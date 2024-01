El FIT de Cádiz se pone en cabeza

Y mención aparte merece el South , cuya primera edición no ha sido capaz de llamar la atención entre los encuestados ni cuando se ha preguntado en un apartado tan específico como el denominado “Novedades culturales más destacadas” . El South, que ya ha anunciado sus dos próximas ediciones en Cádiz, no ha tenido el impacto suficiente para colarse en el pasado 2023 entre las quince mejores novedades culturales del año en España en esta encuesta.

Alberto Fesser , director de la entidad Fundación Contemporánea que elabora la encuesta, valora para este periódico la aparición del FIT entre los cien mejores acontecimientos culturales del país y revela alguna clave interesante: “Es muy importante aparecer en esta clasificación, independientemente del puesto que se ocupe. Significa que Cádiz cuenta con un gran festival de teatro que es elegido por los profesionales del sector y que, curiosamente, es más valorado fuera de Andalucía que en la propia comunidad , en cuyo ‘ranking’ particular (sólo con catorce elegidos) no aparece”. Fesser recuerda que también han recibido votos en este 2023 en Cádiz el Congreso de la Lengua y el festival Cádiz en Danza , aunque “no los suficientes” como para aparecer en la muy selectiva clasificación final.

Málaga, a la cabeza en la lista de Andalucía

Málaga es para los consultados en el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea el estandarte cultural de Andalucía. Es la primera ciudad (quinto puesto) en el ‘ranking’ por ciudades, donde Sevilla es la sexta. Su Museo Picasso es el elegido en el apartado “insignias culturales” de cada comunidad y, además, en el ‘ranking’ específicamente andaluz logra meter ocho eventos e instituciones en un listado de catorce. Una clasificación la andaluza en la que no aparece el FIT, lo que demuestra que sus mejores votos llegan desde el resto de España y que dentro de la comunidad no se valora igual. Sevilla, Granada y Córdoba siguen a Málaga en esta encuesta, donde Cádiz ocupa el reseñado quinto lugar dentro de la región. No aparecen en el informe final las otras tres provincias andaluzas (Huelva, Almería y Jaén), que no logran destacar en 2023 por ningún evento e institución y que no meten tampoco cabeza en los ‘ranking’ por ciudades.