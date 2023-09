103 días para reconstruir Cádiz

Al PP le han dado para mucho estos tres meses y medio. Los concejales se traspasaron las carteras. Hablaron de los temas pendientes de aprobar y de ejecutar, y una sonrisa para la foto.

103 días después, un jueves de Pleno, es hora ya de poner las cartas sobre la mesa y demostrarse mutuamente lo poco que hizo, uno, en estos años, y lo poco que hizo, el otro, en estos tres meses y medio, según se acusaron mutuamente.

Los más guerreros, David de la Cruz, Natalia Álvarez, Maite González y Cossi, De extras, Carlos Parada y Demetrio Quirós. De juez de paz, Bruno García, que tan sólo se salió de su papel conciliador cuando le arrojó una silenciosa carcajada a Óscar Torres, el otro mediador, cuando el socialista le recordó que gracias al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, Cádiz obtuvo unos Next Generation, “contra los que su partido, señor alcalde, votó en contra”.

Los capítulos, bien definidos y defendidos por los tres vértices:El acuerdo regulador, el tercer carril para la AP-4, el carril bici para atravesar pedaleando el Carranza, más sobre las viviendas turísticas, la rehabilitación de exterior del Falla y, como colofón, la Casa del Carnaval.

Acuerdo regulador

Paripé. Quedaron aprobadas, sin modificaciones sustanciales, las propuestas para atender el requerimiento de anulación o adaptación de la Junta de Andalucía del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Cádiz.

Maite González, en calidad de concejala de Personal, lo calificó de “trámite jurídico técnico, y consiste en demostrar que lo acordado en el Pleno de mayo es conforme a la normativa de derecho”, siempre con el consenso de los sindicatos y de la propia plantilla municipal. “Es lo que los representantes de los sindicatos han contestado” y es lo que se va a contestar a la Junta.

Carril bici por el puente

Una propuesta del Grupo Municipal Popular instaba a hacer lo posible para que Cádiz y Puerto Real queden unidas por un carril bici. Con San Fernando ya lo va a estar con el Eurovelo, pero, de momento, un “voladizo” para que peatones y ciclistas puedan atravesar el puente de Carranza, sin dejar de lado, incluso, la posibilidad de que La Pepa también se pueda llegar a cruzar sobre dos ruedas.

Ahí saltó David de la Cruz con una media sonrisa expresándole a Maite González (en ese momento sustituía a Bruno en la Presidencia del Pleno) su alegría por el interés del PP por la bicicleta, “cuando no facilitó nunca la implantación del carril bici con continuas denuncias de la falta de aparcamiento” o críticas contra le peatonalización de la Avenida de Portugal o de parte del Paseo. De la Cruz quería más:“Es de justicia pero es necesario pedir más”. Quiere también un carril bici en el segundo puente argumentándolo con que sería la mejor manera de conectar el Campus universitario de Cádiz con el de Puerto Real. “Es viable”, según el que fuera candidato de AIG.

Y otro puyazo desde el PSOE con similares características: “Me alegra ver que haya descubierto la movilidad sostenible y que ahora hablen con la Asamblea Ciclista. No sé si será la fe de los conversos”, defendió la socialista Natalia Álvarez, ”cuando nos hemos llevado aquí años escuchando que la bici era el mal endémico de esta ciudad y que ya no se podía vivir aquí”. Dejó claro que el Gobierno central trabaja ya en la construcción de esos “voladizos” para ejecutar el carril bici, pero que lo que tenía que hacer ahora Bruno era preocuparse por el lado que a él le compete y a la inserción de ese carril bici en la trama urbana.

A esto, Cossi le indicó que ya estaban en ello y que en la actualización del polígono exterior de Zona Franca ya se contemplan estas futuras inserciones de ese carril bici.

