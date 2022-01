Comerciantes de la avenida de Portugal en contra de su peatonalización

"Vaya por delante que no estamos en contra de arreglar la calle, que lo necesita, pero esto es un despropósito". Miguel Sánchez, de Cristalería y Aluminios Gades, toma la palabra en nombre de algunos comerciantes de avenida de Portugal que, tras conocer los detalles del proyecto de (semi) peatonalización municipal de la vía publicado en este periódico, se muestran "en contra" de la iniciativa.

Principalmente, "el traslado del carga y descarga" a la calle Poeta Nieto y la eliminación "de las dos bandas de aparcamiento" han indignado a las personas al frente de negocios que, como Sánchez, manejan cargas "muy voluminosas". "Tanto Gonzalo Tey (muebles Magovi), que ya dio su opinión, como Miguel Vázquez del negocio de los azulejos o la peluquería de la esquina de la calle Adriano lo hemos hablado e imagínate cómo llevamos cargas grandes como las nuestras desde nuestros negocios a una calle que está cerca de la iglesia de San José. ¡Eso es imposible, hombre!¡Es una locura!", se queja.

Además, tilda Sánchez, considera "ilógica" la supresión de las dos filas de aparcamiento. "Entiendo que se quite una para hacer unas aceras más anchas, incluso para poner el carril bici que tanto les gusta, pero, ¿las dos? El coche es un elemento primordial y tenemos derecho a aparcar", valora el comerciante que también es de la opinión que el tráfico trae "negocio" a avenida de Portugal.

"Es que el concejal no me puede comparar esta calle con el Paseo Marítimo, ni tampoco es comparable esto con una calle del centro. La avenida de Portugal es una de las calles más importantes de Cádiz a nivel de tráfico. Es una vía transversal de comunicaciones y no creo que la nueva transversal, que tiene al menos cinco semáforos, resuelva nada. Para que te hagas una idea, la avenida de Portugal sólo tiene uno", compara en detrimento de la iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz que fue demandada e impulsada por el Colectivo Ciudadano Avenida de Portugal.

Y es que también se muestra el emprendedor "muy molesto" por la forma en la que el proyecto se ha llevado a cabo ya que asegura que "no se ha contado con los comerciantes" en su planificación. "Yo no conozco a nadie de la asociación, ni del colectivo de vecinos de ahora, y soy de los comercios más antiguos de la calle. A nosotros nadie nos ha convocado para ninguna reunión, ni para nada, no hemos visto ni un plano, ni se nos ha consultado, ni hemos visto ni un cartel puesto en la calle para hablar de esto ni de los vecinos, ni del Ayuntamiento", asegura Sánchez al respecto de la afirmación del portavoz vecinal en este periódico que explicó que se habían realizado desde hace cuatro años diferentes reuniones en el Centro Cántabro invitando a todos los implicados.

Con todo, desde cristalería Gades se insiste en "la necesidad urgente" de arreglo de la calle, "pero no de ahora, desde hace muchos años que se lleva pidiendo". "Es una vergüenza cómo está la calle de oscura, de sucia, con la zona de container asquerosa, se ha hablado muchas veces para cambiar este tipo de farolas..." "Nosotros no vamos a estar en contra de que se arregle, ni de que se hagan aceras más anchas, porque también somos peatones, claro, pero no así, me indigna tanta desfachatez y este auténtico atropello", se expresa temiendo que esta iniciativa le lleve "al cierre" de su establecimiento.

Además, a nivel personal, Sánchez también matiza las palabras del concejal Martín Vila con respecto a las casas bajas de la calle y la posibilidad de llevar a cabo nuevas viviendas. "Habla de que se dividió la unidad de ejecución. Y así es, pero lo que no cuenta que a la unidad del chalé de Casanova se le ha dejado toda la renta libre para la constructora Goncava, es decir, que no tienen obligación de hacer VPO, y al resto de los propietarios solo se nos pone palos en la rueda y nos dicen que nos pongamos de acuerdo", asevera el también propietario del solar.