“El remanente es dinero no usado, con tantísimas cosas que hay que hacer en la ciudad”

Cumplidos los primeros cien días en el gobierno de la ciudad, la concejala con más atribuciones del equipo de Bruno García hace un hueco en su apretada agenda para recibir a este periódico en el Ayuntamiento en horario de tarde, sin el ajetreo mañanero en despachos y pasillos, para valorar el aterrizaje en las distintas delegaciones y los objetivos más inminentes para este curso.

–¿Cómo se abarcan tantas concejalías y responsabilidades?

–Si le soy sincera, durante los primeros quince días no lo sabía, fue como un chute de adrenalina. Pero a medida que iban pasando los días ya vi todo lo que tenía, conocí qué abarca cada área que me correspondía. Y ahora es cuando verdaderamente empiezo a encontrarme cómoda. Le puedo decir que ya me he ubicado perfectamente, ya estoy centrada. Eso sí, se abarca todo trabajando todo el día; entro aquí a las ocho de la mañana y hasta las diez de la noche no llego a casa. Pero no me cansa, entre otras cosas porque antes de ser concejala del gobierno ya lo hacía también en mi trabajo.

–¿Y por qué tantas responsabilidades?

–Porque así me lo dice el alcalde. Nos sentó a Cossi y a mí y nos dijo: “tú vas a llevar esto, esto y esto; y tú vas a llevar aquello”. Yo me quedé muy sorprendida, pero a la vez muy contenta.

–¿Cómo asume ser la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de su ciudad?

–Es un honor. No hay nada mejor que trabajar por tu ciudad. Mire, yo he nacido, he vivido, he estudiado, trabajo y sigo aquí en Cádiz; y siempre he querido hacer cosas por Cádiz y por la gente con la que vivo. Así que lo tomo una oportunidad para aportar otro grano de arena.

–Entre tantas funciones y concejalías que ocupa, ¿cuántos despachos tiene repartidos por el Ayuntamiento?

–Tengo que decirle que durante los quince primeros días no puede entrar en mi despacho, no tenía forma. Me pasaba el día para un lado y para otro dando vueltas, hasta que entendí que no podía ser yo la que iba a los sitios. Tengo el despacho enfrente de la Alcaldía, todo lleno de papeles. Pero sé dónde está cada cosa y de qué es cada papel.

–Una de sus tareas es elaborar el presupuesto, ¿cómo va ese proceso?

–Ya hemos empezado. Estoy teniendo reuniones con todas las delegaciones para saber cuáles son las necesidades y qué queremos hacer. También tengo muchas reuniones con Bruno para concretar hacia dónde queremos ir, y muchos encuentros también con los técnicos. Estamos en ese proceso ahora.

–El alcalde ha dicho en alguna ocasión que quiere unos presupuestos distintos a los de ahora. ¿Eso es posible?

–Claro que es posible. De hecho todos los años debiéramos tener un presupuesto diferente. La principal encomienda que me ha dado el alcalde es que sean unos presupuestos más sociales, y eso significa que todo lo relacionado con lo social llevará más dinero, como la vivienda, conservación, ayudas sociales…

–Y dicen que quieren tenerlo aprobado para empezar 2024. ¿Se conseguirá eso?

–Ese es el objetivo. Y no solo eso, sino que lo vamos a conseguir. Tenga en cuenta que la tramitación del remanente nos ha permitido ya empezar, ya sabemos cómo está cada delegación y cómo está la ciudad.

–¿Cómo está el Ayuntamiento a nivel económico?

–Está bien, demasiado bien. Nosotros hemos venido a trabajar, y tal y como yo lo entiendo un presupuesto a nivel público tendría que ser ingresos igual a gastos. Eso significaría que se ha ejecutado todo lo que estaba previsto, todo lo que se había presupuestado. Si no, algo ha fallado.

–Quiere eso decir que esto del remanente es, al mismo tiempo, una buena noticia por recibir unos ingresos extra y una mala porque denota ciertas carencias en la gestión.

–Exacto. El remanente es dinero que no se ha usado, con tantísimas cosas que hay que hacer en la ciudad, solo en limpieza, mantenimiento, parques y jardines, vivienda… todo eso, que puede sonar a muy cotidiano, es lo que hace que tengamos calidad de vida. Le pongo un ejemplo: el Paseo Marítimo, lo único que hemos hecho ha sido limpiar las mamparas de cristal, y fíjese el cambio que ha dado esa zona. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner el dinero en manos de la gente y de la ciudad.

–Tiene también bajo su responsabilidad la concejalía de Personal. ¿Cuál es la situación de la plantilla del Ayuntamiento tras estos años de faltas de acuerdo o enfrentamientos como el de la Policía Local?

–La Policía Local estaba completamente abandonada, y eso se veía en el día a día de la ciudad. Y otro problema fue que se aprobó el Acuerdo Regulador en el tiempo de descuento y sin que parezca que se haya tenido muy en cuenta al personal. Yo tengo una cosa muy clara, y es que dependemos del trabajo de los funcionarios para que la ciudad funcione, y por eso tenemos que cuidarlos. Así, estoy convencida de que Cádiz irá como un tiro.

–¿Y cómo se consigue cuidar a la plantilla?

