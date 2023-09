El Concurso de Relatos del Café de Levante de Cádiz alcanza su séptima edición con un guiño a su origen

Aunque cada edición "siempre es especial" para Tere Torres, la gerente de El Café de Levante no puede negar que este séptimo Concurso de Relatos del emblemático rincón de la calle Silencio tiene un "componente sentimental" muy profundo ya que el autor que da vida al escrito que los participantes deberán completar es "uno de los primeros clientes habituales" de su casa, el poeta Jesús Fernández Palacios.

"Además de ser un poeta fantástico y un escritor maravilloso, Jesús Fernández Palacios, junto con Alejandro Luque, José Manuel García Gil, Quiñones o Ripoll, fue de las primeras personas de la cultura que comenzaron a frecuentar el Café de Levante allá por los años 90 y ha propiciado aquí tertulias estupendas", se congratula Torres que está "muy contenta" por que el literato aceptara al guante sumándose a una privilegiada nómina de colaboradores entre las que se encuentran nombres como Almudena Grandes, Luis García Gil, Felipe Benítez Reyes, Eduardo Mendicutti, Juan José Téllez o Caballero Bonald.

"Jesús ha hecho un relato precioso", alaba la gerente y diseñadora que augura a esta nueva edición "seguro que, al menos, el mismo éxito que las anteriores" de un premio al que, para sorpresa de Torres, cuenta habitualmente con una participación "altísima" de escritores procedentes de Latinoamérica. "No sabemos por qué, serán las llamas de García Márquez y Mutis alumbrándonos, pero el caso es que los manuscritos desde allí llegan en avalancha", reconoce Tere Torres.

Así espera que siga siendo el alma mater del Levante que retoma el certamen con la normalidad de antes de pandemia y con un jurado presidido por el escritor Jesús Maeso de la Torre e integrado también por Malu Juárez, Yayo Gómez, ganadora del penúltimo certamen, Bea Aragón y Salvador Fernández García, con Blanca Flores de jurado suplente.

Un comité que será quien decida qué aspirantes merecen alzarse con el primer y segundo premio del Concurso de Relato Corto dotados, respectivamente, con 500 y 150 euros. "Sólo me queda desear que sean muchas las personas las que se pongan manos a la obra y larga vida a este Concurso", anima.

Las bases

Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, a partir de 18 años, siempre que sus trabajos sean inéditos, escritos en castellano y no presentados, con el mismo u otro título, a ningún otro certamen pendiente de resolución. Los relatos participantes no podrán haber sido ganadores en ningún otro concurso.

Las personas que hayan obtenido el primer premio del certamen literario Historias del Café en ediciones pasadas no podrán volver a presentarse.

El relato corto deberá ajustarse a una extensión de entre 5.500 y 6.000 caracteres con espacios, a partir el texto introductorio de Jesús Fernández Palacios ofrecido por la organización como anexo de estas bases.

Los relatos deberán enviarse exclusivamente en archivo formato .doc/docx utilizando fuente estándar tipo Arial tamaño 12.

La temática del relato girará en torno a un café y su relación con la cultura. El género literario utilizado para el desarrollo será narrativo. El texto concursante ha de continuar obligatoriamente al texto propuesto por el escritor del relato inicial.

Sólo se podrá presentar un relato por participante.

El plazo de presentación de relatos finalizará a las 23:59 horas del día 31 de enero de 2024 (hora española).

Para facilitar y propiciar la participación se establece como único cauce para la recepción de las obras la dirección de correo electrónico: historiasdelcafe@gmail.com

El envío del relato se realizará bajo un pseudónimo, que se utilizará para denominar el archivo que contiene el relato; y junto a éste, se indicará en el cuerpo del correo electrónico el nombre y dos apellidos del participante, la dirección de correo electrónico, el teléfono de contacto y la ciudad desde la que lo envía. El pseudónimo utilizado no podrá ser igual a ninguno de los dos apellidos ni al nombre del autor o autora, ni coincidir en sus iniciales.

Se establecen las siguientes categorías de premios y su dotación correspondiente de entre todas las obras: Primer premio: 500 euros. Segundo premio: 150 euros.

El jurado será elegido por el Café de Levante y estará formado por personas muy relacionadas con el mundo de la literatura y de la cultura de Cádiz. Contará con cinco vocales y un presidente que dispondrán de voz y voto y una secretaria, con voz y sin voto.

