala (hija del desaparecido pintor Luis Gonzalo). ¿Qué proyectos tiene: Santa Catalina, ECCO...?

–Esos y también, cuando nos lo entreguen , los depósitos de Tabacalera.

–Para llevar también la cultura a Extramuros.

–Con una dotación de Cultura irá allí una biblioteca y una ludoteca, y luego, en una nave totalmente diáfana, hay unas posibilidades enormes para hacer exposiciones especiales. También es un sitio estupendo para el teatro.

¿Ideas respecto al arte? Que haya un resurgir del ECCO. Tenemos la colección de Costus, que es una maravilla, pero tenemos que darle potencia. El ECCO se tiene que tratar como lo que es, como un museo de arte contemporáneo, y no como un cajón de sastre donde meto cualquier cosa.

Y no olvidar a nuestros artistas locales y de la provincia, que pueden estar perfectamente en estos espacios. Y nutrirnos del arte a nivel nacional, con artistas que son una maravilla y con exposiciones magníficas que pueden llegar a Cádiz. También los convenios con instituciones para llevar a nuestros artistas fuera de Cádiz, que es una de las problemáticas del mundo del arte.

Trabajamos igualmente en el ciclo de exposiciones para el año entero, y vamos a contar con artistas gaditanos, de la provincia, de Andalucía, y exposiciones que sean importantes. Tanto en el ECCO como en Santa Catalina.