Viviendas turísticas

Y de vuelta con las VFT, con una propuesta socialista sobre la “saturación turística” que, según ellos, ya sufre la ciudad. “El alcalde dice que actuará en zonas en las que haya saturación,. ¿Qué va a hacer allí?”. Por eso, desde la bancada de Óscar Torres exigieron a Bruno García que se instara a la Junta a formalizar un decreto para “controlar” y “limitar” las VFT. Adelante Izquierda Gaditana se negó a que “nos planteemos un paso atrás” en el tema de las viviendas turísticas:“Hay que blindar el derecho a un hogar”.

José Manuel Cossi (PP) traía bien preparado un discurso para defender que el equipo de gobierno recién salido de las urnas no está haciendo “dejación de funciones” en toda esta cuestión de las viviendas turísticas. Y que están actuando contra aquellas que no se ajustan al PGOU. Y no negó que uno de los objetivos de este equipo de gobierno era reactivar la construcción de vivienda libre. “No se trata de intervenir el mercado sino de crear oferta y eso se les olvidó. ¿Hay peligro de saturación en Loreto? No lo hay”, Cossi confía en que el decreto de la Junta, que cree que estará aprobado antes de fin de año, coordinará todo esto. “Estamos en la línea y buscamos un turismo de convivencia. Vamos a proteger los barrios que lo necesitan, pero para los barrios que necesitan desarrollarse buscaremos esa expansión de las viviendas turísticas. Hay que controlarlo –sentenció Cossi–, pero se ha hecho mucho daño a la inversión en la ciudad. Cádiz necesita comer de algo y para muchos, esto es necesario para poder salir adelante cada mes”.

La Casa del Carnaval

“En el PSOE siguen siendo cómplices y consentidores de lo que se ha hecho estos ocho años y les ha costado caro. Y así están, en la oposición”. Maite González (PP) saltó así ante la propuesta del PSOE de instar al equipo de gobierno a poner en marcha un proyecto de rehabilitación exterior del Teatro Falla.Pero para Cazalilla, la ex de Cultura, ya estaba todo proyectado y había dinero para ello. Pero Maite González contó que fue a preguntar al Ayuntamiento por el dinero, por el proyecto, por el expediente de contratación y resulta que no hay nada:“No consta”.

Pero Lola Cazalilla no pudo quedarse callada y le dijo que el dinero lo tenían con los Next Generation, que ya tenían un proyecto y que ahora “les toca a ustedes licitarlo, igual que pasa con el proyecto de La Lechera, pero ya sobre proyectos ya elaborados por nosotros. ”Había dinero y había proyecto, no diga mentiras”. “Ese plan no existe y lo tendrá usted en la cabeza”, le espetó González García-Negrotto. “Y si era tan importante, ¿por qué no lo ha hecho en estos tres meses y medio”, le respondió Cazalilla.

Y llegó una de las propuestas más polémicas por parte de Izquierda Gaditana sobre la puesta en marcha de la Casa del Carnaval.

Ahí, de nuevo Cazalilla: “Hemos esperado los cien días de rigor. No saben lo que tienen entre manos pero han pasado ya tres meses y esto no se mueve”. “Les traspasé el calendario para que estuviera a pleno rendimiento como nosotros lo habríamos hecho. Nos preocupa. Veo mucha pasividad. Hay 500.000 euros para eso y era sólo cogerlos y abrir la Casa del Carnaval de manera permanente”.

El PSOE, con su concejal Manuel Márquez, habla de que la casa tiene “deficiencias” y que Lola las ha asumido sin que hubiera dinero asignado para su mantenimiento.

Beatriz Gandullo (Carnaval) habló de que recibieron “una Casa del Carnaval no en el estado que pensábamos que estaría”. Habló de “deficiencias” en el aire acondicionado, en los aseos, humedades. Gandullo la quiso tranquilizar diciéndole a Cazalilla que no se preocupara: “Estamos trabajando desde el primer momento. Si nos dijo que esto estaba para entrar, no es así. Pero ya estamos en ello”.

Pero lejos de finiquitar la discusión, la ex de Carnaval le dijo a Gandullo que “tres meses han tardado en preguntar por las deficiencias. “Que aún no hay ni folios ni sillas? Cero interés. No han hecho nada desde que llegaron”