El jurado actuará con la máxima libertad y discreción y tendrá, además de las facultades normales de discernir el ganador y emitir el fallo otorgándolo o declarándolo desierto, la de interpretar las presentes bases. Toda obra recibida fuera del plazo establecido no será admitida a concurso. El jurado no mantendrá ningún tipo de comunicación, ni escrita ni verbal con los participantes; tan sólo la secretaria podría hacerlo, llegado el caso, si así lo considerara pertinente para el buen funcionamiento del certamen. El fallo del Jurado será inapelable.

Las obras ganadoras serán leídas y presentadas en el Café de Levante. Los autores premiados (en caso de residir en la provincia de Cádiz) se comprometen a estar presentes en dicho acto de lectura, el día que la organización fijará, tras la emisión del fallo.

Las obras ganadoras, así como las menciones especiales, quedarán en poder de los organizadores del certamen que se reservan el derecho a publicarlas, citando el nombre del autor en lugar destacado, junto a las menciones de copyright de autoría y edición, respectivamente.

Los trabajos premiados –así como las menciones honoríficas, si las hubiese– quedarán en poder del Café de Levante, siendo de esta sociedad la plena titularidad de los derechos de explotación de las obras (distribución, reproducción y/o venta), quedando obligados los autores a otorgar el documento oportuno, si así se requiere, para la debida constancia pública de la cesión por tiempo indefinido de la propiedad intelectual aquí establecida.

El escritor o escritora, por el hecho de presentar el relato a concurso, afirma que la obra es original y de su propiedad y, en consecuencia, se hace responsable respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por cualquier acción por reivindicación o cualquier otra reclamación que en ese sentido pudiere sobrevenir.

La presentación de obras a este certamen supone por parte de los autores la plena e íntegra aceptación de las presentes bases, así como la decisión del jurado ante cualquier imprevisto, no recogido en las mismas.

Ni el jurado, ni la entidad convocante del presente certamen se hacen responsables de las opiniones vertidas por los autores en sus relatos.

Los trabajos que no cumplan alguno de los requisitos especificados en estas bases no entrarán en concurso.

Texto introductorio de Jesús Fernández Palacios

MIRADA ATLÁNTICA GEOMÉTRICA

Esta tarde en el Café oigo las sirenas de los barcos que entran o salen del puerto porque vivo en una ciudad que pertenece al mar desde siempre. Y siempre me gusta recordar que la línea de mi calle se une en su extremo con la perpendicular que cae del cielo, formando un prodigioso ángulo donde reina el mar con sus leyes y caprichos. En esa afortunada e inevitable geometría he vivido desde siempre, y así vivieron mis padres y los padres de mis padres que, si me lo permiten, tal vez fueran los fenicios. Por la línea de mi calle, que es metáfora de la vida y por eso va a dar a la mar, pasaron hace tiempo Homero y Virgilio con sus cantos seductores, y tras ellos una verdadera corte de poetas importantes que hicieron sonar su música y dejaron en mi calle una pasión inmensa por el mar y sus cosas, esas cosas que son fundamentales para la vida de este vecino y para la vida de todos. De ahí que nos causen júbilo esos poetas, los importantes, que le supieron dar al mar su sitio y, de paso, nos cautivaron con sus mágicas confidencias sobre visiones maravillosas que acaso percibimos pero que no atinamos a contar. Uno de esos poetas, que me encontré al alba y en el crepúsculo, y también en las noches estrelladas, en los días de bruma y oleaje y en los días luminosos, ese poeta llamado Eugenio Florit me susurró al oído hermosas experiencias sobre el mar. Y así recuerdo su voz como una nostálgica sonata cuando decía: Encendido/ más por el cielo caído/ en regular geometría; Mar con el oro metido/ por decorar tus arenas; Mar para mí de presencia/ grata en crepúsculo incierto; Aquí están tus colores, tu sereno misterio, aquí tu voz antigua; Porque el destino tuyo, mar, de muerte y de vida, / de cantar y gritar, de estar azul y gris y verde y blanco, ese único destino que va rodando sobre todas las playas del mundo… Esta fue nuestra mirada y también nuestro sueño sobre el mar, y cada tierra con su mar se duerme. Esta tarde en el Café oigo las sirenas de los barcos y sé que mañana volveré a este lugar para seguir soñando.