–Hace falta personal, hay vacantes en todas las áreas. Además porque la ciudad crece y las tareas y responsabilidades del Ayuntamiento también, y eso requiere más personal, que también hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que hemos hecho al entrar, en base a todas las demandas, ha sido elaborar un mapa de cada delegación, sabiendo las funciones de cada uno, las vacantes y las necesidades; y a raíz de esto, se han fijado medidas a corto, medio y largo plazo. También nos hemos sentado con todos para el Acuerdo Regulador, apoyándolos en la respuesta a esas puntualizaciones hechas por la Junta de Andalucía. También tenemos el proceso de estabilización. Y si es necesario más plantilla, se tendrá en cuenta para los presupuestos, con los límites que pone la ley.

–También está al frente de Contratación. ¿Va a tener la tramitación de expedientes el mismo proceso eterno que llevan experimentando en los últimos años?

–No, para nada. De hecho ya hay más técnicos en Contratación, lo que no significa que ya sea suficiente con esa primera medida. El área de Contratación va a cambiar también respecto al impulso que le vamos a dar a ciertos contratos. Las cuestiones relacionadas con el mantenimiento, la limpieza, el transporte… son prioridades. Y otra prioridad que no debemos perder de vista es el control y la gestión sobre esos contratos una vez se firman, para confirmar que se están cumpliendo los plazos y las condiciones establecidas. Y si no, para anular ese contrato y licitar uno nuevo.

–Como ha ocurrido con el Teatro del Parque.

–O con la casa del Carnaval, que la hemos tenido prácticamente un año parada con todos los problemas detectados en la obra. Y eso no depende de los técnicos, que quede claro.

–¿Causa cierto desasosiego ese estado de obras que debían estar terminadas y que siguen generando problemas?

–Para nosotros son retos. Vemos el problema, pero al mismo tiempo vemos que hay solución y que podemos conseguir lo que se quería. No hay un sentimiento de frustración, aunque no le puedo negar que nos hubiera gustado tener una Casa del Carnaval a pleno rendimiento y en perfectas condiciones y un teatro Pemán ya acabado e inaugurado. Pero a los problemas, soluciones.

–¿Han encontrado algún ejemplo más en estos cien días?

–Bueno, sí hemos visto sitios que han estado prácticamente abandonados, como el Museo del Títere, que no había una limpieza o un mantenimiento adecuado. Las cosas hay que mantenerlas, porque si no a la larga costará más arreglarlas.

–Entramos en terreno de Patrimonio y de Cultura. ¿Qué retos se marca en esta Concejalía?

–La cultura es progreso y puede revitalizar la vida de una ciudad. Yo siempre pienso en el modelo de Málaga, cómo cambió la ciudad utilizando como base la Cultura. En Cádiz lo tenemos todo: el talento de la gente, un patrimonio histórico magnífico, las conexiones, el transporte, el clima que nos acompaña todo el año… Nuestra misión, por tanto, es fomentar el flamenco, el talento, a los artistas de todos los ámbitos de la ciudad; que Cádiz sea un foco cultural y un ejemplo para el resto de ciudades de España.

–¿Y eso cómo se consigue?

–En primer lugar, teniendo los espacios culturales como el ECCO, Santa Catalina, el Baluarte de Santa Catalina, los museos… en perfectas condiciones y darles difusión no solo en la ciudad sino fuera de ella, apoyándonos por ejemplo en la Diputación o en la Junta de Andalucía. Y con los artistas igual, tenemos que vendernos, si me permite la expresión, por medio por ejemplo de convenios con otras administraciones y con entidades, fundaciones y empresas privadas. Y al mismo tiempo, traer aquí la riqueza de otros sitios, para disfrute también de los nuestros.

–¿Y en Patrimonio, cuál es el camino que se marca este gobierno? El anterior concejal reconocía que no contaba con apenas presupuesto, y así es imposible la conservación y mantenimiento.

–Nosotros vamos a apostar por esta necesidad. Vamos a estar muy pendientes de las subvenciones para sacar proyectos adelante, de hecho ya estamos trabajando en algunas. Y al mismo tiempo se va a dotar de presupuesto para intervenir. Tenemos claro que hay que salvar el patrimonio.

–Más funciones a su cargo, la presidencia de Eléctrica de Cádiz. ¿Han conseguido saber ya qué ocurrió con la gestión que derivó en esos problemas económicos?

–Todos los viernes a las ocho de la mañana me reúno con el gerente de la empresa. Ya tenemos una idea de lo que pasó, pero seguimos estudiando y analizando los motivos que nos llevaron a esa situación. Ahora tengo que decir que la empresa no está mal, pero hay que tener muy presente lo que ocurrió porque es una empresa municipal de la que dependen muchas familias, sobre todo me refiero a las que atienden los servicios sociales. En Eléctrica de Cádiz tenemos que plantear medidas, y tenemos que plantear la compra de la energía.

–¿Quiere decir eso que el bolsillo del gaditano puede estar tranquilo por ahora?

–Ahora mismo sí. Va todo bien.

–¿A qué dedica Maite González el tiempo libre, si es que le queda?

–Pues a estar con mi familia y con mis amigos. Sobre todo los fines de semana, procuro sacar algún ratito para ellos.