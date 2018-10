Hernán Cortés vuelve a Cádiz con una muestra que conmemora los 40 años de su carrera expositiva

En 1978 Hernán Cortés expuso por primera vez de forma individual en la sala de la Caja de Ahorros de Cádiz -actualmente integrada en la Fundación Unicaja-. Ahora, 40 años después, esta institución y la Fundación Telefónica han querido homenajear las cuatro décadas del inicio de la carrera expositiva del célebre pintor gaditano, que acaba de inaugurar la muestra retrospectiva Cortés. Retrato y Estructura, en una cita en la que se ha acompañado del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, y que trae a Cádiz algunos de los retratos más célebres de la historia de la democracia española y de los personajes que la han protagonizado.

Precisamente el presidente de la Fundación Unicaja no ha querido dejar pasar la oportunidad de evocar aquella primera muestra, de la que parafraseando "al célebre poema de que la poesía es un arma cargada de futuro", ha dicho que "en ese caso era una pintura cargada de futuro, como luego el tiempo se ha encargado de demostrar".

Y así se pone de manifiesto en esta exposición "de uno de los pintores más grandes de nuestro tiempo, consagrado al retrato", ha dicho Medel, alabando una obra "que supuso una regeneración del retrato en la pintura española del siglo pasado y de éste, engrandeciendo así esa parte tan sustancial de la historia de nuestra pintura como es el retrato".

Hernán Cortés, que acaba de reencontrarse con el catálogo de aquella primera muestra, ha explicado que éste era el momento "para echar una mirada retrospectiva a mi obra". "Y qué mejor sitio que Cádiz", ha añadido. Una tierra de la que "sí que me he sentido profeta porque siempre he recibido de esta ciudad un calor que agradezco de todo corazón", ha dicho el célebre retratista de la vida parlamentaria.

El autor afirma que el contenido de la muestra que acaba de exponerse en Madrid y que ha sido comisariada por Dolores Jiménez-Blanco se centra "en la importancia que tiene la experiencia de pintar el paisaje de la Bahía de Cádiz en mi pintura de retrato, que es la más conocida por todos".

Cortés. Retrato y Estructura está integrada por 75 obras, que repasan su trayectoria a través de algunos de sus retratos más importantes, además de algunos paisajes de la Bahía de Cádiz que tanto han influido compositivamente en su producción. Una obra que se ha articulado en "círculos concéntricos", desde los más cercanos y familiares, pasando por la Generación del 27, hasta consolidarse como retratista de los más ilustres personajes de todas las esferas de la vida pública y social del siglo XX y XXI. Una exquisita selección en la que pueden verse los retratos de Rafael Alberti, su mentor Dámaso Alonso, políticos como Felipe González y científicos como Severo Ochoa, entre otros muchos.

La exposición, que permanecerá en la sala de exposiciones de la Fundación Unicaja hasta el 31 de enero, incluye tres vídeos en los que intervienen los escritores Rafael Argullol y Álvaro Pombo, la artista María Bisbal, que fue discípula suya, así como una retroproyección al inicio del recorrido sobre la vida del pintor compuesta por unas cuarenta imágenes.