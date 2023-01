Eros Ramazzotti y los dj´s Notre Dame y Robin Shulz se suman al VI Concert Music Festival de Chiclana

El evento Concert Music Festival continúa anunciando artistas en el cartel de su VI edición. Así, acaba de confirmar a Eros Ramazzotti, Notre Dame y Robin Shulz como sus últimas incorporaciones

El concierto de Eros Ramazzotti tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un cita donde presentará las canciones de su último trabajo de estudio, Latido Infinito, así como todos los grandes éxitos de su dilatada carrera.

Eros Ramazzotti es sin duda uno de los artistas más exitosos del panorama musical, con canciones que han dejado huella en la historia de la música italiana y se han oído por todo el mundo. Sólo atendiendo a sus cifras tenemos 70 millones de discos vendidos, dos mil millones de reproducciones y casi dos mil millones de visitas en YouTube.

Las entradas para disfrutar del concierto del artista en el Concert Music Festival 2023 estarán disponibles el 19 de enero a partir de las 12:00 horas a través de la página web del festival y en Ticketmaster.

Por su parte, el dj, músico, cantante y productor alemán de música electrónica Robin Shulz presentará su espectacular directo en Concert Music Festival 2023 donde estará el próximo 11 de agosto.

Aclamado en todo el planeta como el artista alemán más exitoso de las últimos dos décadas, el primer sencillo de Robin Shulz, Prayer In C (feat. Lilly Wood & The Prick) fue internacionalmente certificado con oro y platino llegando directamente al número 1 en iTunes en 40 países y encabezó las listas nacionales de sencillos en 17 países.

Notre Dame, artista, músico, productor y dj francés, también ha confirmado que estará en directo el próximo 5 de agosto en Concert Music Festival 2023. Desde que saltó a la fama en 2010, Notre Dame se ha caracterizado por eclécticos espectáculos en vivo en los que incorpora elementos del jazz y la música clásica, haciendo creaciones que define como "música house eufórica y energizante con alma". Los asistentes podrán disfrutar en directo de grandes éxitos como son Mr Morek, Jimi Jules o Yumi.

Las entradas para disfrutar del concierto de Notre Dame Robin Schulz en la VI Edición de Concert Music Festival 2023 están ya disponibles a través de la página web del festival y en Ticketmaster.